Son dakika haberi... Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Hafif sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışan Caner Osmanpaşa ile Fatih Aksoy'un, yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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