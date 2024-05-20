19 MAYIS COŞKUSU ÜNLÜ SANATÇILARLA YAŞANDI!

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ALEYNA TİLKİ 2 KONSER BİRDEN

Aleyna Tilki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 2 gün üst üste konser verdi. Tilki ilk olarak Ankara, Çankaya Belediyesi'nin Anıt Park'ta düzenlediği etkinliklerde sahneye çıktı.

Ardından rotasını Bilecik'e çevirdi. Bilecik Belediyesi'nin Bilecik Meydanı'nda yaptığı kutlama organizasyonlarında sevenleriyle buluştu. Şarkıları, dans ekibi ve enerjisiyle kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE EMİR CAN İĞREK RÜZGARI

Yaptığı şarkılarla bir idol haline gelen Emir Can İğrek, İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlamalarında konser verdi.

7'den 70'e, her yaştan oluşan bir hayran kitlesine sahip Emir Can İğrek, Yaşam Vadisi 1. Etap meydanını dolduran kalabalığı coşturdu.

Tüm hit parçalarını seslendiren Emir Can İğrek bir ara sahneye küçük bir hayranını davet etti ve beraber şarkı söylediler.

SİMGE DAKİKALARCA ALKIŞLADILAR

Çektiği reklam filmiyle son günlerin en çok konuşulan ismi olan Simge, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Aydın'da kutladı.

Kutlamalar kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konser veren Simge her zamanki gibi hit şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.

Aydınlılar Simge'yi dakikalarca alkışlayıp tezahüratta bulundu ve "Yine gel Simge" diye seslendi.

CAN BONOMO KANYON MİSAFİRLERİNE EŞSİZ BİR KONSER DENEYİMİ YAŞATTI.

Can Bonomo, son zamanların en etkileyici konserlerinden birini Kanyon'da gerçekleştirerek dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Performansına, yeni albümüne adını veren "Kara Konular" parçasıyla başlayan sanatçı, sahne şovuyla izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Konser boyunca "Tükeniyor Ömrüm", "Delinin Düşü", "Yine Karşılaşırsak" gibi klasikleşen şarkılarını seslendiren sanatçıya tüm Kanyon misafirleri tek bir ağızdan eşlik etti.

Sahneye çıktığı an itibarıyla izleyicileri büyüleyen Bonomo, müzikal yeteneği, pozitif enerjisi, ikonik tarzı ve ışık şovlarıyla güne damga vurdu.

Kanyon'un açık hava sahnesinde, 7'den 77'ye her yaşta genç hisseden binlerce müzikseverin bir araya geldiği konserde, 19 Mayıs coşkusu hep birlikte yaşandı.

ANTALYA'DA BURAY İLE BAYRAM COŞKUSU ZİRVE YAPTI

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Buray, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ını Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran on binlerce kişiyi şarkıları ile coşturarak kutladı.

Buray, "19 Mayıs'ta milletimizin bağımsızlık heyecanı ile uyanışı vardır. Atatürk'ün armağan ettiği bayram herkese kutlu olsun. Bu akşam burada 7'den 70 yaşına kadar on binlerce genç ses hep birlikte şarkı söylüyor." dedi.

Buray, geçtiğimiz günlerde son albümünden kliplendirdiği "Bedduam Yok", "Kalbime Kalbime" şarkılarını da sevenleriyle birlikte seslendirdi. Konser Buray'ın meydanı dolduran onbinlerle birlikte söylediği "Gençlik Marşı"yla birlikte sona erdi.

SUZAN KARDEŞ, 19 MAYIS'TA HEYBELİADA'DA COŞKUYLA KARŞILANDI!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde, ünlü sanatçı Suzan Kardeş, Heybeliada'da sahne aldı. Adalar Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen konserde, Suzan Kardeş büyük bir coşkuyla karşılandı.

Gün boyunca süren etkinliklerde heyecan Suzan Kardeş'in sahneye çıkmasıyla tavan yaptı. Sanatçının enerjisi ve sahne performansı, izleyenlere şölen sundu. Konser boyunca sevilen ve eğlenceli şarkılar seslendiren Suzan Kardeş, dinleyicilere keyifli anlar sundu.

Heybeliada'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen konserde Suzan Kardeş, katılımcılara dolu dolu bir bayram yaşattı. Sevilen sanatçı, sahne performansının yanı sıra izleyicilerle kurduğu samimi diyaloglar da Adalılara unutulmaz bir gün yaşattı.

ERDEM YENER HEM COŞTU HEM COŞTURDU

Rock müziğin alternatif ismi Erdem Yener yeni şarkısı 'Her Sabah'ı dinleyicisiyle buluşturmasının ardından şehir şehir dolaşıp konserler vermeye devam ediyor.

Erdem Yener önceki gün 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Sakarya Festivali'nde sahneye çıktı. Şarkılarını 50 bin kişiye söyleyen Erdem Yener hem kendi coştu hem de festival katılımcılarını coşturdu.

ZEYNEP BASTIK, 19 MAYIS GURURUNU SAMSUN'DA SAHNEDE KUTLADI

Türk Pop Müziği'nin yıldız ismi Zeynep Bastık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda şarkılarını Samsun'da binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi.

"Bugün mirasımızın ve tarihin izlerini andığımız Samsun'da sizinle olmaktan gurur duyuyorum" diyen Zeynep Bastık coşku dolu bir konser verdi.

MURAT BOZ'DAN ÇİFTE KONSER…

Murat Boz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara ve Antalya'da iki gün üst üste sahneye çıktı.

Ankara Atatürk Orman Çiftliği ve Antalya Manavgat'ta gerçekleştirilen, onbinlerce müzikseverin büyük ilgi gösterdiği konserlerde Murat Boz sahne performansı ve şarkılarıyla izleyicisinden tam not aldı.

"3" isimli albümdeki eserlerin yanı sıra kariyeri boyunca imza attığı sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzikseverlere coşkulu dakikalar yaşatan başarılı sanatçıya hemen her şarkısında alanları hınca hınç dolduran müziksever eşlik etti.

BEŞİKTAŞ'TA RENGARENK GENÇLİK FESTİVALİ

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 5 gün boyunca düzenleyeceği Gençlik Festivali'nin ateşini Seda Erciyes yaktı. Sırasıyla Sena Şener, Goss ve Paptırcem'in sahne aldığı festivalde konser alanını dolduran binlerce kişi büyük bir coşkuyla eğlendi. Tüm hızıyla devam edecek olan rengarenk festival coşkusu Ozan Doğulu, Athena, Murda ve Hadise ile devam edecek.

SANCAKTEPE IRMAK ARICI KONSERİYLE BAYRAM COŞKUSU YAŞADI

Irmak Arıcı, Sancaktepe Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Stadyumu'nda düzenlediği konserde sahneye çıktı.

Hareketli sahne performansıyla müzikseverlere bayram coşkusunu yaşatan Irmak Arıcı, "Yağmurum Ol", "Mühür" gibi sevilen şarkıları ve kırmızı sahne kostümüyle büyük beğeni topladı.

Genç şarkıcıya Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin tarafından günün anısına çiçek verildi.

BOĞAZ'DA BAYRAM

Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme Boaz Live'da müzikseverlerle buluştu.

Sahnesine beyaz kombin üzerine giydiği kırmızı renk bir ceketle çıkan sanatçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hazırladığı, Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarından marşlara uzanan repertuvarıyla hayranlarının karşısına çıktı.