Haftanın tarihine bakış

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın, " Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma" planını açıklamasının ardından, Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine 13 Aralık 2017'de İstanbul'da olağanüstü toplandı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 50'den fazla ülkenin katılımıyla düzenlenen zirvede, 18 ülke en üst düzeyde temsil edildi.

İİT üyesi ülkeler, zirve bildirisinde, Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti ilan etti ve bütün devletleri Filistin'i tanımaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bugün Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdığımızı ilan ettik. Artık bizim nazarımızda Filistin devletinin başkenti Kudüs'tür ve öyle kalacaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Amerika'nın artık İsrail-Filistin arasında arabuluculuk yapması diye bir şey söz konusu olamaz. Bu süreç artık bitmiştir." açıklamasını yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda, 14 Aralık'ta, AK Parti, CHP ve MHP gruplarının imza koyduğu bildiri okundu. Bildiride tüm devletler, Doğu Kudüs'ü bağımsız Filistin'in başkenti olarak tanımaya davet edildi.

Belli başlı öteki olaylar

8 Aralık

1808- Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu Madrid'e girdi.

1911- Mustafa Kemal Paşa, Bingazi-Derne-Tobruk bölgesinde yerli halkı örgütleyerek, İtalyan kuvvetlerine karşı başarılı direnişlerde bulundu.

1941- Amerika ve İngiltere, Japonya'ya savaş ilan etti.

1948- Birleşmiş Milletler, Güney Kore'nin tanınmasını onayladı.

1967- Kıbrıs'taki kriz sonrasında Yunan askerlerinin adadan tahliyesine başlandı.

1980- Şarkıcı John Lennon, bir hayranı tarafından 40 yaşında öldürüldü.

1987- 9. Nantes 3 Kıta Film Şenliği'nde büyük ödül Ömer Kavur'un "Anayurt Oteli" filmine verildi.

1992- TBMM, Somali'ye asker gönderilmesini kararlaştırdı.

1995- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) kuruldu.

2000- Uluslararası Halter Federasyonunun Atina'daki kongresinde asbaşkanlığa seçilen Naim Süleymanoğlu, sporculuk hayatı devam ederken, bu göreve getirilen ilk kişi oldu.

2016- Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak anılan soruşturmayı yürüten, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tutuklandı.

2016- Yazar, sosyolog Oya Baydar, "Sıcak Külleri Kaldı" adlı romanıyla, 2016 Türk-Fransız Edebiyat Ödülü'nü aldı.

2018- Hollanda'da "sarı yelekliler, Lahey, Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde toplanarak hükümetin istifasını istedi.

2018- 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan "Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'den Gaziantep'e getirilen 12 parçası, Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyarete açıldı.

2021- MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, 73 yaşında hayatını kaybetti.

2023- ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

2024- Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

2024- ?"Yol", "Köprü", "Katırcılar", "Derman" ve "Almanya Acı Vatan" gibi eserlerin aralarında bulunduğu birçok filme imza atan senarist ve yönetmen Şerif Gören, 80 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

9 Aralık

1893- İstanbul'da günlerdir süren soğuk hava yüzünden Haliç dondu.

1917- Kudüs, İngiliz ordularının işgal etmesiyle Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı.

1923- İstanbul'da, Ağa Han'ın Başbakan İsmet Paşa'ya gönderdiği mektubu yayımlayan gazeteciler tutuklandı.

1925- Yerli kumaştan elbise giyilmesi kanunu çıktı.

1926- Darülelhan'da (konservatuvar) Türk müziği öğretimine son verildi.

1928- Latin harfleriyle ilk mezar taşı dikildi. Avukat Ali Kemal Bey, annesi Aliye Hanım'ın mezar taşını Latin harfleriyle yazdırdı.

1938- Başkent Ankara'nın yeni tren garı hizmete açıldı.

1949- Birleşmiş Milletler, Kudüs'te yönetimi aldı.

1950- Harry Gold, II. Dünya Savaşı sırasında atom bombasının sırlarını Sovyetler Birliği'ne verdiği için 30 yıl hapisle cezalandırıldı.

1952- Tiyatro sanatçıları Ruhi Su, Ulvi Uraz, Aclan Sayılgan, Kemal Bekir Özmanav, Süheyl Terek tutuklandı. Sanatçıların Paris'te faaliyet gösteren İleri Jön Türkler örgütüyle ilişkileri olduğu iddia edildi.

1957- Kurtuluş Savaşı komutanlarından emekli Tümgeneral Ali İhsan Sabis hayatını kaybetti.

1987- Gazze Şeridi'ndeki Cebaliye mülteci kampına İsrail askerinin saldırısı ile intifadanın ilk şehitleri verildi.

1999- Düzce'nin il, Kaynaşlı ve Derince'nin ilçe yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

2003- Eski Başbakan Mesut Yılmaz ile eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer hakkında, Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları gerekçesiyle Meclis Soruşturması açıldı.

2007- "İktisadın duayeni" olarak tanınan Prof. Dr. Sabahattin Zaim, 81 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

2015- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na katılan 38 ülkenin, küresel jeotermal enerjinin payını artırmak için Küresel Jeotermal İttifakı'nı kurduğu açıklandı.

2015- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının çalışmaları sonucunda, 1566'daki Zigetvar Kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği yer bulundu.

2016- Dünyanın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot, eski denizci ve senatör John Glenn, 95 yaşında hayatını kaybetti.

2017- Birleşmiş Milletler, 1990 yılında Kuveyt'i işgali nedeniyle Irak'a uyguladığı yaptırımları kaldırdı.

2021- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörlüğü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının kıtada 11 ülkede görüldüğünü bildirdi.

2024 - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Santa Claus Kupası'nda milli sporcu İlyas Karadağ, 4 altın madalya elde etti.

10 Aralık

1774- Kazak isyanı önderi Pugaçev idam edildi.

1896- Nobel ödülünün yaratıcısı İsveçli bilim insanı Alfred Nobel öldü.

1898- İspanyol-Amerikan savaşı sonrasında, Küba, Paris Barış Antlaşması ile İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.

1901- İlk Nobel ödülleri verildi.

1918- Trabzon'da Faik Ahmet (Barutçu) tarafından "İstikbal" gazetesinin ilk sayısı çıkarıldı.

1919- Kaptan Ross Smith, İngiltere'den Avustralya'ya uçan ilk insan oldu.

1923- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk hükümeti arasında Dostluk Antlaşması imzalandı.

1948- Birleşmiş Milletler Meclisi, İnsan Hakları Beyannamesi'ni kabul etti. Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne kabul oyu verdi.

1948- Türkiye, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyesi oldu.

1986- Türk asıllı Bulgar halterci Naim Süleymanov (Süleymanoğlu), Avustralya'da Türkiye'ye iltica etmek istediğini bildirdi.

1988- Türkiye'de ilk karaciğer nakli gerçekleştirildi. Ameliyatı Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Haberal yaptı. Bursalı Ahmet Aktaş'ın karaciğeri, korneaları ve böbrekleri beş hastaya nakledildi.

1994- Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, Şimon Peres ve İzak Rabin, Nobel Barış Ödülü aldı.

2000- İsveç'teki Avrupa Kros Şampiyonası'nda, Türkiye temsil eden genç bayanlar takımı gümüş, aynı kategoride yarışan Elvan Can ise ilk kez bronz madalya kazandı.

2006- Şili'de 1973 yılındaki kanlı darbeden sonra ülkeyi 1990'a kadar yöneten diktatör Augusto Pinochet, 91 yaşında öldü.

2008- Çeçenistan ordusunda bir dönem binbaşı rütbesiyle görev yaptığı belirtilen İslam Canibekov, Ümraniye'deki evinin önünde silahla öldürüldü.

2009- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 19 işçi hayatını kaybetti.

2013- Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye'deki kimyasal silahların imha edilmesi yönündeki yoğun çabalarından dolayı, 2013 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Örgütün Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, ödülü Nobel Barış Ödülü Komitesi Başkanı Thorbjörn Jayland'dan aldı.

2015- Türk Hava Yolları, Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2016) ilk resmi hava yolu ortağı oldu.

2016- İstanbul'daki Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Beşiktaş'ın stadının yakınındaki 2 noktaya düzenlenen bombalı saldırıda, 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit oldu, çoğunluğu polis 238 kişi yaralandı.

2019- Finlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin, dünyanın en genç başbakanı olarak göreve başladı.

2022- Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, insani yardımları tüm BM yaptırımlarından muaf tutmaya yönelik karar tasarısını onayladı. ABD ve İrlanda tarafından sunulan tasarı, 14 lehte oyla kabul edilirken Hindistan çekimser kaldı. Oylamada, aleyhte oy veren ülke olmadı

11 Aralık

1843- Verem ve kolera hastalıklarını keşfeden Alman doktor Robert Koch doğdu.

1930- Bank of the United States, ekonomik kriz nedeniyle kapılarını kapattı.

1936- İngiltere Kralı VIII. Edward, sevgilisi Madam Simpson uğruna tahtını terk etti. Üç ay önce 4-6 Eylül'de İstanbul'a gelen VIII. Edward, Atatürk'ün konuğu olmuştu.

1938- Sivas-Erzincan demir yolu açıldı.

1942- Çorum'da 5,9 büyüklüğündeki depremde 25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı.

1951- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Mustafa Muğlalı vefat etti.

1953- Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi, İstanbul'da hayatını kaybetti.

1962- MGK Genel Sekreterliği kuruldu.

1975- Yazar Hüseyin Nihal Atsız, 70 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

1987- Sinema ve tiyatro sanatçısı Adile Naşit, 57 yaşında hayatını kaybetti.

1993- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

2007- Vakko'nun kurucusu iş insanı Vitali Hakko, 94 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2009- Anayasa Mahkemesi, Demokratik Toplum Partisinin (DTP) "devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği" gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

2010- Anayasa değişikliği kapsamında HSYK'yi yeniden yapılandıran tasarı yasalaştı.

2016- Mısır'ın başkenti Kahire'de Kıptilere ait katedral yakınlarındaki patlamada 25 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.

2017- Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda 20 madalya kazanarak, takım halinde şampiyon oldu.

2023- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca "HEDEP" kısaltmasının kabul edilmemesi üzerine, partinin kısa isminin "DEM Parti" olarak belirlediğini açıkladı.

2024- Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ile Somali arasında bir süredir devam eden Somaliland krizi, Türkiye'nin arabuluculuğunda çözüm yoluna girdi.

12 Aralık

1900- Norveçli Johann Waaler, "kağıt tutacağının (ataş)" patentini aldı.

1901- İtalyan mucit Guglielmo Marconi, telsiz telgraf sistemini geliştirdi ve İngiltere'den Atlantik aşırı ilk mesajını gönderdi.

1923- TBMM, 15 Mayıs 1919 ile 1 Kasım 1923 arasında üstün hizmet gösterenlere İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırdı.

1940- Salvador gemisi, Silivri önlerinde battı. Bulgaristan'dan Filistin'e gittiği açıklanan gemideki 352 Musevi yolcunun 230'u boğuldu.

1949- TBMM, Türkiye'nin Avrupa Konseyine katılmasını onayladı.

1966- Yönetmen Metin Erksan'ın Fakir Baykurt'un romanından sinemaya uyarladığı "Yılanların Öcü" adlı film, Tunus'ta düzenlenen Kartaca Film Festivali'nde altın madalya kazandı.

1991- Endonezya'daki depremde 1500 kişi hayatını kaybetti.

2000- Etiyopya ile Eritre arasında iki yıl süren savaşa son veren barış anlaşması Cezayir'de imzalandı.

2003- Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, tedavi gördüğü ABD'de vefat etti.

2004- Fatih Akın'ın filmi "Duvara Karşı", Avrupa Sinema Akademisince verilen 2004 Avrupa En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

2008- Eski Rum yönetimi lideri Tasos Papadopulos, akciğer kanserinden hayatını kaybetti.

2010- Türk halk müziği sanatçısı Abdurrahman Kızılay, 60 yaşında vefat etti.

2012- Adli Tıp Kurumu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili raporunu tamamladı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Rapora göre, Özal'ın naaşında "kadmiyum ve DDT" bulgusuna rastlandı ancak ölümün bu zehirlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı tespit edilemedi.

2013- AK Parti Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik, TODAİE bütçesi üzerinde yaptığı konuşmayla TBMM Genel Kurulu kürsüsünden başörtüsüyle hitap eden ilk milletvekili oldu.

2013- Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Molla, 1971'deki Pakistan Savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle idam edildi.

2015- İklim değişikliğini önlemek için hazırlanan Paris Anlaşması, 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na katılan ülkeler tarafından kabul edildi.

2015- Türkiye Yüzme Federasyonunun seçme yarışlarında erkeklerde Fenerbahçeli sporcu İlya Atasaray, 1991'den bu yana Derya Büyükuncu'ya ait Türkiye rekorunu kırdı. Atasaray, 56,98'lik derecesiyle, 57,21 ile Büyükuncu'ya ait 24 yıllık rekorun yeni sahibi oldu.

2015- Keman virtüözü ve Çigan müziğinin öncülerinden Suphi Vural Doğu, kalp rahatsızlığı nedeniyle Muğla'nın Marmaris ilçesinde 77 yaşında yaşamını yitirdi.

2019- ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

2021- Türkiye'de, Kovid-19'un Omicron varyantına ilişkin ilk vaka tespit edildi.

2024- Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e karadan da dahil oldu.

13 Aralık

1522- Kanuni, Rodos'un teslimini istedi.

1754- Sultan I. Mahmud vefat etti.

1789- Fransa'da Ulusal Muhafız Birliği (National Guard) kuruldu.

1914- Mesudiye zırhlısı, Çanakkale'de bir İngiliz denizaltısı tarafından batırıldı.

1945- Filarmoni Derneği, İstanbul'da ilk konserini verdi.

1949- İsrail, Kudüs'ü başkent ilan etti. Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra, Eski Kent ve Doğu Kudüs Ürdün'de, Batı Kudüs de İsrail'de kaldı. Kent, BM kararlarına göre "uluslararası kent" ilan edilmişti.

1957- İran'daki depremde 2 bin kişi hayatını kaybetti.

1960- Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün Cezayir ziyareti olaylı geçti. Fransız milliyetçilerinin çıkardığı olaylarda 123 kişi hayatını kaybetti.

1974- Anadolu Ajansı TAŞ'ın kurucuları arasında ve ilk yönetim kurulunda üye olarak yer alan romancı, gazeteci, siyasetçi Yakup Kadri Karaosmanoğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütürken, Ankara'da 85 yaşında vefat etti.

1977- Öykücü ve romancı Oğuz Atay, İstanbul'da 43 yaşında hayata veda etti.

1979- Şair ve yazar Behçet Necatigil, 63 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

1995- Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını onayladı.

1998- İtalya'da düzenlenen 5. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türk Genç Bayan Milli Takımı şampiyon oldu.

2013- Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Zafer Önen, İstanbul'da 92 yaşında vefat etti.

2014- ABD Kongresi, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliğini "üçüncü sınıf terör örgütleri listesinden" çıkardı.

2015- Rusya'nın Voronej şehrinde bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çıkan yangında 23 kişi öldü.

2016- Türkiye'nin ara buluculuğuyla, rejim güçlerinin kuşatmasında sıkışan on binlerce sivil ve silahlı muhalifin Halep'ten ayrılması için anlaşma sağlandı. Rejim yanlısı yabancı teröristler ile Esed güçlerinin kuşatmasındaki Halep'in doğusundan yola çıkan 20 otobüslük ilk tahliye konvoyu, muhaliflerin kontrolündeki bölgeye ulaştı.

2017- İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma" planını açıklamasının ardından, Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine İstanbul'da olağanüstü toplanarak, Doğu Kudüs'ü, Filistin'in başkenti ilan etti ve bütün devletleri, Filistin devletini tanımaya çağırdı.

2020 - Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan, uzmanlarca MS 3. yüzyıla tarihlendirilen Kybele heykeli, yaklaşık 60 yılın ardından Türkiye'ye geri getirildi.

2021- İngiltere'de Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan hastalar arasında ilk can kaybı yaşandı.

2023- BM Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul etti. Oylamada Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve ABD "hayır" oyu kullandı.

14 Aralık

1503- Fransız astrolog ve fizikçi Nostradamus (Michel de Nostredame) doğdu.

1799- ABD'nin kurucusu ve ilk başkanı George Washington öldü.

1900- Bilim insanı Max Planck, kuantum teorisini Berlin Fizik Birliğinde sundu.

1911- Güney kutbunu keşfetmek için bir yıl boyunca hazırlıklar yapan Norveçli kaşif Ronald Amundsen, bu bölgeye ulaştı.

1939- Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti üyeliğinden çıkarıldı.

1967- Yunanistan Kralı Konstantin'in cuntaya karşı darbe girişimi başarısız oldu. Albaylar Cuntası iktidarı sürdü. Kral, ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

1981- İsrail, Suriye'nin kontrolündeki Golan Tepeleri'ni ilhak etti. İsrail Parlamentosu, Golan Tepeleri'nin ilhakını bir günde onayladı.

1989- Şili'de ilk demokratik seçimler yapıldı.

1995- Bosna'da barış için anlaşmaya varıldı.

2002- Çankırı'da Vali Ayhan Çevik'e bombalı saldırıya karışmaktan aranan terör örgütü TKP-ML-TİKKO üyesi Selma Korkut, Sivas'ta emniyet güçlerine teslim oldu.

2003- Bestekar udi İrfan Özbakır öldü.

2003- Devrik Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, doğum yeri Tikrit'e 20 kilometre uzaklıktaki El Dor kasabasında bir sığınakta ABD birliklerince yakalandı.

2005- Kuş gribi vakalarının ardından 14 Ekim'de yasaklanan kanatlı yaban hayvanlarının avı serbest bırakıldı.

2008- Iraklı gazeteci Muntazır El Zeydi, Irak'a sürpriz ziyarette bulunan ABD Başkanı George W. Bush'a, Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile düzenlediği basın toplantısı sırasında ayakkabılarını fırlattı.

2012- ABD'nin Connecticut eyaletindeki Newtown kentinde, 20 yaşındaki Adam Lanza, annesini öldürdükten sonra Sandy Hook İlkokulunu bastı, 20'si çocuk 26 kişiyi katletti.

2013- 27 Mayıs darbesi döneminde Demokrat Partililerin yargılandığı Yassıada'nın adı, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirildi.

2015- Filipinler'i etkisi altına alan, "Nona" olarak da bilinen "Melor" tayfunu nedeniyle yaklaşık 725 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

2015- Uzun yıllar Sarıyer, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Karabükspor formalarını giyen eski futbolcu Eyüp Odabaşı hayatını kaybetti.

2017- TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP ve MHP gruplarının imza koyduğu bildiriyle tüm devletler, Doğu Kudüs'ü Bağımsız Filistin devletinin başkenti olarak tanımaya davet edildi.

2018- ABD Temsilciler Meclisi, Myanmar Ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısını kabul etti.

2019- TBMM'nin, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nın kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına dair kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2021- Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan leopar, Doğu Anadolu'da görüntülendi.

2022- Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında sunduğu "sıfır atık" kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi.

2023- TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti. Bitmez'in cenazesi ertesi gün İstanbul'da toprağa verildi.

2023- AB, Gürcistan'a adaylık statüsü verirken Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı.

2024- Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.