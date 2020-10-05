MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:43 - Kaynak: DHA
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