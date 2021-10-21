Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAYKAR fabrikasında, Bayraktar ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına gelerek, Bayraktar ailesi ve çalışanlara taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın geçen pazartesi hayatını kaybetmesi nedeniyle, Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına gelerek Bayraktar ailesi ve BAYKAR çalışanlarına taziye ziyaretine bulundu.

Taziyenin ardından BAYKAR çalışanlarına hitap eden Erdoğan, "Saygıdeğer kahramanlar. Sizler, Türkiye 'nin 22. Yüzyıla yürüyüş yolunda dünyaya örnek teşkil eden kahramanlarsınız. Attığınız adımlarla, ürettiğiniz İHA, SİHA 'larla adınızdan sadece bu yıl değil, bundan sonraki yıllarda da hep bahsettireceksiniz. Bu işin, bu sürecin kahramanı, Allah rahmet etsin Özdemir Bayraktar abimizdi. Benim yaklaşık 40 yıla yakın bir mazim var Özdemir beyle. Biz beraber siyaset yaptık. İl başkanıydım. O da benim il yönetim kurulundaydı. Özdemir bey çok nüktedandı. Tabi sizle de bu nüktelerini fırsat buldukça paylaşmıştır. Bu ifadeleri de herkesle paylaşırdı. Az önce içeride kardeşlerine ve çocuklarına da onu söyledim. Bu ifadelerini muhakkak kitaba almalısınız dedik. Bir hatırası olarak inşallah bunu da yayınlamalısınız." dedi.

"ÖZDEMİR BEY ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE ÇOK BÜYÜK BİR ESER BIRAKTI"Erdoğan, "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bu eserle Özdemir Bey ülkemizin geleceğine evlatlarıyla, kardeşleriyle beraber çok büyük bir eser bıraktı. Mutluyum. Afrika'ya çıkarken hastanede ziyaretine gittim. O ziyarete gittiğimde kendisiyle helalleşme fırsatını buldum. Helalleştik, öyle ayrıldık. Bu da beni mutlu eden bir durumdur. Bir dünürüm, bir ağabeyim, kardeşim olarak bunu da kendisiyle gerçekleştirdiğimden dolayı mutluyum. Tarih Özdemir Bayraktar'ı, inanıyorum ki sizlerle beraber bayraklaştırarak anacaktır. Sizler onun kahramanlarısınız. Onlarla beraber bu mücadeleyi, bu kahramanlığı birlikte yürüttünüz. Sizlerle beraber Akıncı'yı uçurduk. Kim bilir daha nice Akıncılar uçuracağız." diye konuştu.

"DÜNYA SİZİ TAKİP EDİYOR"Erdoğan şöyle devam etti: "Afrika'da bile gittiğim her yer bizden İHA, SİHA, Akıncı istedi. Şunu bilmeniz lazım ki, dünya sizi takip ediyor. Siz şu anda ilk 5 demiyorum, ilk 3'ün içindesiniz. Bu her yiğidin değil, er kişinin karı. Bunu da gerçekleştirdiğiniz için, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ben sizlerle iftihar ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Şu anda karşımda bin beş yüz genç mühendis var. Bu genç mühendislerle beraber Özdemir Bayraktar abimizin evlatlarıyla, kardeşleriyle şu muhteşem müessesede yarınlara kalan hoş bir sada var. Fakat bu iş burada kalmamalı. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla bu yolculuğa devam etmeliyiz. Ben sizin gözlerinizde bu kararlılığı görüyorum. Allah sizlerden razı olsun."