Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu

04.02.2026 22:31  Güncelleme: 22:52
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren polis memurunun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada çiftin çocukları tanık olarak ifade verdi. Ailenin küçük oğlu, "Babam daha önce anneme iki kez silah çekti" derken ağabeyi ise "Babam anneme fiziksel şiddet uygulardı. Daha önce annemi 'Boşanırsan seni öldürürüm' diyerek tehdit ettiğini hatırlıyorum" diye konuştu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz yıl 18 Ağustos'ta meydana gelen olayda polis memuru Hüseyin Derin, boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin'in çalıştığı börekçi dükkanına gitti. 2 çocuk annesi Derin karşısında Hüseyin Derin'i görünce panikle kaçıp, yan tarafta bulunan tuhafiye dükkanına sığınarak, yardım istedi.

ART ARDA TETİĞE BASTI

Peşinden giden Hüseyin Derin, yanındaki tabancasıyla eşine peş peşe 5 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Burcu Derin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 52 yaşındaki Burcu Derin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Derin'in cenazesinin otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından polis, Hüseyin Derin'i gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından ertesi dün adliyeye sevk edilen zanlı koca tutuklandı. Burcu Derin'in otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi ise memleketi Manisa'nın Salihli ilçesi Mersinli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"EVİN SATILMASINI KABUL ETMEYİNCE, HUZURUMUZ KALMAMIŞTI"

Eşini öldüren Hüseyin Derin'in polisteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, yüklü miktarda borcu olduğunu, tapusu eşinin üzerinde olan evi satıp borçlarından kurtulmak istediğini belirten Derin, "Ancak, Burcu kabul etmedi. Defalarca söylememe rağmen hep reddetti. Bu nedenle evde huzurumuz kalmadı. Aynı evde, ayrı odalarda kalmaya başladık. Olay günü de alkol aldıktan sonra tekrar konuşmak için çalıştığı iş yerine gittim. Orada kendisine son kez 'Borçlarım nedeniyle insan içine çıkamaz oldum. Evi satıp, borçları ödeyeyim' dedim. Yine kabul etmeyince, kendimi kaybedip, tabancamı çıkarıp, vurdum" dediği öğrenildi. Derin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Soruşturmanın ardından Hüseyin Derin hakkında, 'eşi tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Derin'in yargılanmasına bugün Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, sanık Derin, tutuklu bulunduğu Kütahya T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Derin çiftinin oğulları A.O.D. ve T.D. ile diğer yakınları salondaki yerini aldı. Sanık Derin duruşmadaki ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu belirtip, "Eşimle konuşmak için iş yerine gittim. Kendisini bir erkekle konuşurken ve gülerken gördüm. O an şuurum gitti. Arkasına doğru gittim. Sadece karnına sıktığımı hatırlıyorum. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.

İfadesinde, uzun süredir kumar nedeniyle borç içinde olduğunu da belirten Derin, "Sigara alacak param bile yoktu. Eşimden evi satıp borçları kapatmasını istedim, kabul etmedi. Boşanma isteğini kabullenemedim. Çareyi öldürmekte buldum." diye konuştu. Duruşmada sanık Derin'in kabul ettiği mesaj kayıtları okundu. Mesajlarda, Burcu Derin'in maddi sıkıntılar nedeniyle eşine sitem ettiği görüldü. Sanık Hüseyin Derin, mesajların incelenmesini isteyip, cinayeti tasarlayarak öldürmediğini söyledi.

"ANNEM HEP MUTSUZDU"

Mahkemede söz alan sanık Derin'in küçük oğlu A.O.D., annesinin kumar oynaması ve borçları nedeniyle sürekli babasıyla tartışma yaşadığını belirtip, "Babam alkol alıp eve gelirdi. Daha önce anneme iki kez silah çekti. Annem hep mutsuzdu. Babamdan şikayetçiyim" dedi.

"'BOŞANIRSAN ÖLDÜRÜRÜM' DİYEREK ANNEMİ TEHDİT ETTİĞİNİ HATIRLIYORUM"

Derin'in büyük oğlu T.D. ise ailesinde kumar ve şiddetin çocukluklarından bu yana var olduğunu belirtip, "Babam anneme fiziksel şiddet uygulardı. Annemin babama yönelik herhangi bir şiddeti ya da hakareti olmadı. Daha önce annemi 'Boşanırsan seni öldürürüm' diyerek tehdit ettiğini hatırlıyorum. Sanık babamdan şikayetçiyim" dedi. Sanık Derin, çocuklarının ifadesi üzerine, "Yalan söylemeyin. Allah katında yalan söylemeyin, yanlış anlatmayın" diyerek, tepki gösterdi.

"KALBİNE İKİ EL ATEŞ ETTİ"

Olay günü çeyiz dükkanına müşteri olarak gelen F.E. de duruşmada tanık olarak dinlenildi. F.E., "Hüseyin Derin, Burcu Derin'i boğazından tutarak silahı kalbine dayayıp, dükkanın içine zorla soktu. Burcu yalvarıyordu. Hüseyin Derin kalbine iki el ateş etti. Sonra şarjörü masaya koyup koltuğa oturdu" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Demir'in avukatı ise olayın alkol ve borç baskısı altında gelişen ani bir patlama olduğunu ileri sürüp, tasarlama ve canavarca his iddialarını reddetti. Burcu Derin'in ailesinin avukatı ise tanık ifadeleri doğrultusunda cinayetin tasarlanarak ve canavarca hisle işlendiğini, sanığın cesaret almak için alkol aldığını savundu.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanık Demir'in tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki raporların incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

