İstanbul 'Sıfır Atık' haftası başladı! Türkiye'den dünyaya güçlü çevre mesajı
İstanbul 'Sıfır Atık' haftası başladı! Türkiye'den dünyaya güçlü çevre mesajı

01.06.2026 14:22
İstanbul Sıfır Atık Haftası Başladı: Türkiye’den Dünyaya Güçlü Çevre Mesajı Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayelerinde 1–7 Haziran “İstanbul Sıfır Atık Haftası” kapsamlı etkinlik programı ile başladı.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayelerinde 1–7 Haziran “İstanbul Sıfır Atık Haftası” kapsamlı etkinlik programı ile başladı. İstanbul Sıfır Atık Haftası için hizmete sunulan https://istanbulsifiratikhaftasi.org/ web sitesi üzerinden megakentin 39 ilçesindeki tüm etkinlikler ve programların detaylarına ulaşılabiliyor. Hafta kapsamında 4-7 Haziran Sıfır Atık Festivali ve 5-7 Haziran Sıfır Atık Forumu İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı’nın İstanbul’u “Sıfır Atık Başkenti” yapma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul, sürdürülebilir yaşam kültürünü toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen kapsamlı bir çevre seferberliğine ev sahipliği yapıyor.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayelerinde düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası, 1-7 Haziran tarihleri boyunca gerçekleştirilecek yüzlerce etkinlikle çevre bilincini günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Program, yalnızca çevresel farkındalık faaliyetlerinden oluşan bir etkinlik takvimi değil; İstanbul’un sıfır atık, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında küresel ölçekte örnek bir şehir haline gelmesi yönündeki uzun vadeli vizyonun önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

“EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ İSTANBUL'U SIFIR ATIĞIN BAŞKENTİ YAPMAK"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul Sıfır Atık Haftası’na ilişkin değerlendirmesinde, “Sıfır Atık Vakfı; 2023 yılında, Onursal Başkanımız Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde ve öncülüğünde kurulmuş köklü bir vizyonun temsilcisidir. En temel gayemiz; Saygıdeğer Hanımefendi’nin yıllar önce başlattığı “Sıfır Atık” anlayışını daha da yaygınlaştırmak, bu bilincin benimsenmesini sağlayarak duyarlı bir toplum inşa etmektir. Bu ulvi hedef doğrultusunda, kurulduğumuz günden bu yana pek çok önemli faaliyeti hayata geçirmekteyiz”

dedi. Tüm uluslararası hedefleri İstanbul’un ruhuyla bütünleştirecek en büyük motivasyonun, İstanbul’u “Sıfır Atığın Başkenti” yapmak olduğunu belirten Ağırbaş, şöyle devam etti: “Medeniyetlerin beşiği olan bu eşsiz şehrin, çevre bilinci ve israfın önlenmesi konusunda tüm dünyaya öncülük edeceğine, güçlü bir rol model olacağına yürekten inanıyoruz. Bu heyecanı,

İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül’ün güçlü destekleriyle, 1-7 Haziran tarihlerini kapsayan “İstanbul Sıfır Atık Haftası” ile zirveye ulaştıracağız. Sağlıktan spora, enerjiden sanayiye kadar pek çok farklı sektörde, paydaşlarımızla el ele vererek İstanbul’un tamamında sıfır atık bilincini uyandıracak devasa bir etkinlik başlattık. Bu büyük organizasyonun bizim için iki temel çıktısı bulunmaktadır.

Birincisi; Medeniyetimizin kalbi İstanbul’u tüm dünyanın gıpta ile bakacağı “Sıfır Atığın Başkenti” yapmak. İkincisi; Buradaki iş birliğimizle, “İstanbul Sıfır Atık Haftası” ismini küresel ölçekte yeni bir marka olarak tescil etmek ve İstanbul’dan tüm dünyaya yayılacak güçlü bir hareketin meşalesini yakmaktır.”

İSTANBUL'DAN DÜNYAYA UZANAN BİR HAREKET 

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde Türkiye’de 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi bugün uluslararası ölçekte karşılık bulan bir çevre modeline dönüşürken, Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesi ve Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu’nun oluşturulması, Türkiye’nin bu alandaki öncü rolünün en önemli göstergeleri arasında yer alıyor. İstanbul Sıfır Atık Haftası da bu küresel dönüşümün şehir ölçeğindeki en güçlü yansımalarından biri olarak görülüyor. Hafta boyunca gerçekleştirilecek çalışmalarla milyonlarca İstanbullunun çevresel sürdürülebilirlik konusunda ortak bir bilinç etrafında buluşturulması hedefleniyor.

39 İLÇEDEN 1500'Ü AŞKIN PROJE 

Bu yıl ilk kez düzenlenen organizasyon, İstanbul’un 39 ilçesinden yoğun ilgi gördü. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla 1500’den fazla proje başvurusu alınırken, çevre eğitimlerinden geri dönüşüm uygulamalarına, farkındalık kampanyalarından saha çalışmalarına kadar çok geniş bir yelpazede faaliyet planlandı.

Şehrin dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerle atık oluşumunun azaltılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve kaynakların daha verimli kullanılması konusunda kalıcı davranış değişikliklerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

İSTANBUL, SIFIR ATIĞIN KÜRESEL MERKEZİ OLMA YOLUNDA 

Sıfır Atık Vakfı’nın uzun vadeli hedefleri arasında İstanbul’u uluslararası sıfır atık çalışmalarının merkezi haline getirmek de bulunuyor. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda çok sayıda uluslararası kuruluşun kentte ofis açmasının hedeflendiği, ilk somut adımın ise Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı’nın sıfır atık çalışmalarına yönelik küresel merkezinin İstanbul’da kurulmasıyla atıldığı belirtildi.

Bu gelişmenin, İstanbul’un çevre diplomasisi ve sürdürülebilir şehircilik alanlarında uluslararası çekim merkezi olma hedefini güçlendirmesi bekleniyor.

DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DAKİ SIFIR ATIK FORUMU'NDA 

İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın merkez etkinliği olan Sıfır Atık Forumu da 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Forum için dünyanın 183 ülkesinden kayıt yapılırken, binlerce katılımcının İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Dünyadan 120’nin üzerinde bakan, 200’den fazla belediye başkanı, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve çevre uzmanlarının katılacağı forumda; döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, iklim dostu üretim modelleri ve sıfır atığın geleceği ele alınacak. Organizasyon, Türkiye’nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası görünürlüğünü artıran önemli platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

FESTİVALDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEMASI ÖNE ÇIKACAK 

İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında gerçekleştirilecek, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenecek Sıfır Atık Festivali ise çevre bilincini geniş kitlelerle buluşturacak. 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek festivalin bu yılki ana teması “Enerji Verimliliği” olarak belirlendi.

Festivalde sürdürülebilir yaşam uygulamalarından döngüsel ekonomi örneklerine, sanal gerçeklik deneyimlerinden çocuk atölyelerine kadar çok sayıda etkinlik yer alacak. Karbon ve su ayak izi ölçüm alanları, sıfır atık müzesi, eğitim stantları ve uygulamalı atölyeler sayesinde ziyaretçiler çevresel etkilerini doğrudan deneyimleme fırsatı bulacak.

ÇEVRE BİLİNCİ KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞACAK 

Festival yalnızca çevre temalı etkinliklerle sınırlı kalmayacak. Konserler, sanat etkinlikleri ve sosyal aktivitelerle çevre farkındalığının kültürel yaşamın bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor. Sıfır Atık Festivali kapsamında, Rafet El Roman, Sinan Akçıl, Emre Aydın, Poizi, Sefo, Buray ve Ceza festival alanında vatandaşlarla buluşacak.

Çocuklar ve gençler için hazırlanan özel alanlarda geri dönüşüm malzemelerinden üretim atölyeleri, interaktif oyunlar ve yarışmalar düzenlenirken; aileler için de sürdürülebilir yaşam pratiklerini deneyimleme imkânı sunulacak.

Ayrıca “Sıfır Atık Mutfak” alanında gerçekleştirilecek uygulamalı etkinliklerde gıda israfının önlenmesine yönelik yöntemler paylaşılacak, sürdürülebilir gastronomi örnekleri ziyaretçilerle buluşturulacak.

ÇEVRESEL DÖNÜŞÜMÜN YENİ ADRESİ

İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında tanıtılan https://istanbulsifiratikhaftasi.org/ dijital platformu da organizasyonun önemli unsurlarından biri olarak dikkat çekiyor. İstanbul genelindeki tüm etkinliklerin tek merkezden takip edilebildiği platform sayesinde vatandaşlar ilçe bazında faaliyetlere erişebilecek, projeler hakkında bilgi alabilecek ve etkinliklere katılım sağlayabilecek.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonuyla ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, çevresel sürdürülebilirliğin artık yalnızca çevre politikalarının konusu değil; ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve gelecek nesillerin yaşam kalitesi açısından da temel bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çekiyor. İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın ise bu dönüşümün toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesine katkı sağlayacak önemli bir kilometre taşı olması bekleniyor. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    İlk okul mezununun işi olsun diye uydurulan hatta resimde görülen tugrası bile yaptırılmış nane nane gibi birşey. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
