Küçük birikimle ev sahibi olma fırsatı! Bakan Kurum detayları açıkladı

Emlak Konut GYO ile TOKİ iş birliğinde hayata geçirilecek yeni proje kapsamında, vatandaşlara düşük tutarlı birikimlerle konut yatırımlarına ortak olma imkânı sunulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre, model sayesinde küçük tasarruf sahipleri de gayrimenkul yatırımlarına dahil olabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni projeyle ilgili "Damlaya damlaya ev olur diyor, milletimizin en büyük hayallerinden biri olan ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Birikimi olmayan vatandaşlarımızın cüzi miktarlarda ev sahibi olmayı sağlayacak çok önemli bir adım atıyor, gayrimenkul sertifikasının tanıtım programını burada gerçekleştiriyoruz.
Şimdi yıl sonunda yepyeni bir aşamaya daha geçiyoruz. Yıl sonunda yeni sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. Şu anda TOKİ'mizle yine ilgili kurum ve kuruluşlarımızla detaylar üzerinde çalışma yürütüyoruz. Ev sahibi olmayan, ilk evini alacak, gençlerimize, emeklilerimize, dar gelirli ailelerimize, memur kardeşlerimize ev imkanı olmasına destek olacak Cumhuriyet tarihinin en büyük projesini inşallah sayın Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar milletimize müjdeleyecek. Hem deprem bölgesinde hem de 81 ilimizde kira fiyatlarının, konut fiyatlarının düştüğünü göreceksiniz. Vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştığını hep birlikte göreceğiz.
Gayrimenkul Sertifikası, bir konutun küçük paylara bölünmesiyle oluşturuluyor. Bu sistemde, yatırımcılar dilerse biriktirdikleri sertifikalarla doğrudan konut sahibi olabiliyor ya da yeterli paya ulaşamazlarsa projeden elde edilecek gelire ortak olabiliyor. Ayrıca sertifikalar, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi işlem görerek istenilen anda nakde dönüştürülebiliyor.
Yatırımcılar, sertifikalara Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım başta olmak üzere yetkili aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açarak ulaşabiliyor.
Talep toplama süreci 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. 11 Ağustos'tan itibaren sertifikalar borsada işlem görmeye başlayacak.
Sertifikalar, yüzde 25 indirimle 7,59 lira fiyatla halka arz edilecek. Alt alım limiti bir adet sertifikayla sınırlı olup, üst limit bulunmuyor. Yatırımcılar diledikleri kadar sertifika alarak sistemde yer alabilecek.
Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem gören, küçük birikimlerle büyük bir konut projesine ortak olmanızı sağlayan ve SPK tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır. Gayrimenkul Sertifikası, küçük paylarla büyük yatırımlar yapma fırsatı sunar.
Bu Gayrimenkul Sertifikaları; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iş birliğiyle, İstanbul Başakşehir`de hayata geçirilecek "Damla Kent" projesine aittir. Proje; İstanbul Havalimanı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile büyük ulaşım ve metro akslarına yakınlığı sayesinde İstanbul`un yeni yaşam merkezi olarak öne çıkan stratejik bir bölgede yer alır.
Proje, 1,2 milyon metrekareyi aşan inşaat alanında 5 bin 325 konut ve 244 ticari üniteden oluşmaktadır. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış olan projede; kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, hamam, sauna, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, parklar ve dinlenme alanları gibi modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan birçok sosyal imkân yer alır.
4 - 8 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki halka arz döneminde Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank veya bu kurumların aracı kurumları üzerinden talepte bulunabilirsiniz. Halka arz sonrası, Gayrimenkul Sertifikası Borsa İstanbul`da işlem görmeye başlayacak ve yatırım hesabınız üzerinden tıpkı hisse senedi gibi alıp satabileceksiniz.
Tüm vatandaşların gayrimenkule kolayca yatırım yapabilmesi için sertifika halka arz fiyatı, gayrimenkullerin satış fiyatı üzerinden % 24,1 indirimle 7,59 TL olarak belirlenmiştir.
Herhangi bir üst limit yoktur. Alt limit ise sadece bir adet sertifika bedelidir. Yani 7,59 TL ile bu büyük yatırıma ilk adımı atabilirsiniz.
Gayrimenkul Sertifikanızın değerini yatırım hesabınız veya finans uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.
Bu yatırım modelinde peşinat, taksit ya da faiz gibi geleneksel ödeme yükümlülükleri bulunmaz. Tamamen kendi bütçenize göre, dilediğiniz zaman alım yapabilirsiniz.
Tıpkı hisse senedi işlemlerinde olduğu gibi, Gayrimenkul Sertifikası alım-satımında da aracı kurumun belirlediği işlem komisyonları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ücretleri gibi yasal masraflar olabilir.
Gayrimenkul Sertifikaları, tıpkı Borsa İstanbul'da işlem gören diğer menkul kıymetler gibi, arz-talep dengesi ve genel piyasa koşullarına bağlı olarak fiyat dalgalanmaları yaşayabilir. Ancak, Gayrimenkul Sertifikası`nı diğerlerinden ayıran temel bir özellik bulunmaktadır: Sertifika, somut bir gayrimenkul projesinin payını temsil eder.
Asli Edim, almak istediğiniz konut için gerekli olan Gayrimenkul Sertifikası adedine ulaştığınızda, proje sonunda konutun tapusunu alma hakkınızdır. Hedeflediğiniz daire için gereken sertifika adedine ulaştığınızda bu hakkı kullanmak için başvurabilirsiniz.
Her daireye ilişkin sertifika sayısı farklıdır. Dairenin katı, cephesi, manzarası gibi özellikleri nedeniyle oluşan değer farkına şerefiye farkı denir. Bu fark, o daire için gereken sertifika adetlerinin belirlenmesi sırasında dikkate alınır.
Her bir daire için kaç sertifika gerektiği bilgisi, halka arz sürecinde yayınlanan izahname seti eklerinde ve projenin resmi web sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.
Her daire için gereken sertifika adedi halka arz başında belirlenir ve proje sonuna kadar değişmez. Böylece hedefinizi en başından net olarak belirleyebilirsiniz.
Gerekli sertifika sayısına ulaştığınızda, asli edim talep süresi içinde başvuru yaparak istediğiniz daireyi tercih etme hakkına sahip olur ve ön sözleşme yapabilirsiniz.
Evet. Paylı mülkiyet modeli sayesinde birden fazla kişi tek bir konuta ortak olabilir. Tapu, herkesin adına hissesi oranında çıkarılır.
Dairenin belirli bir değerine karşılık gelen sertifikayı biriktirdiğinizde, kalan kısmı için tamamlayıcı finansman ya da kredi modelleri üzerine çalışmalar devam etmektedir.
Asli Edim hakkınızı kullanıp gerekli şartları yerine getirdiğinizde, proje tamamlanır tamamlanmaz konutun kat mülkiyeti tapusu adınıza tescil edilir ve size teslim edilir.
Gayrimenkul Sertifikalarınızı nakde çevirmenin iki yolu bulunmaktadır: 1-Sertifikalarınızı Borsa İstanbul'da dilediğiniz zaman anlık piyasa fiyatından satabilirsiniz. 2-Proje sonunu bekleyip "Tali Edim" hakkınızı kullanarak nakit ödeme alabilirsiniz.
Proje sonunda, asli edime konu olmayan tüm daireler Emlak Konut tarafından şeffaf bir açık artırmayla satışa çıkarılır. Bu satışlardan elde edilen toplam gelir, elinizdeki sertifika oranında hesaplanarak yatırım hesabınıza nakit olarak yatırılır.
Yatırım hesabınız üzerinden yaptığınız satış emrinizin gerçekleşmesinin ardından, paranız en geç 2 iş günü içerisinde yatırım hesabınıza geçer.
Bu durumda TOKİ`nin alım garantisi devreye girer. Satılamayan tüm konutlar, izahnamede belirtilen koşullarla TOKİ tarafından satın alınır. Bu, yatırımınızın nakde dönüşünü garanti altına alan en önemli güvencedir.
Gayrimenkul Sertifikası yatırımı, düzenli temettü veya kira getirisi sunan bir model değildir. Kazancınız, sertifikanın borsadaki değer artışından veya proje sonundaki Tali Edim nakit ödemesinden oluşur.
Projenin arkasında Türkiye`nin iki köklü kurumu olan TOKİ ve Emlak Konut bulunmaktadır. Yatırımcı hakları SPK güvencesi altındadır ve sertifikalar borsada işlem görmektedir. Tüm süreç güvenilir kurumlar tarafından denetlenmektedir.
TOKİ, arsanın sahibi ve projenin tamamlanma garantörüdür. Bu kapsamda projenin tamamlanmasını ve satılmayan evlerin alınmasını garanti eder. Emlak Konut, projenin geliştiricisi, yöneticisi ve Gayrimenkul Sertifikası`nın ihraççısıdır.
Projenin olası gecikmesi durumunda yatırımcıların mağdur olmaması için, izahnamede belirtilen koşullarda kira getirisine denk gelen bir tazminat (cezai şart) ödenmesi taahhüt edilmektedir.
Evet. Tüm süreç, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenir. Projeyle ilgili tüm önemli gelişmeler, finansal raporlar ve ilerleme durumları, halka açık olan Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda (KAP) şeffaf bir şekilde duyurulur.
Hayır. Sertifikalar fiziki olarak basılmaz. Tıpkı hisse senetleri gibi, tüm sertifikalarınız Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde, adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda elektronik olarak güvenle saklanır.
Evet. Gayrimenkul Sertifikası yatırım modeli, katılım finans ilkelerine uygun şekilde tasarlanmış ve bu uygunluk, bağımsız bir İcazet Belgesi ile onaylanmıştır.
Son Dakika › Emlak › Küçük birikimle ev sahibi olma fırsatı! Bakan Kurum detayları açıkladı - Son Dakika
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