8. Mavera Ödülleri Sahiplerini Buldu: \'Vicdanın Haykırsın İnsanlık Uyansın\'

"Vicdanın Haykırsın İnsanlık Uyansın" konulu şiir, deneme ve hikaye yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "Mavera Ödülleri 2025" töreni, Büyük Çamlıca Camii 1071 Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tören öncesinde Hakkı Demir İmam Hatip Lisesi öğrencileri mini bir konser verdi.

Ödül töreninde konuşan Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, düzenlenen etkinliğin bir fikrin hasadı olduğunu belirterek, temel amaçlarının "düşünceyle şekillenmiş bir ruhun muhasebesini yapmak" olduğunu söyledi.

- "Yazmak ve okumak, bu çağda bir direniş biçimidir"

"Mavera Ödülleri"nin, bir takdir belgesinden farklı olarak bir çağrı olduğuna işaret eden Koca, "Bu çağrı, içinde yaşadığımız hızlı, tüketici ve yüzeysel çağın karşısında durma cesaretidir. Yazmak ve okumak, bu çağda bir direniş biçimidir. Bir zamanlar Cemil Meriç'in dediği gibi, 'Kitap, zekanın terazisidir. Kendimizi tarttığımız aynadır.' Biz bu teraziyi gençlerimize yeniden hatırlatmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki düşüncenin kökleri kitapta, yazıda, kalemde gizlidir." dedi.

Koca, Mavera Vakfının gençliğe sadece eğitim değil, bir "değer iklimi sunma çabası" içinde olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bilginin kaynağına inmeyen, yalnızca görüntüyle yetinen bir nesil, duyduğu her söze inanan, gördüğü her şeye kanan bir toplum haline gelir. İşte bu yüzden biz kalemin yoluna talibiz. Yazmak sadece kelimeleri yan yana getirmek değildir. Yazmak, düşünmek, hissetmek ve sonra da hissettirmek demektir. Her yıl takdim ettiğimiz bu ödüller, sadece birer plaket değil, bir teşekkürdür, bir teşviktir. Bu ödüller, aynı zamanda yerli düşünceye, yerli kelimeye ve yerli vicdana sahip çıkmanın bir yoludur. Küresel kültür içinde Müslüman entelektüelin yerini sağlamlaştırma çabasıdır. Çünkü küreselleşmenin bilgi bombardımanına karşı, yerli ve ahlaki bir duruş sergilemek bizim vazifemizdir."

- "Asıl önemli olan vicdanın, mahşeri vicdana dönüşmesidir"

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara da "Mavera Ödülleri" için konuları belirlerken hassas bir şekilde davrandıklarını aktararak, "Vicdan, insanlığın bir haykırışıdır. Ne yazık ki şu anda dünyanın birçok yerinde vicdanımızı sızlatan olaylar var. Küresel emperyalistler bize, 'kişisel vicdanınızı koruyun ve dar bir alanda vicdanlı olun' diyorlar. Biz biliyoruz ki asıl önemli olan vicdanın, mahşeri vicdana dönüşmesidir. Vicdanın gerçek dile gelişi ise dünyanın birçok yerindeki hem Müslümanlara hem de Müslüman olmayanlara yapılan zulümlere karşı sesimizi yükseltmekle mümkün olur." değerlendirmesini yaptı.

Kara, Mavera Vakfının önemli çalışmalara imza attığına da dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Vakıf olarak eğitim temelli bir yapı geliştirmeye çalıştık. Mavera Vakfı bugün sadece bir kurum değil, gönül bağıyla bir araya gelmiş insanların, iyilikte buluşma çabasının adıdır. Her markamız, toplumumuzun farklı bir ihtiyacına cevap vermeye çalışan samimi bir gayretin ürünüdür. İnanıyoruz ki samimiyetle yapılan her iş, zamanla kök salar, yeşerir ve kalıcı olur. Bu güzel yapının oluşmasında emeği geçen kurucularımıza, gönüllülerimize, bağışçılarımıza ve burada bizimle olan siz kıymetli dostlarımıza gönülden teşekkür ederim."

- "Bu sene ulaştığımız başvuru sayısıyla, Türkiye'de alanında en fazla katılımın olduğu yarışma olduk"

Mavera Ödülleri Koordinatörü Dr. Müjdat Uluçam ise Mavera Vakfının genç ve dinamik bir vakıf olduğunu belirterek, "Vakfımız 2013'te kuruldu ve 2018'den beri de bu yarışmayı düzenliyoruz. Bu sene yarışmamıza 802'si şiir, 370'i deneme ve 220'si hikaye olmak üzere toplam 1392 başvuru oldu. Yurt içi ve yurt dışındaki 184 üniversiteden öğrenciler bu sene yarışmamıza başvuru yaptılar. Başvurular önce ön jüri, ardından da ana jürimiz tarafımızdan değerlendirildi. Eserleriyle yarışmamızı zenginleştiren öğrencilerimize teşekkür ve dereceye girerek başarılı olanları ise tebrik ediyoruz." dedi.

Uluçam, yarışmada daha önce önemli temaların ele alındığını belirterek, "Yarışmamız 2018'de 'Kudüs' temasıyla yola çıktı. Daha sonra 2019'da 'Küresel Barış ve Adalet', 2020'de 'Fıtratın Çağrısı, İnsan Aslına Dön!', 2021'de 'İyilik Bende Başlar', 2022'de 'Dünya Yeniden Kurgulanırken Sözümüz Var', 2023'te 'Özünü Bil, Özgür Ol!', 2024'de ise 'İradeni Kuşan, Umudunu Yeşert' temalarıyla yolumuza devam ettik. Yarışmamız her geçen gün ilgi artmakta. Bu sene ulaştığımız başvuru sayısıyla, Türkiye'de alanında en fazla katılımın olduğu yarışma olduk." ifadelerini kullandı.

- Ödüller

Yarışmanın bu yıl şiir dalındaki jürisinde Arif Dülger, Ayşe Sevim, Hüseyin Karaca, Leyla Arsal, Mustafa Özçelik, Müştehir Karakaya, Prof. Dr. Namık Açıkgöz ve Yasemin Kuloğlu, hikaye dalındaki jürisinde Ahmet İşler, Emin Gürdamur, Emine Batar, Hayrettin Taylan, Mukadder Gemici, Doç. Dr. Nuri Sağlam, Osman Koca ve Şule Köklü yer aldı.

Deneme kategorisinin jürisi de Prof. Dr. Abdulhamit Birışık, Ali Necip Erdoğan, Duran Boz, Mehmet Kurtoğul, Prof. Dr. Meliha Yıldırım Sarıkaya, Suavi Kemal Yazgıç ve Süleyman Ragıp Yazıcılar'dan oluşturuldu.

Her kategoride ilk 3 kişiye dizüstü bilgisayar ve ilk 10 kişiye "Balkan Turu"nun verildiği ödül töreninde şiir dalında Mehmet Furkan Şaşmaz "Haykır Vicdanım Haykır" şiiriyle birincilik ödülüne layık görülürken, Baha Polat "Kayıp Peçe" eseriyle ikincilik, Kübranur Yardım ise "Kanlı Mermer" şiiriyle üçüncülük ödülünü aldı.

Hikaye dalında birincilik ödülü "Zamanın Karayan Sarkacı" eseriyle Hasan Hüseyin Tekin'e verilirken, Sinem Türkay "Sınır" adlı öyküsüyle ikincilik ödülüne, Zeynep Çevik ise "Sesimi Duyan Var mı?" adlı hikayesiyle üçüncülük ödülüne değer görüldü.

Deneme dalında da "Kırılan Camlar Değil, Hayatlar"la Ahmet Emre Kaymak birinci oldu. Zeynep Kurşun'un "Yeryüzünün Şifası" adlı metniyle ikinci olduğu gecede, Esmanur Atan ise "Vicdanın Sessiz Çığlığı" çalışması üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Törende ayrıca her üç dalda toplam 21 eser mansiyon ödülüne layık görüldü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Haliç Üniversitesi Rektörü Nihat İnanç'ın da katıldığı program, jüri, ödül kazanan isimler ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Vakıf ekibi organizasyonda aktif rol aldı

Programın organizasyon ve yürütme süreci, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın ilgili birimleri tarafından üstlenildi. Genel Sekreter Mehmet Kırtorun, Vakıf Koordinatörü Ömer Faruk Yakupoğlu, Mavera Ödülleri Koordinatörü Müjdat Uluçam, Karz-ı Hasen Vakfı Koordinatörü Önder Topcu, Mavera Akademi Koordinatörü Şeyma Ayaz, Kurumsal İletişim Direktörü Abdullah Koçak, Kurumsal İletişim Asistanı İbrahim Mert Kayadibi ve diğer yöneticiler programın yürütülmesini üstlenen isimler arasında yer aldı.