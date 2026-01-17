Yapay Zeka Dağcıyı Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji
BBC

Yapay Zeka Dağcıyı Buldu

Yapay Zeka Dağcıyı Buldu
17.01.2026 06:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayıp dağcı Nicola Ivaldo, yapay zeka yardımıyla bulundu. Yapay zeka, kurtarma çalışmalarını hızlandırdı.

İtalya'nın Piemonte bölgesindeki dağ kurtarma ekipleri sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Tecrübeli İtalyan dağcı ve ortopedi cerrahı Nicola Ivaldo kaybolmuştu. 66 yaşındaki Ivaldo pazartesi günü işe gitmemiş ve sonra kayıp ihbarı yapılmıştı.

Ivaldo Eylül 2024'te tek başına yola çıkmıştı. Nereye gideceğini arkadaşlarına veya ailesine detaylı bir şekilde söylememişti.

Nerede olduğuna dair tek ipucu Varaita Vadisi'nde bulunan Castello di Pontechianale köyüne park edilmiş arabasıydı.

Kurtarma ekipleri Ivaldo'nun buradan Cozie Alpleri'nin başlıca iki zirvesinden birine tırmanmaya gitmiş olabileceğini düşündü. Bunlardan biri 3841 metre yükseklikğe sahip Monviso, diğeri de 3348 metredeki komşusu Visolotto'ydu. Cep telefonundan alınan son sinyal de bu bölgeye işaret ediyordu.

Fakat ilk bulgular arama kurtarma ekiplerinin çok büyük bir bölgeyi taramak zorunda kalması anlamına geliyordu.

Her bir zirvenin geniş kayalık yüzlerinde, farklı taraflardan zirveye ulaşan güzergahlar vardı.

Piemonte Dağ ve Mağara Kurtarma Hizmetleri'nin Sözcüsü Simone Bobbio tüm bölgenin yüzlerce kilometrelik patikalarla dolu olduğunu söylüyor.

Ivaldo'nun kaybolduğu gün hava mükemmeldi ve popüler yürüyüş güzergahlarında çok sayıda kişi bulunuyordu.

Sık kullanılan güzergahlardaki kimse Ivaldo'yu görmemişti. Bu da iyi eğitimli dağcının büyük olasılıkla dağların uzak kesimlerindeki bir yere gittiği anlamına geliyordu.

50'den fazla kurtarma görevlisi yaklaşık bir hafta bölgeyi yaya aradı.

Bir helikopter de havadan görülür umuduyla Ivaldo'yu bulmaya çalıştı.

Eylül sonlarında ilk kar düşmeye başladığında, Ivaldo'yu sağ bulma umudu kalmamıştı ve aramaya son verildi.

Ancak Temmuz 2025'te dik yağ yamaçlarındaki karlar eridiğinde, talihsiz adamın cesedini bulma çalışmaları yeniden başladı.

Bu kez Piemonte kurtarma hizmetleri ek bir yardıma, yapay zekaya başvurdu.

Dağların kayalık kesimlerine ve aralardaki çok sayıda yarığa girip bakabilen İHA'ların çektiği binlerce fotoğrafı analiz edebilen bir yapay zeka yazılımı kullandılar.

İki İHA'nın fotoğrafları çekip, yazılımın ekiplerin aramaları yoğunlaştırmaları gereken yerleri bulması sadece beş saat sürdü.

Fakat kötü hava şartları operasyonu geciktirdi ve İHA'lar daha yakın inceleme için buralara gönderilemedi.

Aramalara yeniden başlanmasından üç gün sonra, kayıp doktorun cesedi yapay zekanın belirlediği alanlardan birinde bulundu.

Monviso'nun kuzey yamacında, 3150 metre yükseklikteki bir yarıkta yatarken bulundu. Cesedi helikopterle alındı.

Bobbio "Yazılımın bakılması gereken bir nokta olarak belirlediği alanda görülen kırmızı kask önemli bir rol oynadı" diyor.

Ivaldo için çok geçti ama yapay zekayla arama kurtarma teknolojisinin sahadaki bu sınavında, ileride kaybolabilecek insanların bulunmasında ne kadar kullanışlı olabileceği görüldü.

İlk aramada bu teknolojiyi kullanmak mümkün değildi, fakat kurtarma ekipleri, hala sağ olabilecek kişilerin aranmasında, geleneksel kurtarma yöntemleriyle birlikte kullanılabilmesini umuyor.

Ivaldo'nun cesedi aranırken İHA'ların kullanılması da önemli bir unsurdu. Boyutları ve manevra kabiliyetleri sayesinde zorlu sahaları hızla arayabiliyor ve kayalık yamaçlara yanaşabiliyorlar. Helikopterle bu tip fotoğraflar almak mümkün değil.

İHA operatörleri, dağlık alanda uçuş denemesi yapmak için, kış ve ilkbahar aylarında bölgeyi ziyaret ettiler.

İHA operatörü ve Torino kentindeki dağ kurtarma ekibinin şefi Saverio Isola "Daha önceki görevde elde edilen tüm bilgileri bir araya topladık ve Ivaldo'yu görüntüleyebileceğimiz tırmanış güzergahlarını inceledik" diyor.

Bir helikopter iki İHA operatörünü dağ yamaçlarına ve kayalık yüzeylerle yarıklara yakın, yüksek rakımlı bir noktaya bıraktı.

İHA'larla yaklaşık iki kilometrelik bir alan tarandı ve 2600'den fazla yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekildi.

İnsan deneyimi hala gerekli

Isola "İki yıl öncesine kadar bu fotoğrafları tek tek kendimiz inceliyorduk" diyor.

Fakat 2023'te İtalyan dağ kurtarma ekipleri, bir manzaranın dokusunda ya da renklerindeki önemli kesintileri tespit etmek üzere eğitilmiş, birkaç mevcut yapay zeka yazılımıyla deneyler yapmaya başladı. Bu da fotoğrafların saatler içinde incelenebilmesi anlamına geliyordu.

Yapay zeka, İHA operatörlerinin çektiği fotoğrafları piksel piksel inceledi ve dağlarda olması beklenmeyen herhangi bir şey var mı diye baktı.

Yazılım, çok sayıda fotoğraftaki onlarca potansiyel anormalliği saatler içinde tespit etti.

Ancak bu anomalilerin yine insan deneyimiyle elenmesi gerekiyordu.

Isola "Yazılım farklı şeylere tepki veriyor. Bir parça plastik çöpten, sıradışı renklerde olan kayalara dek" diyor.

"Hatta bazen halisünasyon da görebiliyor. Potansiyel noktaları çok yetenekli bir dağcı olan Ivaldo'nun kullanmış olabileceği güzergahları ele alarak azaltmak zorundaydık."

En nihayetinde, üç olası nokta belirlediler. Bunlardan birinde kırmızı bir nesne vardı.

Ertesi sabah, İHA'lar bu noktaları kontrol etmeye gönderildiğinde, fotoğraflardan birindeki kırmızı nesnenin Ivaldo'nun kaskı olduğu görüldü.

Böylece hala kısmen kar altındaki, siyah giyimli dağcının cesedi kısa sürede bulundu.

Yapay zeka, İHA'lardan çekilmiş fotoğraflardan birinde kırmızı bir noktayı tespit etmeseydi, Ivaldo'nun cesedi hiç bulunamayabilirdi.

Bobbio "Yazılım, fotoğraf çekildiğinde kaskın gölgede kalmış olmasına rağmen, kırmızı rengi bulmayı başardı" diyor.

Yapay zeka teknolojisi, daha önce de bir arama görevinde başarıyla kullanılmıştı.

2021'de Polonya'daki Wroclaw Üniversitesi'nden ayrılan bir ekibin kurduğu şirketin geliştirdiği yazılım, ülkenin güneydoğusunda kaybolan 65 yaşındaki Beskid Niski'nin kurtarılmasında önemli bir rol oynadı. Alzheimer hastası adam, kaybolmadan bir gün önce felç geçirmişti.

SARUAV adı verilen yazılım, bölgede havadan çekilen 782 fotoğrafı inceledi ve Niski'yi beş saate yakın bir sürede buldu. Daha sonra Biesczady Dağ Kurtarma hizmetlerine koordinatlar iletildi. Bunun ilk kez bir otomatik insan tespit sisteminin bir kurtarma görevinde doğrudan yer aldığı ilk vaka olduğuna inanılıyor.

İki yıl sonra aynı algoritma, bu kez Alp Dağları'nın Avusturya'da kalan kesiminde kaybolan bir kişinin cesedinin bulunmasında kullanıldı.

Doğal alanlarda alışılmadık renklerdeki pikselleri bulmaya çalışan, İngiltere Göller Bölgesi Arama Kurtarma Vakfı'nın geliştirdiği diğer bir yazılım da 2023'te dağ yürüyüşçüsü Glen Etive'in cesedinin İskoçya'nın Higlands bölgesindeki cesedinin bulunmasını sağladı.

Fakat, bu teknolojinin kurtarma görevlerinde hala çok sayıda kısıtlı kaldığı durumlar var.

İHA'lar ormanlık ya da yoğun bitki örtülü yerler veya görüşün düşük olduğu havalar gibi belli ortamlarda pek işe yaramıyor.

Havadan çekilen fotoğraflardaki anomalileri bulan yapay zeka yazılımlarına da hala ince ayarlar yapılması gerekiyor.

Örneğin, 2013'te AB ülkeleri arasında ilk olarak İHA kullanmaya başlayan Hırvat dağ kurtarma hizmetleri, BBC'ye yaptıkları açıklamada bu tür yapay zeka programlarının, tipik Hırvat dağlık arazisinde çok fazla yanıltıcı sonuç verdiğini söyledi.

Bitki örtüsü, farklı şekillerdeki kayalardan oluşan alanın yapay zeka algoritmalarının kafasını karıştırıyor.

Wroclaw Üniversitesi'nden jeoenformatik uzmanı ve SARUAV yazılımını geliştiren ekibin başı Tomasz Niedzielski, yazılımların isabetinin geliştirilebilmesi için makine öğrenme sistemlerini eğitmeye devam etmenin çok önemli olduğunu vurguluyor.

"SARUAV gibi algoritmaların en uygun kullanım yerleri doğadaki geniş, açık alanlar. Bu da algoritmanın yanlış pozitif sonuç verme şansını azaltıyor" diyor.

İtalyan Jeo-Hidrolojik Koruma Araştırma Enstitüsü'nde (IRPI) JeoTehlike İzleme Grubu lideri Daniele Giordan'ın çalışmaları mühendislik jeolojisinde İHA'ların kullanımını da kapsıyor.

Giordan, kayıp insanları arayan algoritmaların kullanımındaki etik zorluklar konusunda da uyarıda bulunuyor.

"Havadan görüntüler elde ettiğinizde, bunları nasıl kullanacağınızdan da sorumlusunuz" diyor. "Görüntülerde insan şekillerini tanımlamak yasal bir sorun olabilir."

Kendisi de bir dağ kurtarma görevlisi olan Giordan, kurtarma ekiplerine daha doğru bilgi verecek ileri bir algoritma geliştirmek için Torino Politeknik Üniversitesi'ndeki jeomatik ekibiyle işbirliği yapıyor.

Bu, yapay zekanın görüntülerde tanımladığı her şüpheli işaretin daha hassas bir coğrafi referanslı konumunu içeriyor ve bu da kontrolleri daha verimli hale getiriyor.

Giordan, "Amacımız, arama faaliyetlerinden elde edilen tüm veri setlerini analiz edebilen ve sahadaki ekipleri ve İHA'ları aynı sistem içinde yönetebilen daha eksiksiz bir yazılım geliştirmek" diyor.

"Gelecekteki zorluk, bu karmaşık analizleri doğrudan İHA'lara uçuş sırasında entegre etmek olacak. Bu, bir arama devam ederken görüntülerin gerçek zamanlı analiz edilmesine imkan sağlayabilir."

Arama operasyonlarını iyileştirmek için yapay zekayı farklı şekillerde kullanmak üzere kurtarma kuruluşlarıyla çalışan başka araştırma ekipleri de var.

Örneğin, İngiltere'deki Glasgow Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kayıp bir kişinin nasıl davranabileceğini simüle etmek için sanal "ajanlar" oluşturan bir makine öğrenme sistemi geliştirdiler.

Gerçek dünyada insanların açık havada kaybolduktan sonra nasıl davrandıklarına dair anlatımlara dayalı verileri kullandılar.

Amaç, arama ekiplerinin çabalarını yoğunlaştırabileceği yerlerin bir haritasını oluşturmak.

İHA'lardan alınan görüntülerin aksine, bu tür tahmine dayalı yaklaşım, ormanlar gibi zorlu arazilerde kullanılabilir.

Yaralanmalara veya hava koşullarına yenik düşmeden önce birini bulma aciliyetiyle karşı karşıya kalan, ancak aynı zamanda sınırlı kaynaklarla mücadele eden araştırmacılar, bu tür algoritmaların arama kurtarma hizmetleri için önemli bir araç haline gelebileceğine inanıyor.

Sonuç olarak, bu sayede hayat kurtarabilir.

Kaynak: BBC

Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay Zeka Dağcıyı Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı 2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı
Bomba iddia: Netanyahu, Trump’tan İran’a saldırı planlarını ertelemesini istedi Bomba iddia: Netanyahu, Trump'tan İran'a saldırı planlarını ertelemesini istedi
Mutlu son Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın Mutlu son! Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın
Suudi Arabistan’da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu
Infantino’nun maaşı olay oldu Infantino'nun maaşı olay oldu
Fener taraftarını heyecanlandıran kare Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Sevcan Orhan’a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu Bomba itiraf Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Tokyo’da elektrik kesilince ulaşım felç oldu Binlerce kişi istasyonda sıkıştı Tokyo'da elektrik kesilince ulaşım felç oldu! Binlerce kişi istasyonda sıkıştı
Galatasaray taraftarını kahreden haber Galatasaray taraftarını kahreden haber
Güle güle En-Nesyri Yeşil ışığı yaktı gidiyor Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

07:14
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
00:22
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
00:09
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:19
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 07:19:46. #7.11#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Dağcıyı Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.