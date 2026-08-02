Soruşturma dosyasına giren iddia gündem yarattı: İki otobüs parasını bana getireceksin

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun emniyet ifadesine dikkat çeken bir müşteki beyanı yansıdı.

Soruşturma dosyasında yer alan ifadeye göre bir müteahhit, belediyedeki ruhsat işlemleri sırasında kendisinden para talep edildiğini ileri sürdü.

"İŞ YAPMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORSAN..."

Müşteki, ruhsat işlemlerinin tamamlanmasının ardından belediye binası önünde Erdal Beşikçioğlu ile karşılaştığını belirterek, Beşikçioğlu'nun belediyeye ait otobüsleri gösterip kendisine,

"İş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin."

dediğini iddia etti.

Soruşturma kapsamında bu iddia da Beşikçioğlu'na yöneltilen sorular arasında yer aldı.

"SUÇLAMALAR ASILSIZ"

Beşikçioğlu ise söz konusu iddiayı kesin bir dille reddetti.

Emniyet ifadesinde, müştekinin beyanlarının tamamen soyut ve gerçeği yansıtmadığını savunan Beşikçioğlu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Dosyada ayrıca müştekinin belediyede gerçekleşen bazı görüşmelere ve zabıta müdahalesine ilişkin görüntüleri soruşturma makamlarına teslim ettiği bilgisi de yer aldı.

"PARAYI OZAN'A VERDİN Mİ?" İDDİASI DA DOSYADA

Soruşturmadaki bir başka müşteki de belediyeye ait iki otoparkın kiralanması sürecinde Ozan Yiğit'e farklı tarihlerde dolar cinsinden para verdiğini ileri sürdü.

Müşteki, belediyede bulunduğu sırada Erdal Beşikçioğlu'nun odaya girerek kendisine,

"Parayı Ozan'a verdin mi?"

diye sorduğunu öne sürdü.

İfadesine göre 8 bin dolar verdiğini söylemesi üzerine Beşikçioğlu'nun,

"1 milyon 500 bin TL vereceksin."

ifadelerini kullandığını iddia etti.

Aynı müşteki, Ozan Yiğit'e farklı tarihlerde yaklaşık 1 milyon 300 bin lira karşılığı döviz verdiğini ancak otopark kiralama işleminin gerçekleşmediğini anlattı.

Beşikçioğlu bu suçlamaları da reddetti.

250 MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASI DA SORULDU

Emniyet ifadesinde Beşikçioğlu'na yöneltilen bir diğer önemli suçlama ise büyük bir inşaat projesine ilişkin oldu.

Dosyaya göre proje sahibi, imar değişiklikleri karşılığında toplam 250 milyon liralık rüşvet anlaşması yapıldığını öne sürdü.

İddiaya göre konut alanları için 70 milyon lira, ticari alan düzenlemeleri için ise 180 milyon lira üzerinde anlaşmaya varıldı.

Soruşturma dosyasında, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ile İmar Müdürü Serpil Zengin arasında prensip anlaşması sağlandıktan sonra Erdal Beşikçioğlu'nun da sözlü onay verdiği ileri sürüldü.

Beşikçioğlu ise bu iddiayı kabul etmeyerek belediyede kendisini temsil eden kişiler üzerinden yürütüldüğü öne sürülen para trafiğiyle ilgisinin bulunmadığını savundu.

"İHALELERDE YETKİM YOKTU" SAVUNMASI

İfadesinde belediyedeki ihale süreçlerine de değinen Beşikçioğlu, Özel Kalem, İç Denetim ve Teftiş birimlerinin doğrudan kendisine bağlı olduğunu kabul etti.

Buna rağmen tartışmalı ihalelerle ilgili olarak herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığını, usulsüzlüklerden ancak Sayıştay raporlarının hazırlanmasının ardından haberdar olduğunu öne sürdü.

Soruşturma dosyasında ise bir belediye personeli, çöp toplama ve araç kiralama ihalesinin belirli bir firmaya göre hazırlandığını, kendisinin yalnızca imza atmasının istendiğini ifade etti.

Personel ayrıca görevlendirmenin Erdal Beşikçioğlu, Mutlu Kerimoğlu ve İhsan Bahri Bellek'in talebiyle yapıldığının kendisine söylendiğini beyan etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamalarıyla gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu, emniyetteki ifadesinde tüm suçlamaları reddetti.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Beşikçioğlu hakkında soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.