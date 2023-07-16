Sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

16.07.2023 15:02

İstanbul'da huzurevinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede vefat eden usta sanatçı Tanju Tuncel, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tiyatro ve sinema sanatçıları, sevenleri ve ailesi cenazeye katıldı. Tanju Tuncel, Türkiye tiyatrosu için büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

Kartal'da kaldığı huzurevinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden 83 yaşındaki usta sanatçı Tanju Tuncel'in cenazesi, Erenköy Galip Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun cenazesine kızı Banu Sezgin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tiyatro oyuncuları ve sevenleri katıldı.

"ÇOK SEVDİĞİM BİRİYDİ"

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nedim Saban, "Gerçekten çok acı. Çünkü ben son 2 yıldır kendisini ziyaret etmiştim ve çok yakından çok çok sevdiğim biriydi. 1978 yılında izlemiştim, o dönemden beri sıkı hayranıyım. Aynı zamanda bir dizide beraber oynamıştık. Son 2 yılda ne kadar şanslıyım, sevgili öğrencilerimle beraber onu ziyarete gitmiştik. Türkiye tiyatrosu için büyük kayıp" dedi.

Sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

"BÖYLE BİR ÖLÜMÜ HAK ETMEDİ"

Oyuncu Feriha Eyüboğlu, "Ben 16 yaşındaydım, kendisi 25 yaşındaydı. Çocukluk arkadaşı sayılırız. Böyle bir ölümü hak etmedi, hak etmediği bir yaşantısı oldu son günlerinde. Dünyanın en iyi insanıydı. Zarif, naif ve iyi bir oyuncu. Hayatı çalışmakla geçti. Bakımevinde yalnız kalınıyor ama arayanı soranı vardı. Sezon olduğundan dolayı çoğu kişi yok" şeklinde konuştu.

Sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

"AİLENİN ELİ SÜREKLİ ÜZERİNDEYDİ"

Tanju Tuncel'in ailesinin kendisine bakmadığı iddialarına cevap veren aile dostu Oğuz Çineri ise, "Uzaktan bakınca her şey farklı görünüyor ama öyle değil. Aile elinden gelen her şeyi yaptı. Daha önceden kendi evinde yaşıyordu, orada mental ve fiziksel sıkıntıları oldu. Bu sebepten dolayı tek başına yürüyememeye başladı. Yaşı da ileriydi, bunun akabinde en iyi huzurevinin en iyi odasına yerleştirildi. Ailenin eli sürekli kendisinin üzerindeydi. Bunu bilmeyenlerin bazı hoş olmayan söylemlerde bulunması hoş olmadı. Aile bu konuda üzülüyor, Tanju Hanım duysa o da üzülür" dedi.

Sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

TANJU TUNCEL KİMDİR?

Adana'da 1940 yılında doğan Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve ardından İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tuncel, kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile evlenip boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu. Emekli olduktan sonra dizilerde oynamaya devam eden Tuncel, 'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3', "Babamın Kemikleri" gibi yapımlarda da yer aldı.

Sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA
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