 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İddia edilen mal varlığıyla gündeme gelen fenomen Şulemsi, yasal yollara başvuruyor - Son Dakika

İddia edilen mal varlığıyla gündeme gelen fenomen Şulemsi, yasal yollara başvuruyor

09.11.2023 09:36

Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından güzellik merkezi sahibi ve fenomen Şulemsi de 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yatı olduğu iddiasıyla gündeme geldi. Gösterişli hayatı ve yayınladığı videolarla konuşulan fenomen, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamayla mal varlığı iddiasını yalanlayarak yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme gelen Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından lüks yaşamlarıyla dikkat çeken fenomenler de gündeme geldi. Güzellik merkezi sahibi olan ve aynı zamanda Dilan Polat'la yakınlığıyla bilenen fenomen Şulemsi'nin paylaşımları ve iddia edilen mal varlığı dikkat çekti. Onlarca villası, evi, iş yeri ve 1 helikopter ile yatı olduğu ileri sürülen fenomen, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada iddiaların hepsini yalanladı.

"MAL VARLIĞI HAKKINDA GERÇEK DIŞI, BÜYÜK RAKAMLAR DİLE GETİRİLİYOR"

"Şulemsi" olarak tanınan 26 yaşında Şule Kayatürk ile eşi Yasin Türk'ün gösterişli hayatlarının yanı sıra 16 villa, 28 daire, bir helikopter, 173 iş yeri ve bir yat sahibi olduğu iddia edildi. Son model arabası ve gösterişli hayatıyla adından söz ettiren Şulemsi, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada mal varlığı iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde müvekkil Şule Türk, eşi Yasin Türk ve temsilcisi olduğu Şulemsi Reklam Güzellik Merkezi LTD. ŞTİ. hakkında çıkan haberler, müvekkile, ailesine ve şirketine maddi ve manevi zarar vermektedir. Üzülerek takip etmekteyiz ki, müvekkilin kendisi, eşi ve şirketinin mal varlığı hakkında gerçek dışı, tahminin ötesine gitmeyen büyük rakamlar dile getirilmektedir. Müvekkilim Şule Türk'e ve eşi Yasin Türk'e ait olduğu iddia edilen mal varlığı ve kapsamı hakkındaki beyanlar gerçek dışı olup çeşitli yayın kuruluşları da bu iddialarını resmi bilgi ve belgelere dayandıramamıştır."

"HAKLARINDA BAŞLATILMIŞ VEYA DEVAM EDEN BİR SORUŞTURMA YOK"

"Müvekkil yıllardır sosyal medya fenomeni olup, son bir yıldır da güzellik merkezleri işleten basiretli bir tacirdir. Müvekkilim ve şirketi hakkında, mali, adli makamlarca başlatılmış veya devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyası da bulunmamaktadır. Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından ve fenomenlerinden biri olan ve onlarca insana istihdam kaynağı olan müvekkil hakkındaki suç iddialarının tamamı asılsızdır. Müvekkil hakkında hiçbir araştırma yapılmadan yayınlanan bu haberler, resmi hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan, tek yanlı yanıltıcı beyanlardan ibarettir. Bu haberlerin, Basın Meslek ilkeleri ve Basın Etiği kurallarını da ihlal ettiği açıktır."

"LİNÇ KAMPANYASI İLE MEVCUT SORUŞTURMAYA ÇEKİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

"Son günlerde, kamuoyunu meşgul eden şahıslar ile müvekkil ve eşinin tek ortak noktası ikisinin de sosyal medyada geniş bir izleyici kitlesine sahip olmaları ve güzellik merkezi işletmeleridir. Tüm güzellik merkezi işletmecisi fenomenlerin organize bir örgütmüş gibi yansıtılması Türk Ceza Kanunu'nun 20'nci maddesinde düzenlenen ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Bu linç kampanyası ile müvekkilin de mevcut soruşturmaya çekilmeye çalışılması, yargı mercilerinin meşgul edilmesi sonucundan başkaca bir şey doğurmayacaktır."

"HER TÜRLÜ YASAL YOLLARA BAŞVURMA HAKKIMIZ SAKLI"

"5187 sayılı Kanun'un 14. maddesi; Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâ1 edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde düzeltme yapılacağı, düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halinde yayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hakiminden yayımın yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir" hükmünü amirdir. Müvekkil ve şirketine ilişkin dezenformasyon yaratmaya çalışan, asparagas haber yayan, yargı mercilerini ve kamuoyunu yanlış bilgilerle meşgul etmeye çalışan gazetecilik ciddiyeti ile bağdaşmayan ilgililere ve ilgili yayınlarda müvekkile ve ailesine karşı hakaret içerikli yorum yapan şahıslara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız saklı kalmak kaydıyla gerekli tüm mercilere başvuracağımızı tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin İddia edilen mal varlığıyla gündeme gelen fenomen Şulemsi, yasal yollara başvuruyor - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Bayern maçının hakemine sinirlenen Okan Buruk'un ettiği küfürleri tüm Türkiye duydu
09:05 Oyuncu Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi
08:56 Nihal Olçok, kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti
08:48 Coman'ın Galatasaray maçları bittiği için bir dua etmediği kaldı: Acı çektik
08:30 Dünyaca ünlü genç oyuncu Taraja Ramsess ve 3 çocuğu trafik kazasında vefat etti
08:22 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Yargıtay'ın AYM ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur
08:19 Galatasaray'ı Almanya'da doğradılar! Okan Buruk, Portekizli hakemin iki kritik hatasını canlı yayında söyledi
08:05 Narkogüç operasyonunda 210 gözaltı! Örgüt lideri Jamukhan Ulus da yakalandı
07:03 Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi
04:17 16 yaşındaki genç kızdan akılalmaz oyun! "Cinsel tacize uğradım" dedi ama gerçek başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2023 09:45:28. #1.11#
SON DAKİKA: İddia edilen mal varlığıyla gündeme gelen fenomen Şulemsi, yasal yollara başvuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement