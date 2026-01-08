Suriye ordusu, YPG\'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Suriye ordusu, SDG adını kullanan PKK/ YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı. Ordu güçleri, PKK/YPG unsurlarına hafif ve ağır silahlarla saldırdı.

SİVİLLERİN BÖLGEDEN UZAKLAŞMASI İSTENDİ

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, örgüte ait 3'ü Şeyh Maksud 2'si Eşrefiyye'de olmak üzere beş konum harita üzerinden paylaşılarak sivillerin bölgeden uzaklaşması istendi. Suriye ordusunun operasyon başlatacağını duyurarak sivillerin bölgeleri terk etmesi istemesinin ardından 142 bin sivil çıkış yaptı. Halep Merkez Müdahale Komitesi'ne dayandırılan haberde, "Seksen nakliye aracı görevlendirildi ve 12 geçici barınak açıldı; bunlardan 10'u Halep şehri içinde, ikisi ise Azez ve Afrin bölgelerinde bulunuyor. Yerinden edilmiş insanların akışı devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

SANA'ya konuşan Halep'teki sağlık yetkilileri kentteki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. PKK/YPG'nin 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Saldırılarda, büyük çoğunlu sivil olmak üzere 52 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında sağlık çalışanlarının da olduğu kaydedildi.

HALEP'TEKİ ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedef alınacak noktaların konumlarını paylaşarak sivillerin bölgeden uzaklaşmasını isteyerek Halep'te PKK/YPG'ye yönelik nokta operasyonlara başlamıştı.

İşte bölgeden kareler: