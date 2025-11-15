Isparta'da Pide Salonu İçinde Mezarlık Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Isparta'da Pide Salonu İçinde Mezarlık Şaşkınlık Yarattı

Isparta\'da Pide Salonu İçinde Mezarlık Şaşkınlık Yarattı
15.11.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da bir pide salonunun içinde bulunan mezar, Ayırt Dede olarak bilinen bir yatır. İşletme sahibi, mezarı koruma altına aldı.

Isparta'da bir pide salonunun giriş kısmında bulunan mezar, işletmeye gelen vatandaşları hayrete düşürüyor. İçeri giren müşteriler, karşılarında bir mezar görünce ilk anda şaşkınlık yaşarken, çoğu mezarın başında dua ederek mekandan ayrılıyor. İşletme sahibinin yıllar önce satın aldığı mülkün bahçe bölümünde bulunan bu mezarlığın, o dönem dükkanın dış duvarının hemen dışında yer aldığı öğrenildi.

Pide yemeye gelip salondaki mezarlık başında dua ederek ayrılıyorlar

PİDE SALONUNDA "AYIRT DEDE" MEZARI

Çevredeki vatandaşların mezarın bir "yatır" olduğunu söylemesi ve yapıya saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine işletme sahibi mezarlığı restore ederek dükkanın içine alıp koruma altına aldı. Kimliği uzun yıllar bilinmeyen mezarın, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarında "Ayırt Dede" olarak geçtiği belirlendi. Yöre halkının geçmişte kısmet, şifa ve adak için ziyaret ettiği bu yapının, bölgenin manevi mirası arasında önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

"BURAYI BİR YATIR OLARAK BİLİYORUZ"

İşletme Sahibi Fatih Ayverdi, "26 yıldır bu işletmeyi çalıştırıyoruz. Şu anda 45 yaşındayım ve kendimi bildim bileli bu mezarlık burada bulunuyor. Önceden mezarlık daha eski durumdaydı ve işletmenin dışında, bir duvarın arkasında ağacın altında duruyordu. Dükkan genişletilince mezarlık dükkanın içinde kaldı etrafını düzenledik ve temizledik. O günden bu yana da burayı bir yatır olarak biliyoruz" şeklinde konuştu.

Pide yemeye gelip salondaki mezarlık başında dua ederek ayrılıyorlar

"BİR TEYZE GECELERİ TERLİK SESİ DUYDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ"

Daha önce bu bölgede yaşayanların kendilerine çeşitli hikayeler anlattığını ifade eden Ayverdi, "Örneğin 90 yaşında bir teyze, çocukken geceleri terlik sesleri duyduğunu söylemişti. Başkaları ise geceleri bu bölgede birinin atla dolaştığını, sürekli nal sesleri geldiğini anlatıyordu. Burada bizden önce bir ev vardı ve biz bu mülkü satın aldıktan sonra işletmeye çevirdik. İşletmeyi kurarken de mezarlık zaten vardı ancak dışarıda kaldığı için kötü bir görüntü oluşturuyordu. Biz de içeri alıp bakımını yaptık. Mezarlığın ortasından geçen bir ağaç vardı, zamanla kurudu ve koruyamadığımız için kesmek zorunda kaldık" dedi.

"HER GÜN KENDİSİNE FATİHA OKUYORUZ"

İlk yıllarda işletmede çalışırken ister istemez tereddüt edip korktuklarını belirten Ayverdi, "İlk zamanlar biraz korkuyorduk ancak zamanla alıştık. Temiz tuttuktan sonra bir zararı olmadığını gördük. Artık korkmuyoruz. Her gün kendisine bir Fatiha Suresi okuyoruz. Bu mezarlığın kime ait olduğunu ise bilmiyoruz. Çok araştırdık ama bir sonuç bulamadık. Tahminimizce yaklaşık 100 yıllık bir mezarlık çünkü bu ev inşa edildiğinden beri burada olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Pide yemeye gelip salondaki mezarlık başında dua ederek ayrılıyorlar

"BU MEZARLIĞIN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ"

Dükkana gelen müşterilerin mezarlığı görünce önce şaşırdıklarını ve tereddüt ettiklerini ama sonra merak edip sorduklarında ise durumu anlattıklarında dua edip bu mezarlığa sahip çıktıkları için kendilerine teşekkür ederek ayrıldıklarını belirten Ayverdi, "Daha önce de kimliğinin belirlenmesi için çok uğraştık. Şimdi tekrar yetkililere seslenmek istiyorum. Bu mezarlığın araştırılmasını istiyoruz. En azından kim olduğu tespit edilirse, ismini yazıp asmak ve kime dua ettiğimizi bilmek isteriz" dedi.

"GECELERİ KAPAKLARIN AÇILIP KAPANDIĞINI SÖYLÜYORLAR"

Ayverdi, "Bu bölgede yaşayan bazı insanların hala geceleri birilerinin dolaştığını, dolap kapaklarının açılıp kapandığını söylediklerini aktarıyorlar. Burası Isparta'nın en eski bölgelerinden biri olan Çelebiler Mahallesi. Zamanında mezarlıklar olmadığı için bazı insanların cenazelerinin evlerinin bahçelerine defnedildiğini duymuştuk. Muhtemelen bu da onlardan biri de olabilir. Buradan geçen herkesin bu mezarlığa dua etmesi ve bize teşekkür etmesi bizi duygulandırıyor. Müslümanız ve mezarlığımıza sahip çıkıyoruz. Son olarak, burası Isparta Çelebiler Mahallesi'nde bulunan bir pide salonu. Bu yatırı tanıyan, akrabası olan veya hakkında bilgi sahibi olan varsa bize ulaşmalarını rica ediyoruz. En azından ismini yazıp yaşatabilmek bizi çok mutlu eder" şeklinde konuştu.

Pide yemeye gelip salondaki mezarlık başında dua ederek ayrılıyorlar

"BURASI ESKİ MEZARLIKLAR BÖLGESİ OLARAK BİLİNİYOR"

İşletmeye yemek yemek için gelen Samet Ünlü, "Burası genelde eski mezarlıklar bölgesi olarak biliniyor. Ama tabii ki tarihte neler geçirdiğini bilmiyoruz. Bu mezarında bir yatır olduğu yapılan araştırmalar sonucu çıkabilir diye düşünüyorum" dedi.

"KİM OLDUĞUNU MERAK EDİYORUM"

Bir başka müşteri dua ettikten sonra mezarlık hakkında, "Bunun burada olduğunu hiç fark etmedim. Kim olduğunu merak ediyorum. Buralı değilim ama tesadüfen buraya geldim ve görünce çok şaşırdım" dedi.

Pide yemeye gelip salondaki mezarlık başında dua ederek ayrılıyorlar

KAYITLARDA "AYIRT DEDE" OLARAK GEÇİYOR

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre mezarın "Ayırt Dede" olarak bilinen bir türbe olduğu ifade ediliyor. Tarihi anlatımlara göre Ayırt Dede, geçmişte kısmet açtırmak, hastalıklardan şifa bulmak, evli çiftlerin sorunlarının çözülmesi için ziyaret edilen, mum yakılan ve adaklar adanan bir yerdi. Hatta hastalanan kişilerin gömleklerinin mezarın üzerine bırakıldığı, şifa bulanın iyileştiği, bulamayanın ise kısa sürede hayatını kaybettiğine inanıldığı belirtiliyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Isparta, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta'da Pide Salonu İçinde Mezarlık Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi 26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi
Kim der 63 yaşında Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Yunanistan’ın skandal paylaşımına AK Parti’den sert tepki Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı Sivas’a lapa lapa kar yağdı Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor Törende yürek yakan görüntü Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü
Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi
Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi: O alanı kazınca... Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi: O alanı kazınca...
Nilperi Şahinkaya’dan sevgilisiyle romantik paylaşım Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı
Michael Jackson’ın mirasıyla ilgili davada Paris Jackson’a ret kararı Michael Jackson'ın mirasıyla ilgili davada Paris Jackson'a ret kararı
Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu
Liste açıklandı WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Hakeme söylediği sözler Portekiz’i karıştırdı Mario Branco’ya şok ceza Hakeme söylediği sözler Portekiz'i karıştırdı! Mario Branco'ya şok ceza
Kastamonu’nda soruşturma derinleşiyor Başsavcılık eski enişte için harekete geçti Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne?
Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı
Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Hazırlıklarını Anlattı: ’Bu Sene Çok İddialıyız’ Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Hazırlıklarını Anlattı: 'Bu Sene Çok İddialıyız'
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

10:50
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam
10:44
Fenerbahçe’nin yıldızı milli maçta sakatlandı
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı
10:18
Avrupa’nın en büyük kentinde bomba alarmı 21 bin kişi tahliye edildi
Avrupa'nın en büyük kentinde bomba alarmı! 21 bin kişi tahliye edildi
10:10
Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var
Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var
09:58
Galatasaray’da Barış Alper dönemi bitiyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor
09:45
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
09:45
Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı
Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı
09:45
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler
09:29
Tahkim Kurulu’ndan 67 hakem için karar
Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar
09:23
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi İşte başvuru sayısı
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
08:36
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
08:23
Muazzez Abacı’nın son sözlerini kızı açıkladı
Muazzez Abacı'nın son sözlerini kızı açıkladı
08:10
3 ile mevsimin ilk karı düştü Yollar kapandı
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
07:52
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe
07:16
Dilovası yangınında can kaybı 7’ye yükseldi
Dilovası yangınında can kaybı 7'ye yükseldi
04:16
Karayipler’de savaşın ayak sesleri ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti
Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti
01:19
Görüntü Türkiye’den Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
22:22
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2025 11:03:54. #7.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Pide Salonu İçinde Mezarlık Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.