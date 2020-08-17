Süper Lig kulüplerinin transferde gözü iç piyasada

Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, transferin hızlı takımlarından oldu. Sarı-lacivertli kulüp, şu ana kadar 6 futbolcuyu kadrosuna kattı. Söz konusu transferlerin tamamını yurt içinden gerçekleştiren Fenerbahçe, Trabzon spor'dan Filip Novak, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin, Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur ile Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i renklerine bağladı. Fenerbahçe'yi beşer transferle Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor izledi.

TRANSFERDE ADI GEÇENLER

Yurt içinden birçok futbolcunun adı transferde geçiyor. Hızlı başlayan transfer sezonunda Süper Lig'de forma giyen bazı futbolcuların takım değiştirmesi gündemde. Sezonu 5. bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların adı sıkça transfer haberlerinde yer alıyor.

Son 4 sezon Akdeniz temsilcisinde forma giyen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş ile sözleşme imzalarken, Papiss Cisse ve Welinton'un da siyah-beyazlı takıma yakın olduğu yazılıyor. Ayrıca Anastasios Bakasetas ve Steven Caulker'in de adı, spor basınında sıkça Fenerbahçe'yle anılıyor.

Sportif ve mali açıdan sıkıntılı bir sezon geçiren Hes Kablo Kayserispor'da performansıyla dikkati çeken Bernard Mensah da transferin gözde isimlerinden oldu. Ganalı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray yarışırken, siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Basında, Kasımpaşa'yla iyi bir sezon geçiren Mame Thiam ve Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın adı Fenerbahçe ile yazılıyor.

6 KULÜP YURT DIŞINDAN OYUNCU ALDI

Süper Lig'de 6 kulüp, yurt dışından transfer gerçekleştirdi. Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Hatayspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, yurt dışından toplamda 13 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Öte yandan Galatasaray, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan Norveçli oyuncu Omar, Yeni Malatyaspor da Brezilya ekibi Santos'tan Perulu futbolcu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına vardı.

YURT İÇİ TRANSFERLER

Yeni sezon öncesinde takımların yurt içinden yaptığı transferler şöyle:

Futbolcu Son kulübü Transfer olduğu kulüp

Ufuk Ceylan Yeni Malatyaspor Alanyaspor

Fatih Aksoy Beşiktaş Alanyaspor

Gökdeniz Bayrakdar Kocaelispor Antalyaspor

Dever Orgill MKE Ankaragücü Antalyaspor

Serdar Gürler Göztepe Antalyaspor

Fabrice N'Sakala Alanyaspor Beşiktaş

Arturo Mina Yeni Malatyaspor BB Erzurumspor

Cenk Gönen Alanyaspor Denizlispor

Filip Novak Trabzonspor Fenerbahçe

Gökhan Gönül Beşiktaş Fenerbahçe

Caner Erkin Beşiktaş Fenerbahçe

Mert Hakan Yandaş Sivasspor Fenerbahçe

Barış Sungur 1928 Bucaspor Fenerbahçe

İsmail Yüksek Gölcükspor Fenerbahçe

Fatih Öztürk Kasımpaşa Galatasaray

Emre Kılınç Sivasspor Galatasaray

Oğulcan Çağlayan Çaykur Rizespor Galatasaray

Arda Turan İstanbul Başakşehir Galatasaray

Çağlar Şahin Akbaba Bursaspor Gaziantep FK

Enver Cenk Şahin Kayserispor Gaziantep FK

Diego Angelo Antalyaspor Gençlerbirliği

Kubilay Sönmez Hatayspor Göztepe

Burak Süleyman Kocaelispor Göztepe

Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe İstanbul Başakşehir

Ibrahim Sehic BB Erzurumspor Konyaspor

Muhammet Taha Tepe Altınordu Trabzonspor

Rahmi Anıl Başaran Balıkesirspor Trabzonspor

Murat Akça Giresunspor Yeni Malatyaspor

YURT DIŞINDAN TRANSFERLER

Süper Lig kulüplerinin yurt dışından transfer ettiği futbolcular şöyle:

Futbolcu Uyruk Son kulübü - Ülke Transfer olduğu kulüp

Davidson Pereira Brezilya Vitoria - Portekiz Alanyaspor

Berkan İsmail Kutlu Türk Sion - İsviçre Alanyaspor

Efkan Bekiroğlu Türk 1860 Münih - Almanya Alanyaspor

Zvonimir Kozulj Bosna Hersek Pogon Szczecin - Polonya Gaziantep FK

Aaron Salem Boupendza Gabon Bordeaux - Fransa Hatayspor

Ruben Ribeiro Portekiz Gil Vicente - Portekiz Hatayspor

Jorge Felix İspanya Piast Gliwice - Polonya Sivasspor

Max Gradel Fildişi Sahili Toulouse - Fransa Sivasspor

Stiven Plaza Ekvador Real Valladolid - İspanya Trabzonspor

Anders Trondsen Norveç Rosenborg - Norveç Trabzonspor

Marlon Rodriguez Brezilya Fluminense - Brezilya Trabzonspor

Jody Lukoki Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ludogorets - Bulgaristan Yeni Malatyaspor

Jetmir Topalli Kosova Balkani - Kosova Yeni Malatyaspor