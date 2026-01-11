Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü

Haberin Videosunu İzleyin
Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü
11.01.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü
Haber Videosu

Hatay'da yaşadığı sokağın kanalizasyon hattına beton döken firma çalışanlarına, "Senin vicdanın kabul ediyor mu?" diyerek tepki gösteren vatandaşın uyarılarına aldırış etmeyen firmaya toplamda 212 bin TL ceza uygulandı ve faaliyetleri durduruldu.

Hatay'da vatandaşın, "Senin vicdanın kabul ediyor mu" sözlerine aldırış etmeden kanalizasyona beton döken firmaya rekor ceza kesildi.

FARK EDER ETMEZ KAMERAYI AÇTI

Olay, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi 29. sokakta yaşandı. Bir inşaat firmasına ait beton mikseri, sokakta bulunan kanalizasyon hattının içine beton döktü. Mikserin kanalizasyonun içine beton döküldüğünü fark eden Orhan Çekiç, mikser sürücüsüne tepki göstererek o anları kayıt altına aldı.

Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü

VATANDAŞIN UYARILARINA ALDIRIŞ ETMEDİ

Çekiç'in cep telefonuyla da kayıt altına aldığı olayda, "Burası tıkanırsa ne yapacaksın, senin vicdanın kabul ediyor mu. Kapat şu arabanı, burası tıkanmısın" uyarılarına aldırış etmeyen çalışanların ve sürücünün umursamazlığı pes dedirtti.

Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü

VALİLİK, BELEDİYE VE EMNİYET HAREKETE GEÇTİ, CEZA YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi firmayı tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından araç sürücüsüne 21 bin 765 bin TL cezai işlem uygulanırken araç trafikten men edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde firmaya 191 bin 867 TL idari para cezası kesilirken, firmanın faaliyetleri durduruldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri ekipleri, söz konusu hatta temizlik ve onarım çalışması başlattı.

Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü

"HATAY'IN EMEĞİNİ HİÇE SAYAN HERKES BEDELİNİ ÖDER"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Biz Hatay'ımız için gece gündüz uğraşırken şehrimize zarar veren en ufak bir eyleme izin vermeyiz. İlgili şirkete gerekli cezai işlemi uyguladık. Tekrar uyarıyorum; Hatay'ın emeğini hiçe sayan herkes bedelini öder" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VE ZARAR VERMESİN, BU DURUM MİLLİ SERVETE ZARARDI"

Kanalizasyona mikserin beton döktüğü anlara şahit olup, videoyla kayıt altına alan Orhan Çekiç, "Burası Aksaray Mahallesi 29. Sokak'tayız. Eve doğru gelirken burada mikseri gördüm. Mikserle kanalizasyona beton döküyorlardı. Önce su diyordu, sonra beton olduğunu söyledim. Mikseri kapat dedim ama kapatmadı. Kanalizasyondaki tıkanıklıktan dolayı şantiyedeki temellere su geliyormuş ve o yüzden beton döküyordu. Ben de öyle bir saçmalık olur mu dedim, bilinçli olarak mikserle betonu döküyordu. Allah devletimize zeval ve zarar vermesin, bu durum milli servete zarardı. Devletimizden Allah razı olsun, gereğini yaptı. Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk, Valimize ve Antakya Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Ceza uygulandı ve firma kapatıldı. Cezaların verilmesinden dolayı sevindim. Çalışmalar da yapılıyor ve kanalizasyon açılıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü
Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hatay Valiliği, Mehmet Öntürk, İnşaat, Hatay, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Alsa Mehmet Alsa:
    büyük başarı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cami avlusunda kan donduran cinayet Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti
Genç kızı cenaze evinde isyan ettiren anlar: Ben utandım Genç kızı cenaze evinde isyan ettiren anlar: Ben utandım
BİK ve Türkiye Sigorta’dan Basın Çalışanlarına İndirim BİK ve Türkiye Sigorta'dan Basın Çalışanlarına İndirim
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
Baltalı cinayette kan donduran detaylar Babasının cesedini kokmasın diye kireçle örtmüş Baltalı cinayette kan donduran detaylar! Babasının cesedini kokmasın diye kireçle örtmüş
Fenerbahçe’de geri sayım: Ademola Lookman geliyor Fenerbahçe'de geri sayım: Ademola Lookman geliyor
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu 200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Yağmurun çökerttiği yoldan çıkanları görenler gözlerine inanamadı Yağmurun çökerttiği yoldan çıkanları görenler gözlerine inanamadı
İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki liste skandalında yeni gelişme İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki liste skandalında yeni gelişme
Akşam yemeğinin ardından evden ayrıldı, 4 gündür kayıp Akşam yemeğinin ardından evden ayrıldı, 4 gündür kayıp
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
CHP’li ismin annesi vahşice katledildi Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış
Filipinler’de çöp atık sahasında çökme: 4 ölü, 12 yaralı Filipinler'de çöp atık sahasında çökme: 4 ölü, 12 yaralı
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
20:37
Fenerbahçe’nin gündemindeki Nkunku’dan geleceğiyle ilgili açıklama
Fenerbahçe'nin gündemindeki Nkunku'dan geleceğiyle ilgili açıklama
20:22
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
20:09
Beşiktaş’a sevindirici haber Dönüş tarihleri belli oldu
Beşiktaş'a sevindirici haber! Dönüş tarihleri belli oldu
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
18:52
Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü
Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü
18:52
Levent Mercan’dan kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
18:16
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
17:39
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
17:29
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 23:06:15. #7.11#
SON DAKİKA: Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.