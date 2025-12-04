Samsun'da Heyelan Faciası: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Heyelan Faciası: 3 Ölü, 1 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da Heyelan Faciası: 3 Ölü, 1 Yaralı
04.12.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da Heyelan Faciası: 3 Ölü, 1 Yaralı
Haber Videosu

Samsun'da akaryakıt istasyonundaki heyelanda Adem Kaya ve iki kızı hayatını kaybederken, eşi yaralandı.

Samsun'da akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde otomobil yıkarken oluşan heyecan sonucu kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (5) ve Alya Kaya'nın (7) ölümü, eşi Çiğdem Kaya'nın (31) yaralanması ile ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü. Akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Z. (81) savunması sırasında ağlarken, Çiğdem Kaya da gözyaşı dökerek, "Saçlarının teline kadar adalet istiyorum. Keşke orda ölseydim, bunları görmeseydim. O gün 4 cenaze çıktı ama 3'ünü gömdüler, beni unuttular" dedi.

Olay, 27 Nisan akşamı Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkama bölümünde meydana geldi. Adem Kaya, 34 K 5396 plakalı otomobilini yıkarken bitişikteki yamaçta heyelan oluştu. Adem Kaya, eşi Çiğdem Kaya, kızları Açelya Mina ve Ayla Kaya, kopan kaya ve toprak parçalarının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kolunda, bacaklarında ve burnunda kırıklar olan Çiğdem Kaya'yı yaralı olarak kurtardı. Hastaneye sevk edilen Kaya, tedaviye alındı. 3 saat süren çalışmanın devamında Adem Kaya ile 2 kızının cansız bedenine ulaşıldı. Adem Kaya ile 2 kızı, Terme ilçesi Karacalı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

2 SANIK HAKKINDA İDDİANAME

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 1 Cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Bu kapsamda akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli ile mesul müdür K.Y. (62), gözaltına alındı. Şüphelilerden Gedikli tutuklandı, K.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. K.Y. ve Mehmet Zeki Gedikli hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAMIŞ

İddianamede; yazılan bilirkişi raporunda, "İş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanan risk analizinde heyelan, toprak kayması, kaya düşmesi tehlikelerinden bahsedilmesine rağmen, iş yeri ve işletme yetkililerinin gerekli önlemleri zamanında almayarak risklerden korunma ilkelerini göz önünde bulundurmadığı, ayrıca oto yıkama binası tesisin vaziyet planı projesinde gösterilip oto yıkama bölümü ile ilgili dosya içerisinde, herhangi bir ruhsat çalışma veya yapı, işletme izin ve benzeri belge görülmediğinden dolayı görev ihmali ve sorumluluğu olduğunun kanaat edildiği" ifadelerine yer verildi. Ayrıca iddianamede; sanıkların 5216 sayılı 'Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesi uyarınca ruhsat ve benzeri başvurularda bulunmadığı, bu sebeple denetim imkanının ortadan kaldırıldığı, 6331 sayılı 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 5'inci maddesi uyarınca risk analizinde tespit edilen tehlikeler hususunda uyarılmış olmalarına rağmen ilgili alanda önlem almadıkları yer aldı.

SANIK DURUŞMADA AĞLADI

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Adem Kaya'nın eşi Çiğdem Kaya, babası İrfan Kaya ve annesi Nurhayat Kaya ile taraf avukatları katıldı. Sanık Mehmet Zeki Gedikli, savunması sırasında ağladı. Mahkeme başkanı, sanığın yazılı savunmasını okudu. Sanık, savunmasında, "Olayı televizyondan öğrendim. Sabah 09.00'da emniyete avukatımla gittim. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Maddi ve manevi her sorumluluğu yerine getirmeye hazırım. Başka türlü ben de huzurlu olamam. Aileyle iletişim kurmak istedim. Kendileriyle değil, avukatlarıyla görüşmem gerektiğini söylediler. Tesisin ruhsatları yasaya uygun şekilde alınmıştır. Tesis, belli dönemlerde kamu kurum ve kuruluşlar tarafından denetlenmektedir. Cezaevi koşulları zor, benim için daha da zor. 82 yaşındayım ve birçok hastalığım var. Yüksek tansiyon, Alzheimer, vertigo, kalp ve böbrek hastasıyım. Ayrıca cezaevinde anjiyo oldum. Kaçma şüphem yok, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'RAPORLARDAN BİLGİM YOK'

Sanık K.Y. ise savunmasında, "Ben olayın olduğu gün izinliydim. Olayın yaşandığını duyunca bölgeye gittim. Her yer karanlıktı, oraya enerji sağladım. 2011 yılından beri iş yerinde çalışıyorum. Şifahen istasyonda pompacılardan sorumluyum. Sadece şifahen işletiyorum. Çalışanların sadece görev tanımlamalarıyla ilgileniyorum. Ciro işlerine de bakıyorum, muhasebesine ben bakıyorum. Patronum sık sık gelip gidiyordu. Raporlardan bilgim yok, zaten yetkim de yok" diye konuştu.

'ADALET ARIYORUM'

Çiğdem Kaya ise "Bir anne olarak konuşmak istiyorum. Ailemle mutlu mutlu arabamızı yıkayıp, dönecektik ama başımıza bu olay geldi. Evlatlarım ve eşim öldü, seslerini duyamadım. Ben yardım isterken onlar can vermiş. Eşimin ve çocuklarımın hayalleri vardı. Ben 8 aydır hastane hastane geziyorum. Adalet arıyorum, kimler suçluysa cezalandırılmasını istiyorum. Benim evlatlarım yok artık, ben evlatsız bir anneyim. Kim bana 'Anne' diyecek. Benim çocuğumun bu ay doğum günüydü, kim pastasını üfleyecek? Ben çok zor dünyaya getirdim onları. İkisinde de böbreğim şişti. Ben böbreğimden vazgeçtim çocuklarım için. Saçlarının teline zarar gelsin istemiyordum, saçlarının teline kadar adalet istiyorum. Keşke orda ölseydim, bunları görmeseydim. O gün 4 cenaze çıktı ama 3'ünü gömdüler, beni unuttular" dedi. Çiğdem Kaya, konuşması sırasında gözyaşı da döktü. Mahkeme heyeti, tanıkları da dinledikten sonra duruşmayı erteledi.

'BENİ BU SAMSUN'A SIĞDIRAMADILAR'

Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çiğdem Kaya, "Çocuklarım için adalet arıyorum. Yanlarına kalmasını istemiyorum. Toprak altında kaldılar, toprağın altında çürüdüler. Kolumu kullanamıyorum, bacağımda aksamalar var. Beni mahvettiler. Benim yuvamı yıktılar. Beni bu Samsun'a sığdıramadılar. Hakkımı helal etmiyorum. İnşallah cezalarını alırlar" dedi.

'MEZARLIKTA YATIYORUZ'

Adem Kaya'nın annesi Nurhayat Kaya, "Soyum tükendi. Çok güzel bir nesil yetiştiriyordum. Yok oldular, onlar öldü, ben de öldüm. Geri getiremiyoruz. Evimizde, ocağımızda duramıyoruz. Mezarlıkta yatıyoruz. Yer olsa da gece de orada kalsam diyorum. Çok düşkündüm herkes gibi. Onlara doyamadım. Adalet istiyoruz. Onlar önlemini alsaydı da çocuklarım ölmeseydi" diye konuştu.

Adem Kaya'nın babası İrfan Kaya ise "Adalet istiyorum. Benim 1 tane oğlum vardı, 2 tane torunum vardı; gitti. Gelinimi yarım bıraktılar. Önce Allah'ın sonra da devletin verdiği adaleti istiyoruz" dedi.

'BİLİNÇLİ TAKSİRDEN MAHKUMİYET VERİLMESİNİ TALEP ETTİK'

Ailenin avukatı Kartal Akcan da "Kamu kurumları burada gerekli önlemleri alsaydı, bugün bu duruşma olmayacaktı. Mevzuatımız, kanunlar, yönetmelik dört dörtlük ama bunların takip edilmesi lazım. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Ağır ceza mahkemesinin vereceği karar, belki bundan sonra bu tür olayların olmaması, ailelerin yürekleri yanmaması için bir başlangıç olacaktır diye düşünüyorum. Kanunumuzda bilinçli taksir var, bir de olası kast var. Olası kast, kast gibidir 'olursa olsun' gibi. Caddede 120 kilometre hızla girmek 'olursa olsun' demektir. Bilinçli taksir, gerekli önlemleri almamak ve vurdumduymazlık demektir. Biz en kötü ihtimal, bilinçli taksirden mahkumiyet verilmesini talep ettik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, Güncel, Samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Heyelan Faciası: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Üründül, derbide ’’Çok ayıp etti’’ diyerek o isme yüklendi Ömer Üründül, derbide ''Çok ayıp etti'' diyerek o isme yüklendi
Arda Güler hakkında maç öncesi ortalığı karıştıran ifadeler Arda Güler hakkında maç öncesi ortalığı karıştıran ifadeler
1.5 yıllık imza attı İşte İlhan Palut’un koltuğuna oturan isim 1.5 yıllık imza attı! İşte İlhan Palut'un koltuğuna oturan isim
Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler
Gazetecilere bağırdı, saldırmaya kalktı Gerçek çok farklı çıktı Gazetecilere bağırdı, saldırmaya kalktı! Gerçek çok farklı çıktı
Tavandan indi, marketi talan etti Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı
Doğa yürüyüşünde tarihi keşif Lahiti oluk diye kullanmışlar Doğa yürüyüşünde tarihi keşif! Lahiti oluk diye kullanmışlar
Kadro dışı kalması istenen Serdar Dursun’dan ilk açıklama Kadro dışı kalması istenen Serdar Dursun'dan ilk açıklama
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti
Camiden çaldığı parayı iade edince serbest kaldı Camiden çaldığı parayı iade edince serbest kaldı
Eşini Boğan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi Eşini Boğan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
Putin’in “Savaşa hazırız“ restine NATO’dan yanıt Putin'in "Savaşa hazırız" restine NATO'dan yanıt
Manisa’nın iki temsilcisi de kabusu yaşıyor Manisa'nın iki temsilcisi de kabusu yaşıyor
7 gollü düello Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor’u kupanın dışına itti 7 gollü düello! Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor'u kupanın dışına itti
Güney Kore liderinden şaşırtan çıkış: ’’Kuzey’’den özür dileyecek Güney Kore liderinden şaşırtan çıkış: ''Kuzey''den özür dileyecek
Spotify 2025 yılının özetini açıkladı İşte en çok dinlenenler Spotify 2025 yılının özetini açıkladı! İşte en çok dinlenenler
Uzak Şehir’in Cihan’ından yeni sürpriz: ’Bak Postacı Geliyor’ fragmanı yayında Uzak Şehir'in Cihan'ından yeni sürpriz: 'Bak Postacı Geliyor' fragmanı yayında!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi belli oldu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu
Teoman sahnede kendinden geçti Teoman sahnede kendinden geçti
’’Ege’yi füzelerle kapatacağız’’ diyen Yunanistan’a MSB’den yanıt: Bertaraf ederiz ''Ege'yi füzelerle kapatacağız'' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı 11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor Başsavcılık harekete geçti Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

13:51
Türkiye 2025’te en çok neyi aradı Google listeyi yayımladı, ilginç başlıklar var
Türkiye 2025'te en çok neyi aradı? Google listeyi yayımladı, ilginç başlıklar var
13:50
Süper Lig devinin yıldızıyla aşk mı yaşıyor Danla Bilic sessizliğini bozdu
Süper Lig devinin yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Danla Bilic sessizliğini bozdu
13:50
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı Polis apar topar gözaltına aldı
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı
13:26
İngiltere’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
13:15
Fenerbahçe’nin dev koreografisinde o ismin olmamasına tepki yağıyor
Fenerbahçe'nin dev koreografisinde o ismin olmamasına tepki yağıyor
12:50
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor Başsavcılık harekete geçti
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti
12:36
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı
12:21
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
12:04
’’Ege’yi füzelerle kapatacağız’’ diyen Yunanistan’a MSB’den yanıt: Bertaraf ederiz
''Ege'yi füzelerle kapatacağız'' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz
11:48
Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi
Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi
11:37
Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri
Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
11:27
Buca’da park manzaralı çöp dağları Kötü koku ve çirkin manzaralar vatandaşları isyan ettirdi
Buca'da park manzaralı çöp dağları! Kötü koku ve çirkin manzaralar vatandaşları isyan ettirdi
11:24
Fenerbahçe taraftarının varlığını unuttuğu isme talip var
Fenerbahçe taraftarının varlığını unuttuğu isme talip var
11:23
Sancaktepe’de yürek sızlatan görüntü Zabıtalara ’’Yeter’’ diye yalvardı
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara ''Yeter'' diye yalvardı
10:50
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler’den Suriye ile ilgili skandal talep
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep
10:49
Türkiye bu olayı konuşuyor İşte Büyükçekmece Adliyesi’ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları
10:49
Galatasaray’dan kaçar gibi giden futbolcuya büyük şok
Galatasaray'dan kaçar gibi giden futbolcuya büyük şok
10:36
Taraftarlar şokta Osimhen’in gideceği tarih belli oldu
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
10:21
Herkes bu ilanı konuşuyor Papa’nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı
09:57
Sadece günler kaldı Milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak
Sadece günler kaldı! Milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2025 14:38:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Samsun'da Heyelan Faciası: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.