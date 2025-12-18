Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi - Son Dakika
Politika

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
18.12.2025 14:47
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'nda yaptığı konuşma, Türkiye'de tartışmalara yol açtı. Özel'in Avrupa'ya yönelik çağrıları ve iktidara ilişkin ifadeleri tepki çekerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan sert açıklamalar geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısında yaptığı konuşma ile tepki çekti. Konuşmasında "Bazı otoriterlere karşı mücadele ederken, başka otoriterleri desteklerseniz; bizim gibi şu anda dünyada en çok belediye başkanlığı olan sosyal demokrat partiyi, ülkesinde birinci parti olmuş ve ilk seçimde iktidara gelerek bütün Avrupa, bütün sol için yeni bir rüzgar yaratacak bir partiyi bir başına bırakmış olursunuz." diyen Özel'e AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala çok sert tepki gösterdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapanÖzel bazı CHP'li belediye başkanlarının haklarındaki soruşturmalar sebebiyle tutuklu bulunduğunu anımsattı. Tutuklu başkanlar için bugüne 75 ilde miting düzenlediklerini aktaran Özel söyledikleri ile tartışma yarattı.

"BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN" DEDİ

Özel, şunları kaydetti: "Bazı otoriterlere karşı mücadele ederken, başka otoriterleri desteklerseniz; bizim gibi şu anda dünyada en çok belediye başkanlığı olan sosyal demokrat partiyi, ülkesinde birinci parti olmuş ve ilk seçimde iktidara gelerek bütün Avrupa, bütün sol için yeni bir rüzgar yaratacak bir partiyi bir başına bırakmış olursunuz. PES'in yönetimi, tüm kademeleri müthiş bir dayanışma gösterdi. PES'i oluşturan ülkeler, partiler bu dayanışmaya ne kadar önem veriyorlar, katkı sağlıyorlar? Bunu merak ediyorum."

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

"HERKES HESABINI DOĞRU YAPSIN"

Özel, bir ülkede demokrasi varsa istikrar ve iyi ilişkilerin olabileceğini, demokrasinin olmaması durumunda ise çıkar ilişkisinin vadedileceğini savundu.

Bunun, ilerleyen süreçte yeni bir istikrarsızlığın kapısını aralayacağına işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği'nin (AB) sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak ve o Türkiye'de sosyal demokratlar, kardeş partiniz mi iktidar olacak? Yoksa sınırınızda başarıya bu kadar yaklaşmışken kardeş partinizi bir otoritere ezdireceksiniz, o otoriter devam ettirecek ve siz onunla istikrarlı ilişkilerde bulunacaksınız? Bunun hesabını herkesin doğru yapması lazım.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Özel'in Belçika'dan söylediği sözler Türkiye'de çok sert tepkilere neden oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala çok sert tepki gösterdi.

ÇELİK: KABUL EDİLİR GİBİ DEĞİL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel'deki açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel Brüksel'de kendilerinin kardeş parti kabul ettiği partilerin Cumhurbaşkanımızla güçlü diyalog içinde olmasını ve Türkiye'ye destek vermesini eleştirmiş. Sn Özgür Özel yurtdışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir. Sn Özgür Özel kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya da tepki göstermiş. Bu aslında ders çıkarması gereken bir durum. Yurtdışında her zirvede yabancı ülke liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için yoğun bir talepte bulunmasını iyi değerlendirmesi ve anlaması gerekir.

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Aynı konuşmada Özgür Özel Brüksel'deki toplantıya katılan partilere 'AB'nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak, o Türkiye'de sosyal demokratlar mı iktidar olacak; yoksa kardeş partinizi bir otoritere ezdirecek, o otoriterin devam etmesine izin mi vereceksiniz?' diyerek hem gayrı meşru tanımlar yapmış hem de başka partileri Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaya davet etmiş. Bu büyük bir savrulmadır. Defalarca meşru seçimlerde birinci olmuş Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük Avrupa'daki aşırı sağ partilerin diliyle konuşması ise gayrı meşrudur.

Özgür Özel'in CHP'nin iktidar olması için yabancı ülkelerdeki partilerin desteğini talep etmesi vahim bir durumdur. Bu siyasi olarak kabul edilebilir olmadığı gibi, CHP tarihi açısından da ele alınmalıdır."

BİR TEPKİ DE ALA'DAN

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da Özgür Özel'in Brüksel açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'nin kazanımlarını, siyasi muhalefet adına yersiz ve mesnetsiz iddialara dayandırarak sorgulamaya çalışmak, Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye davet anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Ala, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in Brüksel'deki açıklamalarını kesinlikle reddettiklerini, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "temelsiz ve saygısız" ifadelerini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Ala, şunları kaydetti: "Türkiye'nin kazanımlarını, siyasi muhalefet adına yersiz ve mesnetsiz iddialara dayandırarak sorgulamaya çalışmak, Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye davet anlamına gelir. Bu bağlamda, CHP Genel Başkanı'nın yurt dışında ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik kabul edilemez sözlerini şiddetle kınıyor, ülkenin ikinci partisinin Genel Başkanının artık bu alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Türkiye'nin istikrarı ve gücü, demokratik iradesi ve kurumlarıyla tartışılmazdır."

Kaynak: AA

