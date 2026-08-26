YKS'de Türkiye birincisi olan 3 öğrenciye Togg hediye edildi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye birincisi olan Kabataş Erkek Liseli 3 öğrenciye Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg hediye edildi.

500 TAM PUAN ALAN 3 ÖĞRENCİYE BÜYÜK ÖDÜL

YKS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Kabataş Erkek Liseli 3 öğrenci törenle ödüllerini aldı. Asırlık Okullar Vakfı (ASOV) tarafından düzenlenen törende öğrenciler, Eylül Uyar, Tuğsem Bahar ve Şerif Efe Dartar Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile ödüllendirildi.

TÖRENE VALİ GÜL İLE TCMB BAŞKANI KARAHAN DA KATILDI

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Asırlık Okullar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Alper Alkaç, Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Dr. Muharrem Bayrak, öğretmenler, öğrencilerin aileleri ve vakıf yetkilileri katıldı. Öğrencilere araçların anahtarları; İstanbul Valisi Davut Gül ile Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ve protokol heyeti tarafından verildi.

"ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VE MEZUNLAR ÖNEMLİ"

Ödül töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Aslında asırlık okullar dediğimiz okullar İstanbulumuzun akademik anlamda en başarılı okulları. Sadece bina başarıyı sağlamıyor. Öğrenci, öğretmen, veli ve daha da önemlisi mezunlar. Mezunların okula sahip çıkması; okullardaki öğrenciyi ve eğitim kalitesini bir tık daha yukarıya çıkarıyor. Her biri kendi başına mezun dernekleriyle, velileriyle, öğretmenleriyle ve öğrencileriyle çok önemli değerler üretiyor, güzel işler yapıyor. Bunları biraraya getirmek, bunu daha da yaygınlaştırmak için bir boşluk vardı. Asırlık Okullar Vakfımız inşallah çerçeveyi daha da genişleterek bu boşluğu ortadan kaldıracak" diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül

"DAHA KATEDECEĞİMİZ MESAFE VAR"

Vali Gül, "Başarı kıymetli ama bu başarının vicdanla, merhametle taçlanması daha kıymetli. Vicdanla ve merhametle taçlanmayan bir başarı, Allah muhafaza, sizleri zalimliğe kadar götürür. Sizi siz yapan, sizi diğerlerinden farklı kılacak olan o merhamet duygusunu ve vicdan duygusunu muhafaza etmenizdir. Kim ne derse desin, Türkiye'deki eğitim sistemimiz dünyadaki sayılı eğitim sistemlerinden birisi. Bunu neye göre anlıyoruz. Türkiye, rakipleriyle gelişmişlik kriterlerine baktığımızda aradaki farkı hızla kapatan bir ülke. Peki bunu nasıl kapattık. Çok büyük doğal zenginliklerimiz mi oldu; hayır, olmadı. Bir yeri mi işgal ettik; yapmadık. Birilerinin malını, mülkünü mü sömürdük; hamdolsun, olmadı. Beşeri sermayemizle oldu. Beşeri sermaye eğitilmezse, beşeri sermaye eğitimsiz kalırsa hiçbirşey ifade etmez. Demek ki yüzyıl içerisinde güzel eğitim verdik, iyi eğitim verdik ve bunun neticesinde sizin, sizden öncekilerin, bizden öncekilerin üzerine koyduklarıyla bugüne kadar geldik.Yeterli mi elbette yeterli değil. Daha katedeceğimiz mesafe var mı elbette var. İnşallah sizlerin ve sizden sonrakilerin bu bayrağı daha da ileriye götürmesiyle bu mesafe kapatılacak ve biz en öne geçeceğiz" diye konuştu.

"SORGULAMAYI İHMAL ETMEYİN"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ise, "Bugüne kadar girdiğiniz sınavlarda amaç önünüze çıkan soruların doğru cevaplarını bulmaktı. Bundan sonraki hayatınızda bazen doğru cevaptan daha önemli olan şeyin doğru soruyu sormak olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden merakınızı koruyun. 'Bilmiyorum' demekten çekinmeyin. Soru sorun. Yeni şeyler öğrenmek kadar bildiğinizi düşündüğünüz şeyleri de sorgulamayı lütfen ihmal etmeyin. Sizden farklı düşünen insanları dinleyin. Gerektiğinde çok emin olduğunuz bir fikri de yeniden değerlendirebilecek özgüvene sahip olmanız oldukça önemli. Bilgiye ulaşmanın giderek kolaylaştığı bir dünyadayız ve böyle bir dünyada farkı sadece ne kadar çok şey bildiğiniz değil; aslında nasıl düşündüğünüz, hangi soruları nasıl sorduğunuz ve ne kadar hızlı öğrenebildiğiniz belirleyecek. Sevgili gençler, bugün başarınız çok kıymetli. Bununla gurur duyun ama bunun bir varış noktası değil, güzel bir başlangıç olduğunu bilin. Bugüne kadar gösterdiğiniz çalışma azmini ve gerektiğinde 'Hayır' diyebilme iradesini koruyun. Merakınızı da hiç kaybetmeyin ve de en önemlisi, bütün bunları yalnızca kendi başarınız için değil, daha büyük amaçlar için kullanın" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan

"GENÇLERİMİZİ YOL GÖSTERECEK NESİLLER OLARAK GÖRÜYORUZ"

Asırlık Okullar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Alper Alkaç ise, "Biz Asırlık Okullar Vakfı olarak gençlerimizi yalnızca bugünün mezunları olarak değil, yarının Türkiye'sini inşa edecek, bu vakfın çatısı altında daha pek çok kardeşine yol gösterecek nesiller olarak görüyoruz. Biz gençlerimize yalnızca geçmişte elde ettikleri başarılar nedeniyle değil, geleceğe dair hayalleri ve o hayalleri gerçeğe dönüştürme azimleri için güveniyoruz. Onların sadece iyi üniversitelere girmelerini, iyi meslekler edinmelerini değil; ülkemizin geleceğini şekillendiren, geliştiren, üreten ve toplumumuza değer katan insanlar olmalarını istiyoruz. İşte Asırlık Okullar Vakfı'nın temel vizyonu da tam olarak budur; gençlerin yanında olmak, onlara güvenmek, onların önünü açmak ve potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir eğitim ortamını tüm paydaşlarla birlikte yepyeni baştan inşa etmek" ifadelerini kullandı.

"4 YAŞIMDAN BERİ BİLİMİNSANI OLMAK İSTEYEN BİR İNSANIM"

Yabancı Dil Testinde (YDT) Almanca dalında birinci olan Eylül Uyar, "Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü kazandım. Temel bilimlerle uğraşmak istiyordum. 4 yaşımdan beri bilim insanı olmak isteyen biriyim ve ilgi alanım olan bir bölüm. Bu yüzden bunu tercih ettim. İleride araştırmalarımı yaparım artık, ne yaparım bilemem. Çok mutluyum şaşırdım. Başarımız bu şekilde ödüllendirildiği için çok mutluyum. Bu yüzden Asırlık Okullar Vakfı'na da teşekkür ederim" dedi.

Eylül Uyar

"EMEKLERİMİN KARŞILIĞINI GÜZEL BİR ÖDÜLLE ALDIM"

Eşit Ağırlık Birincisi Tuğsem Bahar, "Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü kazandım. Kişilik özelliklerime en uygun bölümün bu olduğuna karar verdim araştırmalarım sonucunda. Mutluyum şu anlık. Okulumuz tarihine güzel bir başarı kattık. 3 birinci bizim okulumuzdan çıktı. Bu zaten çok büyük bir gurur kaynağıyken emeklerimin karşılığını böyle daha güzel bir ödülle almak gerçekten olayı taçlandırdı. Çok mutluyum, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tuğsem Bahar

"YKS BİRİNCİLİĞİ BAŞLI BAŞINA MUTLULUKTU"

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) Sayısal birincisi Şerif Efe Dartar ise, "Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ni tercih ettim. Bu bölümü seçmemdeki temel motivasyonum ileride yönetim danışmanlığı yapmak istemem. Daha çok salt bir mühendislik branşından ise biraz daha verimlilik, optimizasyon ve süreç yönetimi gibi alanlarda çalışmak istiyorum. YKS birinciliği başlı başına çok büyük bir mutluluktu, Togg da bunun üzerine taçlandıran birşey oldu" dedi.