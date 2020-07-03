Son dakika güncel: MKE Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'ndaki patlamanın 23. yılı - Son Dakika

Son dakika güncel: MKE Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'ndaki patlamanın 23. yılı

Son dakika haberi: Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nda, 3 Temmuz 1997'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenleri andı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nda, 3 Temmuz 1997'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenleri andı.

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Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 3 Temmuz patlamasının 23. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, böyle bir acının bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.


"Acıları hala yüreğimizdedir"


Kırıkkale'nin var oluş sebepleri arasında olan MKE Kurumu 3 Temmuz 1997 yılında peş peşe yaşadığı patlamalar ile Kırıkkalelilerin yıllarca unutamayacağı bir gün geçirmesine neden olduğunu anlatan Saygılı, "Tüm Kırıkkalelilerin etkilendiği, 3 gün süre ile şehre girişin yasaklandığı 3 Temmuz patlamalarının yıl dönümünde bir anma mesajı yayınlayan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı " Şehrimizde meydana gelen ve tüm Kırıkkalelilerin etkilendiği MKE patlamalarının üzerinden 23 yıl geçmiş bulunuyor. Şehrimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini patlamalarda hayatını kaybeden işçi ve vatandaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve hemşehrilerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Aradan uzun yıllar geçmiş olsa da acıları hala yüreğimizdedir" dedi.


"Bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum"


Yüzlerce kişinin yaralandığı, binlerce konutun zarar gördüğü MKE Mühimmat Fabrikası'nın İmla İşletmesi TNT Atölyesinde yaşanan patlama sonrası devletimizin yaraların sarılması için büyük gayret gösterdiğini dile getiren Saygılı, "Devletimiz patlamalar sonrası refleks göstermiş, vatandaşlarımızın gördüğü zararın giderilmesi için hızlıca hareket etmiştir. MKE'nin de bir daha böyle büyük acıların yaşanmaması için kendi içinde yenilenmeye gitmiştir. 3 Temmuz 1997 MKE patlamalarının yıl dönümünde, böyle bir acının ilimizde ve ülkemizin hiçbir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Mke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: MKE Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'ndaki patlamanın 23. yılı - Son Dakika

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