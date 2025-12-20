Şişli\'deki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 3\'e yükseldi

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde önceki gün saat 16.30 sıralarında facia yaşandı. İddiaya göre; cadde üzerinde seyreden otomobil sürücüsü, ters yöne girmesi sebebiyle bir motosiklet sürücüsü ile tartışma yaşamıştı.

YAYALARIN ARASINA DALDI

Tartışmanın ardından ters yönde ilerlemeye devam eden araç sürücüsü, gaza basıp hızını artırınca önce cadde üzerindeki bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarpmıştı.

Hayatını kaybeden Hakan Dündar

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılar Necmiye Kurtuluş Çelik ile Hakan Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hayatını kaybeden Necmiye Kurtuluş Çelik (sağda)

HAYATINI KAYBEDENLER 3'E YÜKSELDİ

Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Anıl Püsküllü (30) ise bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan E.Y., A.P. (30), U.B. (39), E.B. (62), Z.D.(76) ile H.H.A.'nın (24) tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Anıl Püsküllü

ATM'DEN PARA ÇEKİP İŞ YERİNE DÖNÜYORDU

Püsküllü'nün ATM'den para çektikten sonra iş yerine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Ayrıca Püsküllü'nün kazanın yaşandığı yere yakında bir yerde bulunan doğal gaz firmasında şoför olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Püsküllü'nün cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Seyrantepe'de bir camide kılınmasının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

"BAYILMA HASTALIĞIM VAR" SAVUNMASI

Kaza sonrası yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü Ekrem Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ekrem Y. adliyeye sevk edildi. Ekrem Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde bayılma rahatsızlığı olduğunu, olay esnasında da baygın olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını ve kendine geldiğinde kazanın olduğunu fark ettiğini söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Ekrem Y., çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' ve 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.