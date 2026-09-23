Pluxee’yi tercih eden şirketler avantajlı, çalışanları ise mutlu

Çalışanların beklentileri yaş, yaşam tarzı, çalışma modeli gibi değişkenlere göre giderek farklılaşıyor. Bu değişim şirketlerin yan hak politikalarına nasıl yansıyor?

Çalışanın işiyle ve işvereniyle kurduğu ilişki son yıllarda baştan yazıldı. İş dünyasında bağlılık uzun bir dönem, çalışanın işine ne kadar zaman ve enerji ayırdığı üzerinden değerlendirildi. Bugün ise çalışanlar hayatlarında işe daha dengeli bir yer açmak istiyor. Ipsos iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz “İş Dünyasında Bağlılığın Yeni Tanımı” araştırmasının Türkiye sonuçları da bu değişime işaret ediyor. Çalışanların %84’ü çalıştığı kuruma karşı olumlu hisler taşırken işi hayatının merkezine alanların oranı %35.

Bu yeni ilişkide öne çıkan kavramlardan biri “karşılıklılık”. Şirketler çalışanlarından emek, enerji ve değişime uyum beklerken çalışanlar da kurumlarından takdir, gelişim, esenlik, seçim özgürlüğü ve kendilerine kalan zaman bekliyor. Yan haklar ise bu karşılıklılığın çalışanın günlük hayatında en görünür olduğu alanlardan biri.

Küçük çocuğu olan bir ebeveyn, kariyerinin başındaki genç bir profesyonel, saha çalışanı veya bakım sorumluluğu taşıyan bir çalışan için değerli fayda aynı anlama gelmiyor. Üstelik aynı kişinin öncelikleri de hayatının farklı dönemlerinde değişebiliyor. Bu nedenle yan hak politikaları herkese aynı paketi sunan yapılardan çalışanlara daha fazla seçim alanı sağlayan esnek ve dinamik modellere doğru ilerliyor.

Esnek yan hakların en önemli noktalarından biri çalışana seçim özgürlüğü sunması. Pluxee şirketlerden bu yönde artan talebi karşılamak için neler yapıyor?

Esnek yan haklar, işverenin belirlediği bütçe ve seçenekler çerçevesinde çalışanların kendi ihtiyaçlarına uygun faydaları seçebildiği bir model sunuyor. Pluxee olarak odağımıza bu değişimi anlamayı, çözümlerimize taşımayı ve şirketlerin çalışan deneyimini daha kişisel hale getirmesine destek olmayı alıyoruz. Geçirdiğimiz marka dönüşümünün temelinde de çalışan deneyimindeki değişimi erkenden okumamız vardı. Sodexo markamızla 30 yılı aşkın süre yemek kartı sektöründe edindiğimiz deneyimi Pluxee ile daha geniş bir çalışan deneyimi ve yan haklar dünyasına taşıdık.

Yemek kartı, kurumsal hediye kartı, yakıt kartı, alışveriş, ödüllendirme ve esnek yan hak çözümlerimizle çalışanların farklı ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz. Kullanıcılarımıza Türkiye genelindeki üye iş yerlerinden online platformlara uzanan geniş bir kullanım alanı sunuyoruz. İşverenler ise farklı yan hak ihtiyaçlarını birden fazla tedarikçi ve dağınık süreçlerle yönetmek yerine Pluxee ekosistemi içinde bir araya getirebiliyor. Yan hak yönetim platformumuz Pluxee Pro ile şirketler çalışanlarına sunacakları faydaları ve bütçeleri belirleyebiliyor; toplu yüklemelerini tek dosyayla gerçekleştirebiliyor ve süreçlerini tek bir fatura üzerinden yönetebiliyor. Bu yapı insan kaynakları ekiplerinin operasyonel yükünü azaltırken finans ve satın alma ekiplerine de daha kolay bütçe takibi ve kontrol sağlıyor. Hem İK profesyonelleri hem de çalışanlar yan hakları Pluxee Pro üzerinden kolayca takip edebiliyor.

Çalışanlar ise şirketlerinin onlara tanımladığı bütçe ile ihtiyaçlarına uygun olan yan hakları özgürce seçebiliyor. Bir çalışan sağlık, eğitim veya ulaşım desteğine öncelik verirken bir başkası günlük yaşamına katkı sağlayan farklı bir faydayı tercih edebiliyor. Böylece şirketin ayırdığı bütçe çalışan açısından daha kişisel ve daha görünür bir değere dönüşüyor. Bu yaklaşımın çalışan tarafında karşılık bulduğunu da görüyoruz. Ipsos’un 2025 Marka ve Müşteri Deneyimi Araştırması’na göre Pluxee, sektöründe çalışanların en çok tavsiye ettiği marka. Geniş kullanım ağı, online alışveriş seçenekleri, güçlü kampanya ekosistemi, kişiselleştirilebilir deneyim ve şeffaf kullanım koşulları bu tercihte önemli rol oynuyor.

Ekonomik koşullar çalışanların yan haklardan beklentilerini nasıl değiştiriyor? Yan haklarda çalışan için daha fazla fayda yaratırken şirketlerin de maliyetlerini etkin yönetmesi mümkün mü? Pluxee olarak bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz?

Ekonomik koşullar, çalışanların yan haklardan somut ve günlük yaşamlarına dokunan bir değer beklemesini sağlıyor. Şirketler açısından ise doğru yapılandırılmış yan haklar hem çalışanı desteklemenin hem de maliyetleri daha etkin yönetmenin yollarından biri haline geliyor.

Ipsos ile gerçekleştirdiğimiz “İş Dünyasında Bağlılığın Yeni Tanımı” araştırması sonuçlarına göre, bir şirketi çalışmak için cazip kılan unsurların başında %48 ile maaş var. Çalışanın ihtiyaçlarına göre şekillenen yan haklar ise %36 ile maaşın hemen ardından geliyor. Bu sonuç, yan hakların çalışanların işveren tercihinde ne kadar belirleyici hale geldiğini gösteriyor. Çalışanlar sunulan faydanın alım güçlerine ve günlük yaşamlarına ne kadar katkı sağladığına bakıyor. İşverenler ise çalışanlarını desteklemeye devam ederken maliyetlerini kontrol altında tutmak ve ayırdıkları bütçeden daha yüksek karşılık almak istiyor.

Pluxee olarak bu dengeyi finansal fayda, operasyonel kolaylık ve çalışan deneyimini birlikte ele alarak kuruyoruz. İşverenlere sunduğumuz önemli faydalardan biri vergi avantajı. Örneğin, Pluxee Yemek, %100 vergi avantajı ve KDV indirimi sağlıyor. Şirketler yemek desteğini Pluxee üzerinden sunduğunda gelir vergisi, damga vergisi ve ilgili SGK primleri açısından önemli bir maliyet avantajı elde ediyor. Pluxee Hediye de dönemsel sosyal yardımlar, ek ödüllendirmeler, özel gün hediyeleri ve diğer çalışan bağlılığını güçlendirecek desteklerde işverenlere %46’ya varan vergi avantajı sunuyor. Böylece şirketler Pluxee sayesinde aynı bütçeyle çalışanlarına daha yüksek değerde bir fayda sağlayabiliyor.

Pluxee’de mali avantajı operasyonel kolaylıkla tamamlıyoruz. Çalışan yan haklarının dijital ortamda tanımlanması, toplu yüklemelerin kolayca gerçekleştirilmesi, işlemlerin online takip edilmesi ve tek fatura üzerinden yönetilmesi insan kaynakları, finans ve muhasebe ekiplerine zaman kazandırıyor. Şirketler çalışan sayılarına ve ihtiyaçlarına göre bütçelerini daha kolay planlayabiliyor.

Türkiye genelinde 30 bin kurumsal müşterimiz, 170 bini aşkın restoran ve üye iş yerimiz, 2 milyondan fazla kullanıcımız bulunuyor. Bu ölçek, işverenin sunduğu faydanın farklı şehirlerde ve çalışma modellerinde gerçekten kullanılabilmesini sağlıyor. Merkezi ofiste, sahada, hibrit veya uzaktan çalışan ekiplerin aynı faydaya erişebilmesi de şirketler açısından önemli bir kapsayıcılık avantajı yaratıyor.

Çalışanlar için ise özel indirimler ve kampanyalarla Pluxee ile verilen bir yan hakkın toplam değerini artırıyoruz. Geçtiğimiz yıl Pluxee Plus kampanyalarından 200 bini aşkın kullanıcı yararlandı. Tüm avantajları aktif kullanan bir çalışan için yıllık 54 bin TL’ye varan tasarruf imkânı oluşabiliyor. İşveren bütçesini artırmadan çalışanın elde ettiği toplam faydayı büyütebilmek, finansal esenlik sağlamak, özellikle bugünün ekonomik koşullarında önemli.

Böylece şirketler Pluxee ile maliyet ve operasyon avantajı elde ederken çalışanlar daha yüksek satın alma gücüne, geniş bir kullanım alanına ve ihtiyaçlarına uygun seçeneklere ulaşıyor. Çalışan da kurumunun kendisini hayatın içinde desteklediğini hissediyor, Pluxee olarak iş ortaklarımıza tam olarak bunu sunuyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda açıkladığınız “İşe Dönüşün Farklı Halleri” araştırmasında her iki çalışandan biri tatil sonrasında performansını daha düşük değerlendiriyor. Çalışanların yüzde 44’ü ise ilk hafta esnek veya kısa çalışma saatlerini en değerli destek olarak görüyor. Bu sonuçlar çalışan mutluluğu açısından şirketlere ne söylüyor?

Bu sonuçlar, çalışan deneyiminde sunulan desteğin içeriği kadar zamanlamasının da önemli olduğunu gösteriyor. Çalışanların ihtiyaçlarını hayatın farklı dönemleri ve geçiş anlarıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor.

Araştırmamız çalışanların yüzde 49’unun tatil sonrasında performansını daha düşük değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Çalışanların yüzde 44’ünün ilk hafta daha esnek veya kısa çalışma saatlerini en değerli destek olarak görmesi de önemli bir mesaj veriyor. Tatil sonrası performansının düştüğünü belirten çalışanlarda bu beklenti yüzde 50’ye çıkıyor. Bize göre bu sonuçlar, çalışanların yalnızca ne sunulduğuna değil, desteğin ne zaman ve hangi ihtiyaçlarına karşılık verildiğine de önem verdiğini gösteriyor.

Veriler, tek tip çalışan deneyiminin etkisini kaybettiğine işaret ediyor. İzin dönüşü, ebeveynlik, taşınma, sağlık ihtiyaçları veya kariyerin farklı evreleri çalışanların kurumlarından beklediği desteği değiştirebiliyor. Bu nedenle esnek, kişiselleştirilebilir ve hayatın farklı anlarına uyum sağlayabilen uygulamalar önem kazanıyor. Yan hak çözümlerimizi de çalışanlara seçim alanı sunan bu anlayışla geliştiriyoruz. Hedefimiz doğru faydayı, doğru çalışana, doğru zamanda ulaştırabilmek.

Dijitalleşme çalışanların yan haklardan beklentisini nasıl değiştiriyor? Pluxee olarak bu dönüşüme nasıl yanıt veriyorsunuz?

Dijitalleşme, çalışanların yan haklara hızlı, kolay ve bulundukları yerden erişme beklentisini güçlendiriyor. Kullanıcılar bakiyelerini anlık takip etmek, seçeneklerini tek uygulamada görmek ve fiziksel karta ihtiyaç duymadan ödeme yapmak istiyor.

Pluxee Türkiye’nin son iki yıllık kullanıcı verileri bu değişimi açıkça gösteriyor. Pluxee mobil uygulamasının indirilme sayısı önemli ölçüde artarken online platformlar üzerinden yapılan harcama adedi iki katına çıktı. Pluxee kullanıcılarının %90’ı fiziksel kart taşımak yerine dijital kodla ödeme yapmayı tercih ediyor.

Bu dönüşüme mobil uygulama, dijital ödeme, online alışveriş ve anlık bakiye yönetimi gibi özelliklerle yanıt veriyoruz. Kullanıcılar yemek ve hediye bakiyelerini tek uygulama üzerinden görüntüleyebiliyor, harcamalarını takip edebiliyor, kampanyalara erişebiliyor ve dijital kodla ödeme yapabiliyor.

İşveren tarafında da sipariş, yükleme, bütçe takibi ve raporlama süreçlerini dijitalleştiriyoruz. Böylece yan hak yönetimi çalışan için daha kişisel ve erişilebilir, şirketler için daha kolay izlenebilir ve yönetilebilir bir yapıya kavuşuyor.