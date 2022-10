Kırıkkale haberi! Özgür Özel: Mehmet Ali Çelebi'ye, Yerel Seçimleri Kaybedeceğini Görünce Abdullah Öcalan'a Mektup Yazdıranların Partisinde Başarılar Dilerim

ZEHRA DEĞİRMENCİ - SİBEL KAHRAMAN

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'ye katıldığını açıklayan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye, "Vahdettin savunucularının partisinde, yerel seçimleri kaybedeceğini görünce Abdullah Öcalan'a mektup yazdıranların partisinde başarılar dilerim" dedi.

Özgür Özel, Mudanya Mütakeresi'nin 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen törenlere katılmak için bugün Bursa'ya geldi. Özel, CHP Bursa İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaretin ardından parti müzesini gezdi. Özel, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan ve Erkan Aydın'ın yanı sıra İl Başkanı İsmet Karaca ve ilçe başkanlarının da katıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BURSA'NIN HAKKINI ANKARA'DAN ALMAK LAZIM"

Özel, Bursa'nın hakkının yendiğini belirterek, "Bursa, bu kadar hak ettiğini alamayan, Türkiye'ye veren, ama verdiği kadarını değil, hak ettiğinin çok altında olanı alabilen ve bütün emeği sömürülen ve iktidar tarafından çok uzun yıldır görmezden gelinen bir il pozisyonunda. Çok basit bir değerlendirme var; Bursa, resmi vergi sıralamalarında beşinci sırada ama Bursa'daki bütün büyük firmalar zaten vergilerini İstanbul'daki büyük vergi dairesine ödüyorlar. Kurumsal vergi dairesine, eski adıyla Boğaziçi Vergi Dairesi, şimdiki Büyük Kurumlar Vergi Dairesi'ne ödüyorlar. Türkiye'nin en çok vergi veren ikinci ili olduğu halde, esasen resmi rakamlarda bile beşinci ili olduğu halde yatırımlarda onuncu, on birinci, on ikinci sıralarda yer alıyor Bursa her sene. Bu açıdan bir kez Bursa basını, hangi görüş, hangi siyasi yönetimde olursa olsun bu meseleyi ana gündem yapmak lazım. Bursa'nın hakkını Ankara'dan almak lazım. Bunun üzerinde mutlaka durmak lazım. Burada, Bursa'nın bir evladı, Bursa'nın bir evladının hayat arkadaşı olarak iktidarımızda; il başkanımızın, genel başkan yardımcımızın, milletvekillerimizin bulunduğu bir ortamda buradan Bursa'ya söz veriyoruz. Bursa'nın yıllardır yenen hakkını Ankara'dan size teslim edeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz" diye konuştu.

"BUGÜN GELDİKLERİ YERDE YASAKLARIN DANİSKASI VAR"

AKP'nin 20 yıl önce iktidara '3Y ile mücadele' diyerek geldiğini belirten Özel, "Siyasi muhataplarımız ne konuşuyor? Bir tanesi iktidar olmaya gözünü dikmiş. İktidar olacak bir partinin siyasi genel başkanı diyor ki 'Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yokluğun, yoksulluğun olmadığı, Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz inşa ederiz' diyor. Bunu duyunca, dün kurulmuş bir siyasi partiyi ya da uzun süredir iktidarda olmayan birini düşünüyorsunuz. Bu söz, Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Milletin gözünün içine baka baka bu sözleri söyledi. 20 yıldır iktidardalar. ve 20 önce iktidara '3Y ile mücadele' diye geldi bunlar; yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla. Bugün geldikleri yerde yasakların daniskası var. En son sonuncusunu sansür yasasıyla getiriyorlar" dedi.

Özel, "Ne diyordu Süleyman Soylu? 'Bir siyasi, Sedat Peker'den 10 bin dolar rüşvet alıyor.' 'Siyasi deme, net söyle' dedik, 'Milletvekili' dedi. Hepimiz adına başvurduk. 'Bu dönem değil' dedi. Çıka çıka bir önceki dönem milletvekilleri, şimdiki mevcut MKYK'da çıktı" diye konuştu.

"MADEM BÖYLE BİR KAYGI VARDI, GENEL BAŞKAN'IMIZ DEDİ Kİ 'GELİN BUNUN YASASINI ÇIKARALIM'"

Özel başörtüsü ile ilgili olarak, "Genel Başkan'ımız, geçtiğimiz hafta, bütün bir yazın sonunda, kendisine ve bizlere iletilen bir talebin gereğini yaptı. Eğri oturup doğru konuşalım. Bütün yaz Anadolu'yu gezdik… Bize söylenen, kanaat önderleri toplantısında şu; 'Bıktık. Enflasyondan bıktık, işsizlikten bıktık, hayat pahalılığından bıktık. Bunları göndereceğiz ama bizi korkutuyorlar'. 'Ne yapıyorlar?' 'Efendim, CHP gelirse başörtüsünü yasaklar, başörtüsünü çıkarttırır.' CHP, onların söylediği dönemde ne iktidardaydı ne de onların söylediği dönemde o şeyleri yapan parti değildir. Ama CHP, bir sorumluluk üstlendi. Madem böyle bir kaygı vardı, Genel Başkanı'mız dedi ki 'Gelin bunun yasasını çıkaralım. Ben samimiyetimi göstereyim'. Bu arkadaşlar, döndüler dediler ki 'Anayasa'da zaten güvence var. Neden yasa olsun?' Oysa Anayasa'mızda 'Basın hürdür, sansür edilemez' yazıyor. Değerli basın mensupları, ben sorayım, siz söylemeyin. Seçimden sonra konuşuruz rahat rahat ama Türkiye'de basın hür mü? Sansür edilemiyor mu? Demek ki Anayasa'da bazı şeylerin yazması, kanuni güvenceye, yani uygulamaya yönelik kanuna engel değil. 'Ama efendim kanun olmaz, ben oraya oy vermem' 'Neden?' 'CHP önermiş.' Çünkü Rize'deki, Ardahan'daki, Kayseri'de, Konya'da, Edirne'de, Antalya'da, Urfa'da bir endişeli AKP seçmeni varsa 'Ha bak, CHP'nin kanunu geçti' demesin diye 'Gel Anayasa yapalım, ama içine olmadık şeyler de tıkıştıralım'... Bugüne kadarki hesap bu. Çok net söylüyoruz; bir fırsatçılığa, bir şeytanlığa pabuç bırakmayız" dedi.

"BURSA ŞEHİR HASTANESİ, ŞEHİR HASTANELERİ FİYASKOSUNUN DANİSKASIDIR"

Özgür Özel, " Etlik Şehir Hastanesi'ni açmış, 6 bin hasta hastaneye yığılmış. Diyor ki 'Önce açalım, sayımız arttıkça kadroları tamamlarız diye planladık' diyor. Hasta var, yeterince kimse yok. Onkoloji Hastanesi'ni kapatacaklardı. Tepkiler üzerine 'Kalsın' dediler. Bu sefer oraya yollayacakları sağlık çalışanlarını yollayamadılar. Personel yok. Yarısını yolluyorlar, kanser hastaları bakılamıyor. Bursa Şehir Hastanesi, şehir hastaneleri fiyaskosunun daniskasıdır. Neden? Dört tane hastane kapattılar. Şimdi diyor ya 'Hiçbir hastane kapatmayacağız' diye Sağlık Bakanı. Bursa Şehir Hastanesi için doğumevini kapadılar mı? Çocuk hastanesini kapadılar mı? Devlet hastanesini kapadılar mı? Göğüs hastanesini kapadılar mı? Hepsi gitti. Nereye? Şehrin en dışına" diye konuştu.

"MEHMET ALİ ÇELEBİ'YE, VAHDETTİN SAVUNUCULARININ PARTİSİNDE, YEREL SEÇİMLERİ KAYBEDECEĞİNİ GÖRÜNCE ABDULLAH ÖCALAN'A MEKTUP YAZDIRANLARIN PARTİSİNDE BAŞARILAR DİLERİM"

Özel, Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katıldığını açıklamasına ilişkin de şunları söyledi:

"İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bugün AKP'ye katıldığını açıkladı, ilan etti. Hatırlayın; bu Mehmet Ali bir parti değiştirince basın mensubu bana soru sormuştu. Ben de demiştim ki 'Saray operasyonlarıyla CHP'nin önünü kesiyor'. O dönemde tepki gösterdiler, 'Ne saray operasyonu' diye. Nereye geldik günün sonunda? Al sana saray operasyonu. Çok üzücü. 3 aydır RTÜK'te bir üyelik boş. Milletvekili sayısına göre dağıtılıyor. Düne kadarki sayılara göre o üye İYİ Parti'ye düşüyor. Üç aydır RTÜK Başkanı olacak saray zebanisi, Meclis'e yazı yazıp 'Yeni RTÜK üyesini seçin' demiyor. Dese İYİ Parti'ye gidecek. Bu arada birileri mezada çıkmış arıyor, 'Acaba' diyor 'şöyle etine dolgun bir şey bulup da partiye kazandırabilir miyim, bir RTÜK üyesi için'. O hesabın, o pazarlığının adı, bugün Mehmet Ali Çelebi olmuş arkadaşlar. Yarın yazıyı yazarlar RTÜK üyeliğine, gider. Bir RTÜK üyeliği için, birlikte mücadele ettiği, görev yaptığı, kumpaslarla hapis yattığı bazıları hayatını kaybeden arkadaşlarını bu süreçte satmıştır. Mehmet Ali Çelebi'ye, Vahdettin savunucularının partisinde, yerel seçimleri kaybedeceğini görünce Abdullah Öcalan'a mektup yazdıranların partisinde başarılar dilerim."