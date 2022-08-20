Mardin'deki kazanın hemen ardından çekilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi - Son Dakika
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Mardin'deki kazanın hemen ardından çekilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi

20.08.2022 22:41

Mardin'in Derik ilçesinde 16 kişinin öldüğü ve 29 kişinin yaralandığı korkunç kazanın hemen ardından vatandaşların çektiği görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.

Gaziantep'te yolcu otobüsünün kayarak, başka bir trafik kazası nedeniyle olay yerinde bulunan itfaiye, ambulans ve canlı yayın araçlarına çarpmasıyla katliam gibi bir kaza yaşandı. Feci kazada 16 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı. Türkiye Antep'teki kazanın şokunu atamamışken, bir benzer kaza haberi de Mardin'den geldi.

Mardin'deki kazanın hemen ardından vatandaşların çektiği görüntü, yaşanan can pazarını gözler önüne serdi

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 29 KİŞİ YARALANDI

Mardin'in Derik ilçesinde freni patlayan tır, başka bir kaza nedeniyle toplanan kalabalığın arasına daldı. Kaza nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, 8'i ağır 29 kişi de yaralandı. Kaza sonrası harekete geçen Adalet Bakanlığı, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Mardin'deki kazanın hemen ardından vatandaşların çektiği görüntü, yaşanan can pazarını gözler önüne serdi

GÖRÜNTÜLER YAŞANAN CAN PAZARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Olayın hemen ardından çekilen görüntüler yaşanan can pazarını gözler önüne serdi. Görüntülerde bazı vatandaşların yerde cansız şekilde yattığı görülürken, yaralılar ile bölgedeki vatandaşların yaşadığı panik anı anbean kameralara yansıdı.

Mardin'deki kazanın hemen ardından vatandaşların çektiği görüntü, yaşanan can pazarını gözler önüne serdi
Mardin'deki kazanın hemen ardından vatandaşların çektiği görüntü, yaşanan can pazarını gözler önüne serdi
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Mardin, Derik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'deki kazanın hemen ardından çekilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'deki kazanın hemen ardından çekilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi - Son Dakika
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