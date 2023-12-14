 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti

İstanbul Adalet Sarayı'nda bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafı, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notuyla paylaşan Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın lüks yaşamı dikkatlerden kaçmadı. Tekışık'ın lüks otomobilleri hediye aldığı, sık sık Dubai'ye gittiği ortaya çıktı.

14.12.2023 - 17:54,  Güncelleme: 18:04
Abone Ol

Savcının odasında çektirdiği fotoğrafla bir anda dikkatleri üzerine toplayan Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti. Sık sık Dubai'ye giden Tekışık'ın hediye otomobiller aldığı ortaya çıktı.

Savcının odasında fotoğraf çektiren Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti

SAVCININ ODASINDA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın, Cağlayan Adliyesi'nde görevli bir savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı. "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notunu düştüğü fotoğrafı binlerce takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaşan Tekışık hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcının ise görev yeri değiştirildi.

Savcının odasından paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti

BİR AVUKATA GÖRE ÇOK LÜKS YAŞAMI VAR

Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Tekışık'ın lüks yaşamı da dikkat çekti. Tekışık'ın Mercedes ve BMW marka araç hediye aldığı, sık sık Dubai ve Paris'e gittiği görüldü.

Savcının odasından paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti

TEKIŞIK: SAVCININ ODASINA İSTEDİĞİM GİBİ GİRER İSTEDİĞİM GİBİ ÇIKARIM

Öte yandan önceki gün açıklama yapan Avukat Tekışık şunları söylemişti: "Ben tek başına çalışan ve İstanbul'da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım söz de bir kitap sözü. Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin. Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Sadece bu kadar."

Savcının odasında fotoğraf çektiren Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti

İşte Avukat Tekışık'ın lüks yaşamından kareler:

Savcının odasından paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti
Savcının odasından paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti
Savcının odasından paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık\'ın lüks tutkusu dikkat çekti
YORUMLAR

Cumhuriyet Savcısı, Avukatlar Günü, Dubai, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti - Son Dakika


18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23
Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
17:01
İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda değişiklikler yapıldı İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda değişiklikler yapıldı

Son Dakika
18:27 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:01 İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda değişiklikler yapıldı
17:08 Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 19:01:23. #1.11#
SON DAKİKA: Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement