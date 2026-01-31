Trump'ın Grönland Hayali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Trump'ın Grönland Hayali

Trump\'ın Grönland Hayali
31.01.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donald Trump, Grönland'ı ABD'ye katmayı amaçlıyor ve Danimarka'dan satın alma öneriyor.

Donald Trump, GrönlandAmerika Birleşik Devletleri'ne katmak istiyor ve hatta Grönland'ın sahibi olan Danimarka Krallığı'ndan satın alma olasılığını da gündeme getirdi.

Başkan, göreve başlama konuşmasında "ABD'nin kendisini yeniden büyüyen, zenginliğini artıran, topraklarını genişleten bir ülke olarak göreceğini" ve "bayrağı güzel yeni ufuklara taşıyacağını" vaat etti.

Trump'ın dünyanın en büyük adasını ülkesine katma hayali, ABD tarihinin diğer dönemlerini anımsatıyor.

Pensilvanya Üniversitesi'nden tarihçi Walter A. McDougall, BBC Mundo'ya yaptığı açıklamada, "Trump'ın politikaları, 1823'ten itibaren ABD'nin Batı Yarımküre'deki Avrupa faaliyetlerine karşı müdahaleci politikasını meşrulaştırmak için kullanılan Monroe Doktrinini anımsatıyor. Bu doktrinde bir vaat edilmiş topraklar geleniği var" dedi.

Missouri Üniversitesi'nde görev yapan tarihçi Jay Sexton ise başka bir paralellik buluyor.

"Grönland'da olduğu gibi, Washington da bu toprakları diğer güçler almadan ele geçirmesi gerektiğini savundu."

Aslında, ABD'nin bugünkü topraklarına doğru genişlemesi, kuruluşundan birkaç yıl sonra başladı.

Fetih savaşları, yerli halkların boyun eğdirilmesi, yerleşimcilerin yerinden edilmesi veya Avrupa güçleriyle yapılan anlaşmalar, yükselen gücün yaygın kullandığı büyüme araçlarıydı.

Ancak Trump'ın Grönland için önerdiği gibi, diğer egemen devletlerden toprak satın almak, Amerikalı liderlerin toprak genişletmek için kullandıkları bir başka yöntemdi.

Tarihte Amerika'nın topraklarını genişlettiği olayları gözden geçirirsek Washington'un, topraklarını devreden yabancı güçlere tazminat ödemeyi kabul ettiği başka vakalar da vardı. Fakat bunlar tam anlamıyla alım satım işlemleri değildi. Örneğin 1819'da İspanya Florida'yı ABD'ye bıraktığında tazminat ödenmişti.

Louisiana'nın satın alınması (1803)

Dönemin Başkanı Thomas Jefferson'un Napolyon Fransa'sından Louisiana Bölgesini satın alma kararı, yeni ulusun ilk büyük genişlemesiydi.

Napolyon, bugünkü Haiti'deki köle isyanından sonra Fransa için denizaşırı bir imparatorluk kurma hayalinden vazgeçmiş ve kendisi için stratejik önemini yitirmiş, geniş ve az nüfuslu bir bölgeyi genç Amerikan cumhuriyetine satmayı kabul etmişti.

Böylece Korsikalı general, satıştan elde ettiği parayı Avrupa'da imparatorluğunu genişletmek için yaptığı savaşlara ayırabilirdi.

Louisiana, o zamanlar aynı adı taşıyan bugünkü eyaletten çok daha büyük bir bölgeyi ifade ediyordu ve Jefferson, ABD'nin geleceğini batıya doğru genişlemeye endekslemişti.

Başkan, Mississippi Vadisi ve stratejik öneme sahip New Orleans limanının kontrolünü ele geçirmek ve o yıllarda birçok kişinin korktuğu Fransa'nın Amerika'ya müdahale etme tehlikesini ortadan kaldırmak istiyordu.

Amerikan ve Fransız hükümetleri bir anlaşmaya vardı ve Kasım 1803'te Louisiana, o dönemde 15 milyon dolarlık bir bedel karşılığında ABD'nin bir parçası oldu.

O zamanlar güneyde bugünkü Louisiana eyaleti ile kuzeyde North Dakota ve Montana eyaletleri arasındaki tüm alanı kapsayan bu devasa bölge, ülkeye iki milyon kilometrekareden fazla toprak ekledi büyüklüğünü neredeyse iki katına çıkardı.

Batıya doğru genişleme başlamıştı.

Meksika'nın savaşta kaybettiği topraklar (1848)

1840'lara gelindiğinde, Amerikan halkının büyük bir kısmı, "kaderlerinin" batıya, Büyük Okyanus kıyılarına doğru genişlemekte yattığına ikna olmuştu.

Bunu Meksika'nın aleyhine gerçekleştirecekti.

Genişlemenin en büyük destekçilerinden biri, 1845'te Beyaz Saray'a geldikten sonra Teksas'ın kontrolü konusunda Meksika'yla anlaşmazlığı önünde bulan Başkan James K. Polk'tu.

Ertesi yıl, sınırda ABD ve Meksika askerleri arasında çatışma yaşandıktan sonra Polk, Kongre'yi Meksika'yla savaşa ikna etti. Ancak çatışmanın nedenleri daha derindi.

Sexton, "ABD, o dönemde Meksika'ya ait ve kıtanın ekonomik açıdan en canlı bölgelerinden biri olan California'ya ilgi göstermişti. Burası, o dönemde Asya ile ticaret yapmak için çok cazip derin su limanlarına sahipti" diyor.

"Ancak hiçbir Meksika hükümeti California'yı satıp, iktidarda kalmaya devam edemezdi" diye ekliyor.

Savaş, Amerika'nın zaferi ve Şubat 1848'de Guadalupe-Hidalgo Anlaşması'nın imzalanmasıyla sona erdi.

Bu anlaşma ile ABD, Teksas, California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah ve Colorado, Wyoming, Kansas ve Oklahoma'nın bazı bölgelerini elinde tuttu.

ABD 15 milyon dolar ödedi, ancak Sexton'ın dediği gibi, "Meksikalılar savaşı kaybetmemiş olsalardı bu toprakları asla devretmeyi kabul etmezlerdi. Bu, silah zoruyla yapılan bir satıştı".

Meksika, savaş öncesi topraklarının yarısından fazlasını kaybetti. Yenilgi ve toprak kaybı, ülkede kalıcı bir travmaya neden oldu.

Meksika'dan La Mesilla'nın alınması (1853)

Birkaç yıl sonra, 1853'te Meksika ve ABD, şu anda Arizona ve New Mexico eyaletlerinin güneyinde bulunan küçük bir Meksika toprak şeridinin satışında anlaştılar.

Meksika'da Venta de la Mesilla, ABD'de ise Gadsden Satın Alımı olarak bilinen anlaşma, ABD'nin kıtalararası demiryolu inşa etme isteği ve Meksika hükümetinin ekonomik zorlukları sonucunda gerçekleşti. Meksika hükümeti 10 milyon ABD doları karşılığında bu satışı kabul etti.

Sexton'a göre, "Pasifik'e ulaşan bir demiryolu isteyen ve güzergâhların köle sahibi olmayan eyaletlerin yararına olacağından korkanlar güneydeki köle sahipleriydi, bu yüzden New Orleans'a kadar uzanan bir güney demiryolu için baskı yaptılar."

Rusya'dan Alaska'nın satın alınması (1867)

Birçok kişi, 1867'de dönemin ABD Dışişleri Bakanı William Seward'ın, Rus Çarı 2. Alexander'dan Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki (Arktik) Alaska'yı satın alma kararını anlayamamıştı.

Seward, bu bölgenin Kuzey Amerika'ya İngiliz müdahalesi tehlikesini önleyeceği ve ABD'nin Büyük Okyanus'taki zengin balıkçılık kaynaklarına erişimini sağlayacağı için büyük stratejik değeri olduğuna inanıyordu.

Bu nedenle Alaska'yı 7,2 milyon dolar karşılığında Rusya'dan satın almak için bir anlaşma yaptı.

Satın alma işlemi büyük tartışmalara yol açtı ve dönemin gazeteleri bunu "Seward'ın aptallığı" olarak nitelendirdi.

Çarlık Rusyası, yönetimi çok pahalı olan ve o dönemki başlıca rakibi Büyük Britanya'nın olası saldırılarına karşı savunmasız görülen, değeri düşük bir bölgeyi elinden çıkardığına inanıyordu.

Eleştirilere rağmen, Kongre satın alma anlaşmasını onayladı ve Alaska ABD'nin bir parçası oldu.

On yıllar sonra, altın ve büyük petrol yataklarının keşfi ve Soğuk Savaş sırasında kazandığı askeri önemi, Seward'ı ve Alaska'yı satın alma kararını haklı çıkarmış oldu.

Danimarka'dan Virgin Adaları'nın satın alınması (1917)

ABD'nin en son satın aldığı bölge, şu anda Grönland'ı satmak istemeyen Danimarka'dan oldu.

O zamanlar Danimarka Batı Hint Adaları olarak bilinen adalar, 19. yüzyılın ortalarından beri ABD'li stratejistlerin gözdesi olan Karayipler'deki bir ada grubuydu.

İlk başarısız girişimde Seward da yer almıştı.

Danimarkalı tarihçi Hans Christian Berg bir makalesinde, "İç Savaş'tan sonra Karayipler'deki stratejik koşulları gözden geçirme zamanı gelmişti ve Dışişleri Bakanı Seward, Meksika'nın ilhakına olduğu kadar Karayipler'de olası bir Amerikan genişlemesine de odaklanmıştı" diye açıklıyordu.

Saint Thomas limanı, yerel coğrafi yapının sağladığı mükemmel doğal koruma nedeniyle Amerikalı stratejistlerin özellikle ilgisini çekiyordu.

On yıllardır adalardaki büyük plantasyonları siyah köleler vasıtasıyla işleten Danimarka, şeker fiyatlarının düşmesi nedeniyle adalara ilgisini kaybetmişti.

1867'de iki hükümet arasında varılan ilk satın alma anlaşması, ABD Kongresi'nin onaylamaması nedeniyle gerçekleşmedi.

Grönland'dan farklı olarak Danimarka o dönemde adaları ABD'ye satmayı kabul etti.

Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Alman denizaltıların Amerikan gemilerine oluşturduğu tehdit, Almanya'nın Danimarka'yı işgal edip Saint Thomas limanını ele geçireceğinden korkan Washington'un ilgisini yeniden canlandırdı.

BBC Mundo'ya konuşan Danimarka Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nden Astrid Andersen'e göre, "Grönland ile ilgili duyduklarımızı çağrıştıran şeyler vardı, çünkü ABD esasen şöyle dedi: 'Ya bize satarsınız ya da biz işgal ederiz."

Sonunda, her iki ülke de adaların ABD'ye 25 milyon dolar karşılığında satılması konusunda anlaştı.

Anlaşmanın bir parçası olarak, ABD Danimarka'nın "tüm Grönland üzerinde siyasi ve ekonomik çıkarlarını genişletmesine" karşı çıkmayacağını taahhüt etti.

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Donald Trump, Danimarka, Grönland, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın Grönland Hayali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu 6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı “Yavuz Başkomiser“ oyunu böyle bozuldu Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu
Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

11:02
Şekip Mosturoğlu’ndan cezaevindeki Mert Hakan’a destek
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:10
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
10:04
Fenerbahçeli Fred’e sürpriz talip
Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
09:28
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
08:52
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:26
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Bir yıldıza daha ’’Tamam’’ dedirttiler
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha ''Tamam'' dedirttiler
08:14
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
08:07
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor
Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
07:51
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
07:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
03:29
Ve silahlar ortaya çıktı İran harekete geçti, ABD uyardı
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
01:47
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:33:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump'ın Grönland Hayali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.