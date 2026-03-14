Türk babanın Alman sevgilisinden kaçırdığı çocuk, 7 yıl boyunca tutulduğu harabe evde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk babanın Alman sevgilisinden kaçırdığı çocuk, 7 yıl boyunca tutulduğu harabe evde bulundu

Türk babanın Alman sevgilisinden kaçırdığı çocuk, 7 yıl boyunca tutulduğu harabe evde bulundu
14.03.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Umut K.'nin Alman sevgilisi Rebecca S.'den kaçırdığı çocuk N.S., 7 yıl sonra polisin operasyonu ile harabe bir evde bulundu. Çocuk, devlet korumasına alındı. Umut K., Almanya'da Rebecca S. ile birlikte yaşadıktan sonra çocuğunu kaçırmaya karar verdi. Oğlunu kaçıran baba ve babaanne hakkında dava açıldı. Baba, 2 yıl önce hayatını kaybetti. Babaanne Hanife S., duruşmalara katılmayınca hakkında arama kararı çıkarıldı

BURSA'da Umut K.'nin, Alman sevgilisi Rebecca S.'den (30) kaçırıp, sakladığı çocukları N.S. (8), 7 yıl sonra polisin operasyonu ile harabe bir evde bulundu. Babaanne Hanife S.'yi (60) adım adım izleyen 6 kişilik özel ekibin çalışması ile bulunan N.S. devlet korumasına alınırken, 7 yıl boyunca evden çıkarılmadığı belirtilen çocuğun kurtarıldığı anlar, kameraya yansıdı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. isimli Alman kadın ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu N.S. ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi ziyaret etmek için Bursa'ya geldi. Almanya'ya geri dönmeme kararı alan Umut K., Rebecca S.'ye oğlunu kendisine bırakıp, ülkesine geri dönmesini söyledi. Çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Umut K., oğlunu kaçırmaya karar verdi. Oğlu N.S.'yi annesi Hanife S.'ye bırakıp, bir yakınının yanına götürülmesini isteyen Umut K., Rebecca S. ile birlikte markete gitti. Geri döndüklerinde kaybolduğu söylenen oğlunu evde bulamayan Rebecca S., polise gidip şikayette bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUP, ÜLKESİNE DÖNDÜ

İlçede günlerce oğlunu arayan Rebecca S., çocuğunu kaçırdığından şüphelendiği Umut K. ve annesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup, ülkesine geri döndü. Babaanne Hanife S. ve baba Umut K. hakkında dava açılırken, bu süreçte N.S. babasının akrabaları tarafından dört duvar arasında, dışarıya çıkmasına izin verilmeden saklandı.

ÖZEL EKİP, 'İMZA' İZİNDEN GİTTİ

Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, babaanne Hanife S.'nin de duruşmaya gelmemesi üzerine hakkında arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Hanife S., haftada bir kez polise giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı. Hanife S., diğer duruşmalara da katılmayınca, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafakemalpaşa Başsavcılığı'nın izniyle babaanneyi takibe aldı. Kurulan 6 kişilik özel ekip, haftada bir kez polis merkezine gelerek imza atan ve günün belirli saatlerinde halasının oğlu Recai M.'nin evine giden babaanneyi adım adım takip etti.

KIYAFET VE ÇÖP YIĞINLARI ARASINDA BULUNDU

Annesinin de Alman uyruklu olduğu belirtilen Hanife S., 10 Mart'ta polis merkezine gelip, imza attıktan sonra özel ekip tarafından izlendi. Babaannenin etrafını kontrol edip, şüpheli tavırlarla harabe bir eve girdiğini gören ekippler, operasyon düğmesine bastı. Düzenlenen baskında N.S., kıyafet ve çöp yığınları arasında bitkin halde bulundu. Hiç okula gitmeyen ve 7 yıl boyunca evden dışarı çıkmasına izin verilmeyen N.S. özel ekip tarafından kurtarılırken; o anlar kameraya yansıdı.

BABAANNE İLE KUZENİ TUTUKLANDI

N.S., sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilip koruma altına alındı. Gözaltına alınan Hanife S. ile halasının oğlu Recai M. ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Almanya, Bursa, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türk babanın Alman sevgilisinden kaçırdığı çocuk, 7 yıl boyunca tutulduğu harabe evde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 11:41:29. #7.12#
SON DAKİKA: Türk babanın Alman sevgilisinden kaçırdığı çocuk, 7 yıl boyunca tutulduğu harabe evde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.