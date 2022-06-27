Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik öncesi son viraj! Kız isteme ve nişan töreni düzenlendi

Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, 14 Şubat'ta uzun bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Demet Özdemir'e evlilik teklifi etti. Yaz sonunda düğün yapacak olan çift, dün ilk adımı attı.

NİŞANLANDILAR

Oğuzhan Koç, ailesiyle Demet Özdemir'in evine giderek kız isteme töreni yaptı. Ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı törende nişan yüzükleri takıldı. Demet Özdemir'in hazırladığı kahveyi büyük bir keyifle içerken İbrahim Büyükak'ın "Panzehri de geliyor bekle" demesi herkesi güldürdü.

PEŞ PEŞE KIYAFET DEĞİŞTİRDİ

Güzel oyuncu, günlerdir hazırlandığı kız isteme ve nişan merasiminde peş peşe kıyafet değiştirdi. Özdemir, ilk olarak kız isteme esnasında beyaz saten bir elbise tercih etti. Yüzüklerin takıldığı nişanda ise sırtı taş detaylı pembe saten bir elbise giydi. Fiziği ve duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, sevenlerinden tam not aldı. Özdemir, yakın arkadaşlarının katıldığı partide ise beyaz ip askılı mini bir elbise tercih etti.

3 ADAM YENİDEN BİR ARADA

Nişana katılan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti de, Özdemir ve Koç ile çekilen fotoğrafı "Çok mutlu olun" notuyla paylaştı. İbrahim Büyükak ise eşi ve çiftle verdiği poza "Mutluluklar" notunu düştü.

İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un törenlerinden kareler...