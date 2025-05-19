Altın İnsan Ödülleri 2025: Yağmur altında bilim, kültür ve medya buluşması

Edebiyat Dünyası öncülüğünde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Altın İnsan Ödülleri, FCR-GYO ana sponsorluğunda, Mihrabat Korusu'nda gündüz saatlerinde yoğun yağmura rağmen büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Tören, insanlığa katkı sağlayan vizyoner projeler, bilimsel başarılar ve gönül emeğiyle üretilmiş değerli eserlerin onurlandırıldığı anlamlı bir güne sahne oldu.

İNSANA VE TOPLUMA DEĞER KATANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bu yılki törende sadece başarı değil; insanlığa fayda sağlayan çalışmalar, vizyoner projeler ve gönül emeğiyle oluşturulmuş eserler ödüllendirildi. Her bir ödül, topluma dokunan bir katkının sembolü olarak takdim edildi.

Törende şu önemli kategorilerde ödüller sahiplerini buldu:

• Altın Kalem Ödülleri

• Altın Kitap Ödülleri

• Altın Yazar Ödülleri

• Altın Deklanşör Ödülleri

• Altın Fırça Ödülleri

• Dünya Sağlık Ödülleri

• Akademik Altın Kalem Ödülleri

Bu kategoriler, edebiyattan akademiye, sanattan sağlığa kadar geniş bir yelpazede topluma katkı sunanları görünür kıldı.

30 PROFESÖR KATILIM SAĞLADI

Törene Türkiye'nin dört bir yanından gelen 30 seçkin üniversiteden 30 profesör katılım sağladı. Bu anlamlı buluşma, akademik dünyanın ödül platformunda güçlü şekilde temsil edildiğini gösterdi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

• Cihat Yaycı, "Uyan Türkiyem" adlı eseriyle Altın Kitap Ödülü'ne layık görüldü.

• Prof. Dr. Nevzat Tarhan – Bilgelik ve Psikiyatri Onur Ödülü

• Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın – Bilimsel katkılar ödülü

• Ahmet Özsan – "Ses SözSevgili" ile Yılın En İyi Tasavvuf Kitabı Ödülü

• Hüseyin Başusta – En İyi Belgesel Yapımcılığı Ödülü

• Fecri Koca (FCR-GYO YK Üyesi) – Stratejik Proje Geliştirme ve Şehir Vizyonu Ödülü

MEDYA DÜNYASINDAN BÜYÜK İLGİ

• Kanal D Haber Müdürü Ayhan Kudat ve Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı medya alanındaki etkili çalışmalarıyla ödül aldı.

• GURU toplumsal duyarlılığı öne çıkaran çalışmalarıyla Yılın En İyi Sosyal Medya Ödülü'nün sahibi oldu.

SANATÇA TAÇLANAN ANLAMLI BULUŞMA

Törene eşlik eden özel sergi, kültür ve sanatın toplum üzerindeki etkisini bir kez daha vurguladı. Katılımcılar yağmura rağmen alanı terk etmedi; aksine, sanat ve bilimin bir araya geldiği bu anlamlı atmosferi daha da içselleştirdi.

Ayrıca törene Brezilya, Londra, Lüksemburg, Uman, Dubai, Amerika, İsviçre ve Almanya gibi dünyanın dört bir yanından gelen özel yazarlar ve saygın akademisyenler, bu anlamlı günde Türkiye'de bir araya geldi.

Bu büyük buluşma, yalnızca bir ödül töreni değil; aynı zamanda insanlığa değer veren sanatın, bilimin ve kültürün evrensel bir dili olduğunu kanıtlayan tarihi bir an oldu. Uluslararası katılımın yoğunluğu, Türkiye'nin kültürel diplomasi gücünü ve evrensel değerlere verdiği önemi bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

Altın İnsan Ödülleri 2025, yalnızca ödül dağıtımı değil, bir değer buluşması, bir vefa duruşu ve geleceğe umut aşılayan güçlü bir mesaj olarak hafızalara kazındı.