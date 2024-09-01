Netflix\'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta\'ya tepki yağıyor

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Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, tepki çekecek bir yapımı bünyesinde gösterime sunmaya hazırlanıyor. 20 Eylül 2024 tarihinde Netflix'te yayına girmesi beklenen "Famagusta" isimli dizide Türk askeri, Kıbrıs işgalcisi olarak gösteriliyor.

FAMAGUSTA DİZİSİNDE TÜRK ASKERİ İŞGALCİ OLDU

Kıbrıs'ta 1974'te yaşanan olayların anlatıldığı iddia edilen Kıbrıs Rum Kesimi yapımı "Famagusta" dizisinde Türk askeri işgalci oldu. " Türkiye'nin adayı işgali sırasında ve sonrasında 1974 olaylarının" konu alındığı belirtilen dizide; Türk askeri adaya ayak bastığı gün genç bir çiftin üç aylık bebeklerini kaybetmesine neden oluyor. Genç çift evlerini terk etmek zorunda kalmasının ardından bebeklerini bulma umuduyla arayışa geçiyor. Türkiye'nin adada Rumların yaptığı katliamlara son vermek ve barışı getirmek adına 20 Temmuz'da başlayan, 18 Ağustos'ta sonlanan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın dizide çarpıtılarak anlatılması Türk izleyicilerin tepkisine neden oldu.

DİZİDE TÜRK ASKERİ SİVİL HALKA ATEŞ AÇIYOR

Yönetmenliğini ve başrolünü Andreas Georgiou'un üstlendiği Famagusta dizisinde Rum çetelerinin Kıbrıs'lı Türkler'e yaptığı katliamlar yok sayılırken, Türk askerinin Barış Harekatı sırasında sivillere ateş açtığı hayal ürünü sahneler yer aldı. Georgiou Instagram'da yaptığı bir paylaşımda, dizinin 20 Eylül'den itibaren Netflix'te yayınlanacağını söyledi. Mağusa'da bir anne ve babanın kaybettiği bebeklerini 50 yıl boyunca aramalarının hikayesinin anlatıldığı Famagusta dizisi daha önce 24 bölüm olarak Yunanistan'da yayın yapan Mega TV kanalında gösterilmişti.

DİZİYE TEPKİ YAĞIYOR

Netflix'in gösterime sunmaya hazırlandığı diziye ise tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz" paylaşımında bulundu.

BİR TEPKİ DE KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Netflix'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Türk askerini karalayan Rum dizisini yayımlayacağını duyurmasına tepki gösterdi. CNN TÜRK yayınına katılan Tatar şu açıklamaları yaptı; "Tepkiler çok büyük gerek KKTC gerek Türkiye Cumhuriyetinden büyük tepkilerin olduğunu görüyorum. Bu beni memnun etti. Netflix'in böyle bir siyasi olaya tek taraflı görüş açısı ile alet olması kendilerine hiç yakışmamıştır. Kıbrıs meselesi asla 1974'te başlamamıştır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı esas itibarıyla Kıbrıs Türk'ünü soykırımdan kurtaran bir askeri müdahaleydi. Ecevit'in dediği gibi 'biz müdahalemizle Kıbrıs'a barış getiriyoruz.' Bu barış Türklere, Rumlara bütün dünya bilmektedir ki 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs'ta kanın akması durmuştur. 50 yılda bu zor bölgede barış devam etmektedir.

"KIBRIS TÜRKLERİNİN KATLEDİLDİĞİNİ BÜTÜN DÜNYA BİLMEKTEDİR"

1974 öncesinde Kıbrıs Türkü burada çeşitli katliamlardan geçmiş, canlı canlı mezarlara gömülmüş, bugün Gazze'de olanların benzeri Kıbrıs'ta yaşanmış bütün dünya izlemişti. BM askerlerinin meseleye bulaşmadıklarını Kıbrıs Türklerinin katledildiklerini bütün dünya bilmektedir.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar.

"BİZ DE DİZİLER YAPMAK DURUMUNDAYIZ"

Birilerinin kara propagandası, birilerinin kendi siyasi emellerine alet olacaksa bu onlara da yakışmayacaktır. O bakımdan Kıbrıs Türk'ü tepkisini koymuştur. Biz bunun için farklı yöntemler arayışı içerisinde olacağız. Biz de kendi meselemizi anlatmak için farklı diziler yapmak durumundayız. Kendilerine göre propaganda yapıyorlar. Birtakım seyirciyi etkileyebilirler. Ona karşılık karşı dizilerle işin gerçeğini göstermek durumundayız.

NETFLİX'E KARŞI TAVRINIZ OLACAK MI?

Tabi, bütün Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'ın yöneticileri kilit noktalara yerleşiyorlar. Koskoca AB'yi bize karşı kullanabiliyorlar. Nasıl Yahudiler Gazze olaylarında propagandalarını yayıyorlar, bu işte bir Yunan, Rum parmağı var. Biz gerekli tepkileri koyacağız."