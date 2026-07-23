Şile soruşturmasında dikkat çeken yazışma: Ahbap'ın içini boşalttınız

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan bilirkişi raporu ve tanık ifadeleri dikkat çeken iddiaları ortaya koydu. Raporda festival ihalesinin resmi olarak bir şirkete verilmesine rağmen organizasyonun fiilen başka bir firma tarafından yürütüldüğü, belediyeden çıkan milyonlarca liralık hakedişin şirket ve şahıs hesapları arasında dolaştırıldığı değerlendirildi. Dosyada ayrıca Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile asistanı Yeliz Kaya arasındaki WhatsApp yazışmaları da yer aldı.

FESTİVAL İHALESİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporuna göre, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesi resmi kayıtlarda Sur Müzik Organizasyon adına gerçekleştirildi. Ancak raporda, söz konusu firmanın paravan olarak kullanıldığı, organizasyonun ise fiilen Berkant Acil'in sahibi olduğu Koşan Adam Menajerlik & Organizasyon tarafından yürütüldüğü değerlendirmesine yer verildi.

Tanık ve şüpheli ifadelerinde de sanatçılar ile organizasyon sürecinin Koşan Adam tarafından yürütüldüğü, Sur Müzik'in ise resmi yüklenici olarak gösterildiği öne sürüldü.

RÜŞVET VE HAKEDİŞ İDDİALARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde festival ihalesine ilişkin rüşvet talepleri bulunduğu, hakediş ödemelerinin geciktirilerek para ve çeşitli hediyeler istendiği iddiaları yer aldı.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Sur Müzik'in sahibi Mehmet Sait Köse de ifadesinde, belediyeyle yürütülen görüşmelerin başka isimler tarafından gerçekleştirildiğini, hakediş ödemelerinin yapılabilmesi için belediye başkanının para talep ettiği yönünde bilgi aldığını öne sürdü.

SANATÇILARA ÖDENEN ÜCRETLERLE FATURALAR ARASINDA MİLYONLARCA LİRALIK FARK

Bilirkişi raporunda belediyeye kesilen faturalar ile sanatçılara fiilen ödenen ücretler arasında büyük farklar bulunduğu belirtildi.

Raporda yer alan tespitlere göre;

- Sena Şener için belediyeye 1 milyon TL fatura kesilirken sanatçıya 50 bin TL,

- Can Bonomo için 2 milyon 250 bin TL fatura karşılığında 250 bin TL,

- Sıla için 6 milyon 200 bin TL fatura karşılığında 625 bin TL,

- Erdal Erzincan için 1 milyon 750 bin TL fatura karşılığında 37 bin 500 TL,

- Melek Mosso için ise 3 milyon 500 bin TL fatura karşılığında 312 bin 500 TL ödeme yapıldığı tespit edildi.

İncelenebilen kalemlerde belediyeden yaklaşık 22,79 milyon TL ödeme yapılmasına rağmen sanatçı ve sunuculara toplam yaklaşık 1,93 milyon TL ödendiği, yaklaşık 20,86 milyon TL'lik fark oluştuğu rapora yansıdı.

HAKEDİŞ PARALARININ HESAPLAR ARASINDA DOLAŞTIRILDIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Bilirkişi raporunda belediyeden çıkan hakediş ödemelerinin çeşitli şirket ve şahıs hesapları arasında aktarıldığı belirtildi.

Raporda, işlemlerin ekonomik gerekçesinin tespit edilemediği, para transferlerinin ticari teamüllere aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve Sur Müzik ile Koşan Adam'ın finansal yapılarının iç içe geçtiği değerlendirmesine yer verildi.

ESKİ SPİKERİN TANIK İFADESİ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmada tanık olarak ifade veren eski spiker Mutlu Ulusoy da festival sonrasında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile duygusal birliktelik yaşadığını, daha sonra belediyenin sosyal medya biriminde yaklaşık iki ay görev yaptığını anlattı.

Ulusoy, ifadesinde belediyedeki bazı isimlerin bu ilişkiyi bildiğini ve Berkant Acil'in alamadığı hakedişler nedeniyle belediye başkanıyla görüştüğünü de öne sürdü.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasına Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile asistanı Yeliz Kaya arasındaki WhatsApp yazışmaları da eklendi.Yazışmalarda Acil'in, Kaya'yı Haluk Levent'in çeklerine imza atmasının kendisini zor durumda bırakabileceği konusunda uyardığı görüldü.

Başka bir yazışmada ise Acil'in, "Kişisel borçlarınız için Ahbap'ın içini nasıl boşalttığınızı savcılığa da anlatacağım." ifadelerini kullandığı dosyada yer aldı.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN PARA HAREKETLERİ

Dosyadaki MASAK raporlarında Yeliz Kaya ile Berkant Acil arasında milyonlarca liralık para transferleri bulunduğu, Kaya'nın toplam 175 milyon TL'lik nakit işlem hacmine ulaştığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında söz konusu para trafiğinin kamu kaynağının izinin kaybettirilmesi ve kara para aklama şüphesi kapsamında değerlendirildiği, soruşturmanın aynı mali ilişkiler nedeniyle genişletilebileceğinin öngörüldüğü aktarıldı.