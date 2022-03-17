Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı - Son Dakika
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Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı

17.03.2022 12:01

9 gün önce babası Eral Tamer Sever'i koronavirüs sebebiyle kaybeden Seray Sever, sosyal medya hesabından babasının son görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. İkiz bebek bekleyen Sever, "Tam babam ilk defa dede olacak, torunlarını kucaklayacak demiştik. Her şey boğazıma düğümleniyor" ifadelerini kullandı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever'in Bodrum'da yaşayan 70 yaşındaki babası Eral Tamer Sever, bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şimdilerde ikiz bebeklerine hamile olan Sever ise babasının ölümüyle yıkıldı.

"İNANAMIYORUM, NEFES ALAMIYORUM"

Zorlu bir süreç geçiren Seray Sever, babasının ölümünün 9. gününde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Babasının hastanedeki son görüntüsünü paylaşan Sever, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Berat Kandili. Biricik aşkım, can yoldaşım, en iyi dostum canımın içi babacığımı Hakk'ın rahmetine uğurlayışımızın 9. Günü… Bu paylaşımı yapmak benim için çok zor... Çünkü bir türlü cesaretimi toplayamıyorum. İnanamıyorum. Nefes alamıyorum. Çok zor süreçlerden geçtik, çok çabaladık… Canım babamın nefesi bile yeter Allah'ım dedim. Takdir-i ilahi, insan o kadar aciz ki ölüm karşısında… Sözün bittiği yer… Ancak çok derin inanç, yaşananlara farklı bir perdeden bakma ve tevekkül çıkış yolu sanırım. Ruh ölümsüz ve bu dünyadan haklarını helal ederek geçiş yapanlar huzurlu biliyorum, yine de ateş düştüğü yeri yakıyor .O acı tarifsiz."

"BABAM SON HAFTASINDA HERKESLE HELALLEŞTİ"

"Üstüne gelen özlem ve çaresizlik çok yakıcı. Tam babam ilk defa dede olacak, torunlarını kucaklayacak sevinci yaşarken her şey boğazıma düğümleniyor. En derin acı ve en büyük mucize kol kola. Doğum ve ölüm iç içe. Babam benim hep güçlü olmamı istedi, beni de öyle yetiştirdi. Her zaman deneyim alanıma izin verirken, bana hiç hissettirmeden kol kanat gerdi. Bir dediğimi iki etmedi. Hep derin anlayış ,hep arkamdaki dağ, başımdaki el, içimdeki güç oldu. Hep şükrettim varlığına ve babasının kızı olmaya. Allah milyon kere razı olsun en kıymetlimden. Biliyorum ki evlatlarıyla gurur duyuyor, hakkı helal. Hem de kardeşim ve eşim dahil 3 evladı var. Son haftasında herkesle helalleşti, hepimizi birbirimize emanet etti. Tabii bunları hep fark ettirmeden yaptı çünkü hastaneden çıkacağına inanıyordu, kıyafetleri bile hazırdı ama olmadı…"

"KIZLARIM VE BABAMIN RUHU İÇİN GÜÇLÜ OLACAĞIM"

"Şu an biliyorum ki yanımızda, bizi görüyor, koruyor ve gönlümüze ferahlık veriyor. Güçlü olmamızı istiyor. Prenseslerini bekliyor ve yaşama sevincini kucaklamamızı istiyor. Kızlarım ve babamın ruhunun mutlu olması için güçlü olacağım Allah'ımın izniyle. Canım ailem, güzel dostlarım hep yanımdalar. Babam hep listeler halinde her şeyi düzenler, onun dünyadaki eli ayağı olarak düzenini el birliğiyle devam ettireceğiz. Ve bir gün kavuşacağız. Bu mübarek Kandil günü Rabbim dualarımızı kabul etsin, dertlilere deva, hastalara acil şifalar versin. Her dileğimizi lütfuyla, kolaylıkla , hayırlısıyla gerçekleştirsin. Bilerek bilmeyerek işlediğimiz tüm günahları affetsin. Kandilimiz mübarek, dualarımız kabul olsun. Dostlar sağ olsun."

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Son Dakika Magazin Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı - Son Dakika


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