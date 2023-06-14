Depremzedelerle ilgili sözlerinin ardından sert eleştirilere maruz kalan Eda Ece, kendisini bu sözlerle savundu: Kötü niyetle söylemedim - Son Dakika
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Depremzedelerle ilgili sözlerinin ardından sert eleştirilere maruz kalan Eda Ece, kendisini bu sözlerle savundu: Kötü niyetle söylemedim

14.06.2023 11:31

ELLE Style Awards 2023'te 'Yılın ELLE Kapak Kızı' ödülünü alan Eda Ece, depremzedelerle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle Twitter'da linç edildi. Ece, Instagram hesabından yaptığı açıklamada konuşmasının depremle ilgili olduğunu ve dalga geçmediğini savundu. Ayrıca özgürlüğe saygılı olduğunu ve ülkeyi linççi tayfadan daha çok sevdiğini belirtti.

ELLE Style Avards 2023, dün akşam yılın en stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerini ödüllendirdi. Daha önce dergiye kapak olan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece de gecede "Yılın ELLE Kapak Kızı" ödülünü aldı. Ödülünü almak için sahneye çıkan Ece, depremzedelerle ilgili "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık" dediği için tepki çekti.

"ÖDÜL DEPREMLE İLGİLİ OLDUĞU İÇİN KONUŞTUM"

Konuşmasının ardından Twitter'da gündem olan adeta linç edilen Eda Ece, Instagram hesabından yayınladığı videoda kendisini şu sözlerle savundu: "Ben Yılın ELLE Kızı ödülünü şubat kapağıyla aldım. Şubat kapağını çektiğimizde de deprem felaketi oldu. Herkes bu iş için uğraştı. Kapağı, işi falan bıraktık. Deprem zamanında olduğu için de beni takdim ederken deprem konusu geçti. Ben zaten kendi konuşmamda konudan konuya atlamışım. Sanki sadece onu söylemişim gibi... Depremle alakalı bir konu olmasa neden bu konuyu açayım ki? Konu deprem olduğu için konuştum. Benim deprem travmasını yaşamış bir sürü arkadaşım var. Sadece yardımla da ilgili yok hep birlikte travma geçirdik. Bir sürü mağdur olan ve bu acıyı yaşayan ailesini kaybeden arkadaşlarım var benim.

"DALGA GEÇTİĞİMİ DÜŞÜNEN ART NİYETLİDİR"

Ben zaten hassas travmadan dolayı zona olmuş insanım. Ben niye bununla dalga geçeyim? Dalga geçtiğimi falan düşünenler zaten art niyetlidir. Baştan sona mizahi şekilde konuştum. Bu kadar büyük acılarda şaka yaparak da bazı şeyleri aşıyorsun. Kimseye bir hakaret boyutunda değildi. Kötü yerlere çekmeye çalışan da kendi karanlık zihninde öyle görüyordur. Ona da benim yapabileceğim bir şey yok. Benim ne kadar iyi niyetli bir insan olduğumu tanıyan herkes bilir."

"HERKES ÖZGÜR, İSTEDİĞİNE OY VEREBİLİR"

"Linççi tayfa sandık şakama da bozulmuş. Ben özgür bir birey olarak kendi özgürlüğümü savunup başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. İsteyen bardağa oy verir, isteyen tuzluğa oy verir, isteyen Ahmet'e isteyen de Mehmet'e oy verir buna bir şey diyemem. Özgürlük sadece bana değil, herkese. Ben orada baştan sona mizahi bir dille ele aldım. Eskiden Levent Kırca kafasında sabunla İSKİ'yi arayarak suların kesildiğini söylüyordu ve biz de gülüyorduk ya o şekilde. Fesatça ve negatifçe bakmak linççi tayfanın işi. Benim kötü niyetle kimsenin acısını, travmasını tetikleyecek bir şey söyleme amacım asla yoktu."

"BU ÜLKEYİ LİNÇÇİ TAYFADAN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

"Herkesin özgürlüğüne, tercihine saygılı bir bireyim. Ben gayet normal yaşayan, normal bir insanım. 'Bu sanatçılarda böyle' diyerek nefret aşılayacak şey yok. Yazık... Bunlar benim dünyamda yok. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı ve ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı beni tanıyan herkes biliyor. Ben ülkeyi linççi tayfadan daha çok seviyorum."

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Eda Ece, Deprem, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Depremzedelerle ilgili sözlerinin ardından sert eleştirilere maruz kalan Eda Ece, kendisini bu sözlerle savundu: Kötü niyetle söylemedim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzedelerle ilgili sözlerinin ardından sert eleştirilere maruz kalan Eda Ece, kendisini bu sözlerle savundu: Kötü niyetle söylemedim - Son Dakika
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