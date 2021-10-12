Eylülde sıcaklıklar normale döndü - Son Dakika

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2021 yılında ocak ayından itibaren mart ayı haricindeki tüm aylarda normalin üzerinde yaşanan sıcaklıklar, eylül ayında uzun yıllar ortalamasıyla aynı seviyede gerçekleşti. Eylülde en düşük sıcaklık eksi 4.7 derece ile Horasan'da, en yüksek sıcaklık 43.7 derece ile Cizre'de yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık sıcaklık verilerinin yer aldığı '2021 Yılı Eylül Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1981-2010 Normallerine Göre Mukayese' raporu yayımlandı. Eylül ayı, yılın 9 aylık döneminde mart ayı haricinde, aşırı sıcaklıkların görüldüğü diğer ayların aksine mevsim normallerinde yaşandı. 2021 Yılı Eylül Ayı Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi raporuna göre ise yeni ekstrem (minimum) sıcaklık, eksi 4.7 dereceyle Horasan'da gerçekleşti.