Yağlı güreşte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilki eylülde verilecek
Yağlı güreşte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilki eylülde verilecek

Yağlı güreşte Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nın ilki eylülde verilecek
07.02.2026 11:22
TÜRKİYE Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, ilk kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın Elmalı'daki lig finalinin ardından eylül ayı sonunda yapılmasının planlandığını açıkladı.

TÜRKİYE Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, ilk kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın Elmalı'daki lig finalinin ardından eylül ayı sonunda yapılmasının planlandığını açıkladı. Türkiş, "Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı İstanbul ya da Antalya'da düzenlemeyi planlıyoruz ve Cumhurbaşkanımızı özellikle final bölümünde yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, ilk kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası, lig süreci, gençlerin güreşe ilgisi, Kırkpınar organizasyonu ve doping konularında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Kupası için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, "Daha önce yaptığımız duyuruda organizasyonun nisan mı, eylül mü olacağı konusunda bir değerlendirme süreci olduğunu ifade etmiştik. Elmalı'da ligin finali yapıldıktan sonra yaklaşık 15 günlük bir sürede, eylül ayının sonuna doğru Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tarih aşağı yukarı netleşti, ancak organizasyonun nerede yapılacağı henüz belli değil. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın programını da dikkate almak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Sayın Cumhurbaşkanımızı özellikle final bölümünde yanımızda görmek arzusundayız. İstanbul ya da Antalya'da düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.

BELEDİYELERDEN YAĞLI GÜREŞE İLGİ

Yağlı güreş lig sürecini değerlendiren Türkiş, "Birçok belediyemiz ligde yer almak istiyor ancak takvim uygun olmadığı için hepsini dahil etmemiz mümkün değil. Bu nedenle bir eleme ve değerlendirme süreci yürütüyoruz. Şu anda Ege Bölgesi ligde temsil edilmiyor ve bu bizim için önemli bir eksiklik. Ege, yağlı güreş açısından çok güçlü bir bölge. Adaylarımız var. Büyük ihtimalle bu eksikliği gidereceğiz. İç Anadolu'dan da talepler var ancak mevcut etaplarla tarih uyumu henüz sağlanabilmiş değil. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

'GENÇ NESLİN GÜREŞE KAZANDIRILMASI İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ'

Kırkpınar ve Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin öneminden bahseden İbrahim Türkiş, "Kırkpınar'ı ve ligi bir bütün olarak, bir reklam ve pazarlama platformu olarak değerlendiriyoruz. Bununla ilgili ciddi projelerimiz var. Önümüzdeki günlerde belediye başkanlarımızla birlikte ortak bir platform oluşturarak bunu kamuoyuyla paylaşabiliriz. Amacımız hem ligimize hem de Kırkpınar'a ciddi bir kaynak sağlamak. Bunu başardığımızda lig çok daha farklı bir noktaya taşınacak. Gençlerin yağlı güreşe ilgisi bizim için çok önemli. Son yıllarda genç neslin güreşe yeniden kazandırılması için yoğun çaba gösteriyoruz. Popüler kültürle bağ kurmaya çalışıyoruz. Antalya'da, gençlerin yağlı güreşe yönelimi ciddi şekilde arttı" dedi.

'SEYİRCİ OLARAK TAKİP EDEN BİZİM BAŞ TACIMIZDIR'

665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü'nün güreş müsabakalarına yıllardır aynı kişilerin gitmesi nedeniyle yeni ve genç izleyicilere yer açılması gerektiğini ifade ettiği yorumunun tepkiyle karşılandığını ancak bu durumun yanlış anlaşıldığını kaydeden İbrahim Türkiş, bu konuda şunları söyledi:

"Son dönemde Kırkpınar ağamızla ilgili yapılan bazı eleştiriler var. Röportajın tamamı izlenmeden yapılan yorumlar yanlış bir algı oluşturdu. Ağamızın eski güreş izleyicilerini istemediği gibi bir düşünce kesinlikle söz konusu değildir. Aksine, Kırkpınar seyircisinin daha rahat koşullarda güreş izlemesi için büyük bir çaba vardır. Geçen yıl güreş sahasında seyircilerin daha iyi şartlarda izleme yapabilmesi için ciddi çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmaları çok büyük ölçüde ağamız Ufuk Özünlü yaptı. Seyirciyi bu kadar önemseyen ve ciddi emekler veren bir kişinin onları istememesi gibi bir şey olabilir mi, asla böyle bir durum yok. Ortada tamamen bir yanlış anlaşılma var, bu nedenle ata sporumuz yağlı güreş severleri üzecek tartışmaları uzatmanın hiçbir faydasının olmadığını düşünüyorum. Yıllardır seyirci olarak takip eden insanlarımız bizim baş tacımızdır. Ancak Kırkpınar'ın, gerçekten güreşle ilgisi olan, ligleri takip eden, emeği olan insanlarla daha nitelikli bir organizasyon haline gelmesini istiyoruz. Bunu sağladığımızda Kırkpınar ve Lig çok daha farklı noktaya taşınmış olacak"

'DOPİNGE KARŞI GEÇİT YOK'

Türkiş, müsabakalarda dopinge de geçit vermeyeceklerini belirterek, şöyle dedi:

"Doping konusunda ise tavrımız nettir. Geleneksel bir federasyon olmamıza rağmen artık uluslararası bir yapıya sahibiz. Dünya Etnospor Birliği ve Dünya Güreş Birliği üyeliklerimiz var. Uluslararası standartlara uymak zorundayız. Sporcularımızın sağlığını korumak ve hak edenin kazanmasını sağlamak için dopingle mücadelede çok kararlıyız. Geçen günlerde ilk kez başpehlivanlarımızın tamamını doping havuz sistemine aldık. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun havuzunda yer alan sporcuların yaklaşık yüzde 50'si federasyonumuza bağlı sporculardan oluşuyor. Bu da konuya ne kadar ciddi yaklaştığımızın göstergesidir. Bu konuda geri adım atmamız söz konusu değildir. Dopinge karşı geçit yok"

Kaynak: DHA

İbrahim Türkiş, Yerel Haberler, Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yağlı güreşte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilki eylülde verilecek - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Yağlı güreşte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilki eylülde verilecek - Son Dakika
