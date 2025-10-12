Güllü'nün Son Anları ve Ölümü - Son Dakika
Güllü'nün Son Anları ve Ölümü

12.10.2025 16:29
Şarkıcı Güllü'nün pencereden düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı, soruşturma sürüyor.

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayata gözlerini yuman arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, o geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

TELEVİZYONDA ÇALAN ŞARKIYA EŞLİK EDİYOR

Görüntüde, Güllü'nün televizyonda çalan şarkıya eşlik ettiği, Tuyan Ülkem Gülter'in televizyonun önünde dans ettiği, olay gecesi evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüldü.

"OTOPSİDE ALINAN ÖRNEKTE DNA PROFİLİ ÇIKMAMIŞTIR"

Şarkıcının otopsisinde alınan örnekte ise başka bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadı. Ailenin avukatı Rahmi Çelik, "Dosyaya ilişkin olarak ses çözüm, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda bu maddi olayın ortaya çıkacağına inanıyoruz. Biyoloji İhtisas Dairesi'nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü Hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

26 Eylül saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinde pencereden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinden sonra Güllü'nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Güllü'nün cenazesi, 27 Eylül'de İstanbul Tuzla'da toprağa verildi.

YÜKSEK PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Güllü'nün ön otopsi raporunda darp ve cebir izine rastlanmadığı kaydedildi. Ayrıca şarkıcının, 3.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Rapora göre, şarkıcının ölümündeki kaza ihtimali güçlenmiş oldu.

KIZI VE OĞLU DA HAZIR BULUNDU

Soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adli Tıp Uzmanı, Yüksek Fizik Mühendisi ve Olay Yeri İnceleme Uzmanının da içinde yer aldığı bilirkişi heyeti, Güllü'nün evinde ve düştüğü yerde inceleme yaptı. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de katıldı. İnceleme sırasında Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ile oğlu Tuğberk Yağız Gülter de evde hazır bulundu. Güllü'nün çocukları yöneltilen soruları yanıtlarken, 3 saat süren inceleme sonrası bilirkişi heyeti olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Magazin, Otopsi, Yalova, Güllü, Sanat, Olay, Son Dakika

16:02
