Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık\'ın lüks tutkusu dikkat çekti

Savcının odasında çektirdiği fotoğrafla bir anda dikkatleri üzerine toplayan Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti. Sık sık Dubai'ye giden Tekışık'ın hediye otomobiller aldığı ortaya çıktı.

SAVCININ ODASINDA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın, Cağlayan Adliyesi'nde görevli bir savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı. "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notunu düştüğü fotoğrafı binlerce takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaşan Tekışık hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcının ise görev yeri değiştirildi.

BİR AVUKATA GÖRE ÇOK LÜKS YAŞAMI VAR

Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Tekışık'ın lüks yaşamı da dikkat çekti. Tekışık'ın Mercedes ve BMW marka araç hediye aldığı, sık sık Dubai ve Paris'e gittiği görüldü.

TEKIŞIK: SAVCININ ODASINA İSTEDİĞİM GİBİ GİRER İSTEDİĞİM GİBİ ÇIKARIM

Öte yandan önceki gün açıklama yapan Avukat Tekışık şunları söylemişti: "Ben tek başına çalışan ve İstanbul'da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım söz de bir kitap sözü. Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin. Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Sadece bu kadar."

İşte Avukat Tekışık'ın lüks yaşamından kareler: