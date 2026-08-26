Tüm süreçleri ve 2026 cezalarıyla iş güvenliği uzmanlığı rehberi - Son Dakika
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Tüm süreçleri ve 2026 cezalarıyla iş güvenliği uzmanlığı rehberi

Tüm süreçleri ve 2026 cezalarıyla iş güvenliği uzmanlığı rehberi
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Fabrikalardaki yangın tüpünün takibinden merdiven korkuluklarının ölçümüne kadar iş kazalarını önlemede kritik rol oynayan iş güvenliği uzmanlığı, kâğıt üzerindeki bir tanımdan öte sahadaki tehlikeleri herkesten önce fark etme sanatıdır. 6331 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde; kimlerin uzman olabileceğinden 5 yıllık vize zorunluluğuna, İSG-KATİP onay süreçlerinden 2026 yılı idari para cezalarına kadar işverenlerin ve çalışanların bilmesi gereken tüm detayları derledik.

Fabrikadaki yangın tüpünün dolum tarihini kim takip eder? Merdiven boşluğundaki korkuluğun yüksekliğini kim ölçer? Ya da yeni işe giren birine makinenin başına geçmeden önce neyin anlatılacağına kim karar verir?

Tüm bu kritik soruların cevabı aynı kişide toplanıyor: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş İş Güvenliği Uzmanı. Resmi tanıma göre uzman; işyerindeki tehlikeleri kazaya dönüşmeden görüp önlem aldırmakla görevli kişidir. Sahadaki karşılığı ise çok daha net: İşin nerede ters gidebileceğini herkesten önce fark eden kişi.

MEVZUAT NE DİYOR

Mesleğin yasal çerçevesi, 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çizildi. Bu kanun, Türkiye'de işyeri güvenliğini işverenin insafına bırakan dönemi resmen kapattı. Detaylar ise 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" ile belirlendi.

Yönetmelik uzmanlığı bir sıfat değil, belgeye bağlı bir statü olarak tanımlıyor. Bir çalışan sahada kaç yıl tecrübeye sahip olursa olsun, elinde geçerli belge yoksa Bakanlık nezdinde iş güvenliği uzmanı sayılamıyor ve görevlendirilemiyor.

KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLİR

Bakanlık giriş kapısını dört ana gruba açıyor:

Mühendis ve Mimar Mezunları: Bölüm fark etmeksizin (makine, elektrik, inşaat, kimya, endüstri, maden vb.) tüm mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunları.

  • Teknik Elemanlar: Teknik öğretmenler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar.
  • İSG Mezunları: Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans ve ön lisans programlarından mezun olanlar.
  • Belirli Kamu Görevlileri: Bakanlıkta uzun süre iş müfettişliği yapmış kişiler (doğrudan üst sınıf belgeye başvurabiliyorlar).

Diploma tek başına yeterli değil. Adayların yetkilendirilmiş bir eğitim kurumunda programı tamamlayıp Bakanlık sınavını geçmesi şart. İSG alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ise belge sınıfı yükseltmede ciddi bir kısayol sunuyor.

BELGEDE 5 YIL TUZAĞI: VİZESİZ SÖZLEŞME GEÇERSİZ

Sık yapılan hatalardan biri, belgenin ömür boyu geçerli sanılması. İş güvenliği uzmanı belgesinin her 5 yılda bir vize edilmesi gerekiyor.

Yenileme eğitimi almayan uzmanın belgesi askıya alınıyor. Vizesi dolmuş bir uzmanla yapılan sözleşmeler İSG-KATİP sistemine düşmediği için, işveren uzman çalıştırdığını sansa dahi denetimlerde "uzman görevlendirmemiş" sayılıyor ve ağır yaptırımlarla karşılaşıyor.

GÖREVLENDİRME NASIL YAPILIR

İşverenler İSG hizmetini üç farklı yolla sağlayabiliyor:

  • Bünyeden Görevlendirme: Kendi belgeli çalışanını atamak (genellikle büyük işletmeler tercih eder).
  • OSGB Hizmeti: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri'nden (OSGB) dış hizmet almak (KOBİ'lerin en çok başvurduğu yöntem).
  • İşverenin Kendi Üstlenmesi: 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde, işveren 2 günlük eğitimi tamamlayarak sağlık muayeneleri hariç hizmeti kendisi yürütebilir.

Kritik Uyarı: OSGB ile anlaşmak işverenin yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kaza durumunda "Hizmet satın almıştık" savunması geçerli değildir. Ayrıca tüm görevlendirmeler ıslak imzayla değil, Bakanlığın İSG-KATİP sistemi üzerinden çift taraflı dijital onayla yapılmak zorundadır.

ÇALIŞMA SÜRELERİ VE YASAL TABAN

Yönetmeliğin 12. maddesine göre uzmanların işyerinde geçirmesi gereken asgari süreler şu şekildedir:

Tehlike Sınıfı, Çalışan Başına Ayda Asgari Süre,Tam Zamanlı Uzman Eşiği

  • Az Tehlikeli,10 dakika,1.000 çalışan
  • Tehlikeli,20 dakika,500 çalışan
  • Çok Tehlikeli,40 dakika,250 çalışan

Görev Ayrımı: Uzman mı, İşyeri Hekimi mi?

GÖREV AYRIMI: UZMAN MI, İŞYERİ HEKİMİ Mİ

İki rol sıkça karıştırılsa da odak noktaları farklıdır:

  • İşyeri Hekimi: Doğrudan insana/çalışana odaklanır (işe giriş muayenesi, periyodik kontroller, işitme ve akciğer testleri).
  • İş Güvenliği Uzmanı: Doğrudan fiziki ortama/tehlike kaynağına odaklanır (makine koruyucuları, elektrik panoları, havalandırma).

İki uzmanlık koordineli çalışır. Örneğin; uzman ortamda 85 desibel üzeri gürültü ölçüp raporladığında, hekim o bölümdeki çalışanların işitme testlerini sıklaştırır.

Belge Sınıfları ve NACE Kodları

  • C Sınıfı: Az tehlikeli işyerleri (örn. muhasebe büroları)
  • B Sınıfı: Az tehlikeli ve tehlikeli işyerleri (örn. tekstil fabrikaları)
  • A Sınıfı: Tüm tehlike sınıfları (örn. maden ocakları)

Yanlış sınıf belgeyle yapılan sözleşmeler geçersizdir. Çok tehlikeli bir işyerine C sınıfı uzman atamak, hiç uzman atamamış sayılır.

DENETÇİ Mİ, DANIŞMAN MI

İş güvenliği uzmanı tam olarak ikisi de değildir. Denetim yetkisi Bakanlık müfettişlerindedir; ancak uzman eksikleri yazılı bildirmekle yükümlüdür. Danışman gibi sadece tavsiye verip çekilemez; hayati bir tehlike gördüğünde durumu Bakanlığa bildirmek zorundadır.

Mevzuat, işverenden maaş alırken işvereni bildirmek zorunda kalan uzmanın bu ikilemini korumak adına, haklı bildirim yapan uzmanın sözleşmesinin feshedilemeyeceğini güvence altına almıştır.

1 OCAK 2025 SONRASI DURUM VE 2026 PARA CEZALARI

On iki yıl boyunca beş kez ertelenen düzenleme 1 Ocak 2025 itibarıyla tamamen yürürlüğe girdi. Artık tek bir çalışanı olan en küçük işletme dahi kapsama dâhildir.

2026 Yılı İdari Para Cezası: Uzman görevlendirmeyen işyerlerine görevlendirilmeyen her kişi başına 111.263 TL ceza kesilmekte ve aykırılık devam ettiği sürece bu tutar her ay tekrarlanmaktadır.

BİR UZMAN KAÇ İŞYERİNE BAKABİLİR

Uzmanların bakabileceği işyeri sayısı, mevzuattaki aylık toplam çalışma süresi sınırı ile kısıtlıdır. İSG-KATİP limit dolduğunda yeni atamaya izin vermez.

Ayrıca kısmi süreli çalışmalarda işyerleri arasında yolda geçen süreler de haftalık çalışma süresinden sayılır. Tam zamanlı sözleşmesi olan uzmanlar ise başka bir işyerinde fazla çalışma yapamazlar.

NEREDEN BAŞLANMALI?

  • SGK bildirgenizden NACE kodunuzu ve tehlike sınıfınızı öğrenin.
  • Tehlike sınıfınıza uygun belgesi olan uzman veya OSGB ile görüşün.
  • Uzmanın belge vize tarihini kontrol edin.
  • Sözleşmeyi İSG-KATİP üzerinden kurup aktifleştiğini teyit edin.

Sıkça Sorulan Sorular

  • Aynı kişi hem uzman hem işyeri hekimi olabilir mi?
  • Hayır. İkisi ayrı eğitim, belge ve meslek gruplarıdır. Hekimlik için tıp diploması şarttır.
  • Uzmanlık belgesi kaç yıl geçerlidir?
  • 5 yıl geçerlidir. Vize yapılmazsa belge askıya alınır.
  • Tek çalışanı olan bir dükkân da bu hizmeti almak zorunda mı?

Evet. Çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işyerleri zorunludur. Ancak az tehlikeli sınıfta ve 50'den az çalışanı olan işverenler, 2 günlük eğitimi alarak hizmeti kendileri yürütebilirler.

Detaylar için aşağıdaki linki gidebilirsiniz ;

https://umutelbir.com/

Son Dakika

Son Dakika İş Güvenliği Tüm süreçleri ve 2026 cezalarıyla iş güvenliği uzmanlığı rehberi - Son Dakika

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