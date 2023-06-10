Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline Doğa'nın intikamı damga vurdu - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline Doğa'nın intikamı damga vurdu

10.06.2023 12:35

Dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa, kendisini Aylin'le aldatan Fatih'ten ailesinin önünde hesap soruyor. Bir yemek organize eden Doğa, herkesin içinde Fatih'ten hesap sorarak ihanet fotoğraflarını bir bir önüne serdi.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Barış Kılıç, Feyza Civelek, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam yayınlanan 29. bölümüyle sezon finali yaptı. Son bölüme aldatılan Doğa'nın eşinden aldığı intikam damga vurdu.

DOĞA TÜM BELGELERİ GÖSTERDİ

Eşi Fatih'in kendisini Aylin ile aldattığını öğrenen Doğa, teyzesi Alev'den yardım istedi. Alev da Doğa için Fatih ve Aylin'in ilişkisini ispatlayacağı deliller topladı. Tüm aileyi bir araya toplayan Doğa, kocasının kendisini aldattığını söyledi. Fatih, Doğa'nın ihanetle ilgili söylediklerini kesin bir dille yalanlayarak bağırmaya başladı. Doğa da Fatih'le Aylin'in fotoğraflarını ve banka dokümanlarını herkese gösterdi. Doğa, "Çocuklarımın velayetini almak için bekledim. Bizi artık adliye koridorunda göreceksin" diyerek evden ayrılırken Fatih de sinir krizi geçirdi.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline damga vuran sahne! Doğa, Fatih'in ihanetini ortaya çıkardı

PEMBE, FATİH'E SALDIRDI

Oğlunun karısını aldattığını ve eşi Abdullah'ın da bu olayı bildiğini öğrenen Pembe, öfkeden deliye döndü. Fatih'e kızarak vuran Pembe, "Ben seni böyle mi yetiştirdim" diyerek bağırdı. Nihal ise "Ben biliyordum" deyince Fatih iyice sinirlenerek yengesinin üzerine yürüdü. Mustafa da eşine bağıran kardeşine tepki gösterince ortalık bir kez daha karıştı ve Fatih, abisine yumruk attı.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline damga vuran sahne! Doğa, Fatih'in ihanetini ortaya çıkardı

SAHNE SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURDU

Kızılcık Şerbeti'ndeki intikam sahnesi kısa sürede Twitter'da da gündem oldu. Doğa rolünü oynayan Sıla Türkoğlu, performansıyla izleyicilerden tam not alırken sahne için de "Bütün susturulan, kandırılan, aldatılan kadınların sesi oldun, çokça gurur" yorumu yapıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline damga vuran sahne! Doğa, Fatih'in ihanetini ortaya çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline damga vuran sahne! Doğa, Fatih'in ihanetini ortaya çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline damga vuran sahne! Doğa, Fatih'in ihanetini ortaya çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline damga vuran sahne! Doğa, Fatih'in ihanetini ortaya çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline damga vuran sahne! Doğa, Fatih'in ihanetini ortaya çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline damga vuran sahne! Doğa, Fatih'in ihanetini ortaya çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline damga vuran sahne! Doğa, Fatih'in ihanetini ortaya çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline damga vuran sahne! Doğa, Fatih'in ihanetini ortaya çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline damga vuran sahne! Doğa, Fatih'in ihanetini ortaya çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline damga vuran sahne! Doğa, Fatih'in ihanetini ortaya çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline damga vuran sahne! Doğa, Fatih'in ihanetini ortaya çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline damga vuran sahne! Doğa, Fatih'in ihanetini ortaya çıkardı
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Kızılcık Şerbeti, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline Doğa'nın intikamı damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline Doğa'nın intikamı damga vurdu - Son Dakika
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