Son dakika haberleri: Bakan Akar: "(Afganistan'ın havaalanı işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) BAE'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında Kabil... - Son Dakika

Bakan Akar: "( Afganistan'ın havaalanı işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) BAE'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında Kabil Havaalanı'nın askeri kısmının işletmesinden sorumlu olmamız nedeniyle bu kararın hukuki ve operasyonel açıdan yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz." - ANKARA