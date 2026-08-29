Kripto para piyasasında bu hafta ne oldu? - Son Dakika
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Kripto para piyasasında bu hafta ne oldu?

Kripto para piyasasında bu hafta ne oldu?
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Bitcoin 64 bin doların altından başlayan rallide 80 bin doları aştı. Ancak 81 bin ile 82 bin dolar arasındaki direnç bölgesini geçemedi. Haftanın son gününde Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole mesajının ardından Bitcoin 80 bin doların altına çekilirken Solana cephesinde iki eşik birden aşıldı.

Hafta ikiye bölündü. İlk bölümde alıcılar piyasaya hâkim oldu. Warsh'ın cuma günkü konuşmasının ardından Bitcoin 80 bin doların altına çekildi.

Büyük varlıkların haftalık tablosu da bu kırılmayı yansıtıyor. Bitcoin 64 bin dolar altından 80 bin doları aştı, Ethereum 2 bin 546 dolara çıktı, Solana şubattan bu yana ilk kez 100 doları geçti.

Düzenleme ve ürün gündeminde de yeni gelişmeler vardı. ABD'de ilk spot Zcash fonu listelendi, Bitcoin teminatlı konut kredisi başlatıldı ve SEC halka açık token satışı için çerçeve önerdi.

BİTCOİN SEKİZ GÜNDE YÜZDE 24 KAZANDI

Bitcoin 19 Ağustos'ta 64 bin doların altındaydı ve pazartesi günü 80 bin doları aştı. Kripto para bu seviyeyi 15 Mayıs'tan bu yana ilk kez gördü, Warsh'ın cuma günkü konuşmasının ardından yeniden 80 bin doların altına indi.

Toparlanmanın ölçeği daha geniş bir pencerede belirginleşiyor. Bitcoin 80 bin doları aştığı haftalık zirvede haziran sonundaki 58 bin doların altındaki dipten yaklaşık yüzde 38 yükselmiş oldu.

ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonları da haftalık 1,92 milyar dolar net giriş kaydetti. Analistlere göre hareketin ilk itici gücünü kısa pozisyon tasfiyeleri ve ABD Hazinesinin tahvil geri alımları oluşturdu.

Yükseliş 81 bin ile 82 bin dolar arasındaki bölgede takıldı. Analistlere göre rallinin kalıcılığı açısından Bitcoin'in bu bandı güçlü spot taleple aşması gerekiyor.

WARSH'IN MESAJI RİSKLİ VARLIKLARI ÇEVİRDİ

Warsh 28 Ağustos'taki Jackson Hole konuşmasında finansal koşulları "kısıtlayıcı" olarak nitelemenin zor olduğunu söyledi. Başkan, enflasyon hedefe açık biçimde ve yeterli hızda ilerlemedikçe Fed'in yapacak işi olduğunu belirtti.

Piyasa bu mesajı faiz artırımı ihtimalinin masada olduğu biçiminde okudu. Warsh konuşmasında faiz artırımını telaffuz etmedi.

Konuşmanın zemininde temmuz verileri duruyor. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yıllık yüzde 3,7'ye, çekirdek ölçüm yüzde 3,3'e ulaştı.

Bitcoin konuşmanın ardından 80 bin doların altına indi. Piyasalar ABD para politikasına dair beklentilerini yeniden fiyatladı.

ETHEREUM YÜZDE 29 İLE BİTCOİN'İ GEÇTİ

Ethereum yedi günde yüzde 29 kazandı ve aynı ölçümde yüzde 21 yükselen Bitcoin'i geride bıraktı. Fiyat 2 bin 546 dolara kadar çıktıktan sonra 2 bin 450 ile 2 bin 500 dolar arasında yatay seyretti.

Fundstrat kurucu ortağı Tom Lee, Ethereum lehine piyasa rotasyonunun başladığını savundu. Lee, Ethereum'un iki yıl içinde 10 bin dolara ulaşabileceğini ileri sürdü.

Temmuz ayındaki fon akışları da Ethereum lehine ayrıştı. ABD'de işlem gören spot Ethereum fonları 365 milyon dolar çekerken Bitcoin fonlarında rakam 205 milyon dolarda kaldı.

Kurumsal birikim de sürdü. BitMine elindeki miktarı 5,82 milyon ETH olarak açıkladı.

SOLANA ŞUBATTAN BU YANA İLK KEZ 100 DOLARI AŞTI

Solana sekiz günde yüzde 40'a yakın kazanarak 100 doların üzerine çıktı. Kripto para bu seviyeyi şubat ayından bu yana ilk kez gördü.

Ağ kullanımı da rekor kırdı. Aylık işlem sayısı 4,2 milyar adede ulaştı.

Doğrulayıcılar aynı hafta arz takvimini değiştirmeyi hedefleyen öneriyi de onayladı. Enflasyon oranının daha hızlı düşürülmesini öngören düzenleme gerekli üçte iki desteği aldı ve altı yılda yaklaşık 18,9 milyon SOL'lük üretim azalması öngörüyor.

Aynı süreçteki ikinci öneri geçemedi. Ağ kaynak ücretlerine ilişkin ikinci öneri aynı eşiği aşamadı.

BİTWİSE FONU 1 MİLYAR DOLARI GEÇEN İLK SOLANA ÜRÜNÜ OLDU

Bitwise'ın Solana Staking ETF'si 1 milyar doları aşan ilk SOL ETF'si oldu. Rakamı ETF analisti Eric Balchunas duyurdu.

ABD'deki Solana ETF'leri toplamda 1,7 milyar dolara yakın giriş çekti. SOL'un 2026'nın ilk yarısındaki düşüşüne rağmen fonlarda kalıcı net çıkış görülmedi.

Bitwise'ın 27 Ağustos tarihli ABD ürün akışlarında Solana öne çıktı. Şirketin kripto ürünleri o gün yaklaşık 100 milyon dolar net giriş kaydederken Solana'yı Bitcoin ve Hyperliquid ürünleri izledi.

CHARLES SCHWAB ÜÇ ALTCOİN EKLİYOR

Charles Schwab kripto işlem hizmetine Solana, Avalanche ve Chainlink ekleyeceğini duyurdu. Aracı kurum kesin tarih vermedi ve üç varlığın aynı anda açılıp açılmayacağını belirtmedi.

Adım yerleşik bir ABD platformu üzerinden doğrudan erişim anlamına geliyor. Şirket daha önce Bitcoin ve Ethereum işlemlerini kademeli olarak devreye almıştı.

CLARITY TARTIŞMASI ULUSAL GÜVENLİĞE KAYDI

Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, CLARITY Yasası'nı bir ulusal güvenlik düzenlemesi olarak tanımladı. Esper'e göre federal piyasa yapısı kurallarının yokluğu kripto faaliyetini ve teknik gelişimi ülke dışına itebilir.

Esper'in bir bağlantısı da kayda geçti. Eski bakan Coinbase'in danışma kurulunda görev yapıyor.

Yasa SEC ile CFTC arasındaki denetim sorumluluğunu ayırmayı hedefliyor. Tasarıyı Senato gündeminde ilerletmeyi amaçlayan usul oylamasının 15 Eylül'de yapılması planlanıyor.

BİTCOİN TEMİNATLI KONUT KREDİSİ GELDİ

Coinbase ve Better, Bitcoin'i konut kredisi peşinatı için teminat gösteren bir ürün başlattı. Müşteriler varlığı satmak yerine peşinat tutarının 2,5 katı değerinde Bitcoin rehnediyor.

Ürünün bir de risk tarafı var. Sözleşme, 60 günlük gecikmenin ardından teminatın tasfiye edilmesine izin veriyor ve borçluyu hem kredi yükümlülüğüne hem Bitcoin fiyatındaki değişime açık bırakıyor.

Coinbase One üyelerine yüzde 1 oranında Bitcoin iadesi sunuluyor. İade tutarı 10 bin dolarla sınırlanıyor.

SEC HALKA AÇIK TOKEN SATIŞI İÇİN ÇERÇEVE ÖNERDİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) halka açık token satışları için bir çerçeve önerisi yayımladı. Öneri, ABD'de token satmak isteyen ihraççılar için muafiyetler ve bilgilendirme yükümlülükleri tanımlıyor.

Klasik ilk token arzlarına yönelik talep ise 2017'deki patlamadan bu yana zayıfladı. Projeler özel finansman ve ücretsiz token dağıtımı (airdrop) gibi yöntemlere yöneldi.

GRAYSCALE İLK SPOT ZCASH FONUNU LİSTELEDİ

Grayscale, NYSE Arca borsasında ilk spot Zcash fonunu listeledi. Ürün, ABD'de işlem gören kripto fonlarını gizlilik odaklı varlıklara genişletiyor.

Listeleme güçlü bir yükselişin ardından geldi. Zcash 885 dolar civarına kadar çıkarak 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü, ardından geri çekilip 800 doların üzerine döndü.

STRATEGY SATIŞA ARA VERDİ

Strategy 17 Ağustos ile 23 Ağustos arasında Bitcoin satmadığını bildirdi. Şirket mayıs ile ağustos arasında 6 bin 948 Bitcoin elden çıkarmıştı.

Bitfinex analistlerine göre önceki satışlar günlük Bitcoin işlem hacminin yanında küçük kaldı. Buna karşın satışlar, şirketin kalıcı kurumsal alıcı olduğu yönündeki algıyı zayıflatma riski taşıdı.

Şirketin finansman tablosu da açıklandı. Strategy son dönemde hisse satışından 2,01 milyar dolar topladı ve 5,1 milyar dolarlık nakit rezerv tuttu.

Elde kalan 840 bin 447 Bitcoin fiyatın 80 bin dolar bölgesine dönmesiyle kâra geçti.

LAZARUS CÜZDANINDAN 19,4 MİLYON DOLARLIK TRANSFER

Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group ile ilişkilendirilen bir cüzdandan 244,148 Bitcoin transfer edildi. Tutar yaklaşık 19,4 milyon dolara denk geliyor.

Transferin amacı belirsiz kaldı. Blok zinciri izleme servisleri fonları devlet destekli siber saldırı grubuyla ilişkilendirdi.

Son olarak yayım sırasında Bitcoin 77 bin 581 dolar, Ethereum 2 bin 435 dolar, Solana 103,39 dolardan işlem görüyor.

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Son Dakika Kripto Para Kripto para piyasasında bu hafta ne oldu? - Son Dakika

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