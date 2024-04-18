İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı\'na dönüştürüldü! F-16 filosu konuşlandırılacak

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Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı (İncirlik Üssü), Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kararın Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda alındığını duyurdu. Değişikliğin ardından İncirlik'e F-16 filosu konuşlandırılacak.

MSB TOPLANTISINDAN DİKKAT ÇEKEN KARARLAR ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda terörle mücadeleden, İncirlik Üssü ile ilgili alınan yeni karara kadar dikkat çeken başlıklar öne çıktı.

İNCİRLİK ANA JET ÜSSÜ OLDU

10. Tanker Üs Komutanlığı, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. MSB, kararın Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda alındığını bildirdi. Değişikliğin ardından İncirlik'e F-16 filosu konuşlandırılacak.

İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜN ÖNEMİ

İncirlik Hava Üssü, Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan bir hava üssüdür. Birincil olarak Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üs, Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerinden biridir, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir. 1951 yılında inşaatına başlanan İncirlik Üssü, Aralık 1951'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak kullanıma açıldı.

İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ'NÜN ADI NEDEN DEĞİŞTİ?

Adana'da bulunan askeri üssün, 1955 yılında resmi ismi 'Adana Hava Üssü' olarak değiştirildi. 1958'e gelindiğinde ise 'İncirlik Hava Üssü' adını aldı. 2024 itibariyle de Milli Savunma Bakanlığı'nın aldığı kararla '10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' ismi verildi.

Hava Kuvvetleri'nde üsler 'ana jet', 'ana ulaştırma' ve 'tanker üssü' olarak sınıflandırılıyor. İncirlik, Türk Hava Kuvvetleri tarafından '10. Tanker Üs Komutanlığı' olarak adlandırılıyordu. Geçtiğimiz yıllarda yine ihtiyaçlar doğrultusunda Merzifon'da bulunan 152. Filo, İncirlik'e kaydırıldı. Muharip bir filonun İncirlik'te görevlendirilmesiyle burası 'Tanker Üssü' kategorisinden çıktı ve 'Ana Jet Üssü' oldu.

Toplantıda öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI

"Yunanistan ve Türkiye'den heyetlerin katılımıyla Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı 22 Nisan Pazartesi günü Atina'da yapılacaktır. Ankara'daki toplantıda üzerinde mutabakata varılan Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde Trakya'daki sınır birlik komutanlarının karşılıklı ziyaretleri kapsamında; Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay komutanı tarafından 16-17 Nisan'da Edirne'deki 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı'na ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bugün ve yarın da 4'üncü Mekanize Piyade Tugay komutanımız tarafından Yunanistan'daki 31'inci Mekanize Piyade Tugayı ziyaret edilmektedir. Karşılıklı olarak gerçekleştirilen bu ziyaretler Güven Artırıcı Önlemler kapsamında 2024 Uygulama Planı'nda mutabık kalınan 16 faaliyetin ilk ikisidir.

TERÖRLE MÜCADELE

Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son iki haftada 75 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 331'i Irak'ın, 417'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 748 olmuştur.

Son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i terör örgütü mensubu olmak üzere 373 şahıs yakalanmış, 4 bin 784 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Yine, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha 4 Nisan'da Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Ayrıca, son iki hafta içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 45 kilogram uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirilmiştir.

KÜRECİK AÇIKLAMASI

MSB kaynaklarından, İran'ın İsrail'e dönük misillemesi sırasında o radar verilerinin İsrail ile paylaşıldığına ilişkin iddialara da yanıt geldi. Verilerin sadece NATO üyeleriyle paylaşıldığı belirtildi.

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada "Kürecik radarı, tamamen ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuş olup, NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçlamaktadır. Bu radar sisteminden elde edilen bilgiler NATO prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle paylaşılmakta, NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

7 Ekim tarihinde İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar neticesinde yaklaşık 34 bin Filistinli katledilmiş ve yüz binlerce Filistinli yerlerinden edilmiştir. Bu saldırılarda hastaneler, okullar, kutsal mekânlar, mülteci kampları bombalanmış, sivil nüfusa dikkat edilmeden özellikle çocuklar, kadınlar ve hatta gazeteciler bile hedef alınmıştır. Uluslararası toplum, bu vahşet karşısında sadece kınamakla yetinmiş saldırıların tüm bölgeye yayılma riskini görmezden gelmiştir. İsrail'in başlattığı bu saldırılar karşısında ülkemiz adaletli ve insani tutumunu sürdürerek vahşetin durdurulması ve bölge geneline sıçramaması adına uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet etmiş, İsrail'e de bu katliamlarını durdurması için çağrıda bulunmuştur. Bölgemizin daha fazla felakete sürüklenmemesi için gereken tüm adımların ivedi bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

TCG KINALIADA CİBUTİ'DE

Türkiye- Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, ERTUĞRUL fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, 8 Nisan'da Foça/ İzmir'de yapılan "Uğurlama Töreni"yle Japonya seyrine başlayan ve 20 ülke 24 liman ziyareti gerçekleştirecek olan TCG KINALIADA korvetimiz, Cidde/ Suudi Arabistan liman ziyaretinin ardından 17 Nisan'da Cibuti'ye ulaşmıştır.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi (MİLKAR) ve Temel Eğitim Helikopteri'nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Yine, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'yle birlikte geliştirilen 76/62 mm Millî Deniz Topumuzun ilki TCG AKHİSAR (P-1220)'a monte edilerek liman ve deniz testlerine hazır hâle getirilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "8 adet Liman Kontrol Botu Projesi" kapsamında, yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT'un sonuncusu 04 Nisan'da teslim edilmiştir."