Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de

12.05.2022 08:52
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar'a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a vali oldu.

Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.

(Mehmet Kalay-İHA)

YORUMLAR
500
Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan oldu Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan oldu Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Gazete, Atama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de - Son Dakika


Son Dakika
09:26 Gülümse Kaderine dizisinin dün akşamki yeni bölümünde neler yaşandı? Yaren'in kimliğini öğrenen Neval'in tepkisi ne oldu?
09:20 Survivor yarışmasından elenen Gökhan, Türkiye'de artan fiyatlara isyan etti: Allah sonumuzu hayır etsin
09:14 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Volkan'ı yaralayan Derin tutuklandı mı?
09:12 Ünlü mankenler Kürtçe müzik eşliğinde Diyarbakır'da defile yaptı, beyaz güvercin uçurdu
09:11 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Bebeğine kavuşan Defne'nin mutluluğu ne kadar sürdü?
09:03 Lüks otomobil, 7 araçlı zincirleme kazaya neden olduktan sonra kaçtı
09:00 Gülşen'in 3 parçadan oluşan, mavi derin göğüs dekolteli elbisesi yine çok cüretkardı
09:00 Bilim dünyasında çığır açacak keşif: Ölümü yenme ihtimali var!
08:39 Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, evlilik haberini böyle duyurdu: Önümüzdeki yarım asır eğlenceli olacak
08:34 AK Parti Genel Yardımcısı Özlem Zengin'den Mehmet Boynukalın açıklaması: İstifasında dahlim yok ama Ayasofya'nın daha da özgürleştiğini düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 09:37:32. #1.12#
SON DAKİKA: Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement