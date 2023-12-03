Konser krizi devam ediyor! Rüzgar nedeniyle sahneye çıkmayan Melike Şahin cephesinden yeni açıklama

İBB'nin öğretmenler için düzenlediği konsere şiddetli rüzgar nedeniyle çıkmaktan vazgeçen Melike Şahin'in menajerlik ekibinden yeni açıklama geldi. İBB Kültür'ün kendilerini suçlayan açıklamasına yanıt veren ekip, Saat 16.00'da konseri ileri bir tarihe erteleme kararımızı ilgili yetkililerle paylaştık. Erteleme bilgisini bu denli geç açıklayan yetkilileri kınıyoruz. Bu kararı sanatçımız Melike Şahin almış gibi göstermenin de asla doğru olmadığını belirtmek istiyoruz." dedi.

MELİKE ŞAHİN RÜZGAR NEDENİYLE SAHNEYE ÇIKMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önceki gün Feshane'de öğretmenlere özel konser düzenledi. Konserde sahne alacak olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, şiddetli rüzgar nedeniyle konsere çıkmadı. Alanda 3 saat bekleyen öğretmenler şarkıcıya sert tepki gösterirken, İBB Kültür'den yapılan açıklamada, Melike Şahin'in ekibini bir türlü ikna edemediğini belirtti.

"KONSER İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Melike Şahin'in menajerlik ekibinden yeni açıklama geldi. Açıklamada, erteleme kararını İBB yetkililerinin konser alanında bekleyen öğretmenlere çok geç bildirdiğini, kendilerinin bir suçunun olmadığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu açıklama İBB Kültür'ün sosyal medya hesaplarından konuya dair yaptığı paylaşımın ardından zorunlu hale geldiği için, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır. Temsilcisi olduğumuz Melike Şahin'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde dün akşam Feshane'de gerçekleşmesi planlanan konseri için günün erken saatlerinden itibaren konserin yapılabilmesi için ekipçe elimizden geleni yaptık.

"SAAT 16.00'DA ERTELEME KARARINI YETKİLİLERLE PAYLAŞTIK"

Gün boyunca belirli sürelerle 70-80 km arasında anlık vuruşlarla ortaya çıkan şiddetli rüzgarların; sahnede bulunan ekipman, ışıklar, led ekran ve en önemlisi ana yapıyı bile sallayacak noktaya getirmesi, hem seyirciyi hem de sahnede bulunan ekibi tehlikeye atabilecek riskteydi. Hiçbir konserin insan hayatından önemli olmadığını düşünerek saat 16.00'da konseri ileri bir tarihe erteleme kararımızı ilgili yetkililerle paylaştık. Bu bağlamda konseri dinlemeye gelen müzikseverlerin geç bilgilendirilmiş olmasından dolayı büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz.

"KARARIMIZI HİÇE SAYIP BİLGİYİ GEÇ AÇIKLAYAN YETKİLİLERİ KINIYORUZ"

Konserin ertelenmesi kararımızı hiçe sayarak bu bilgiyi, bu denli geç açıklayan ve konsere gelen dinleyicilerin mağduriyetini daha da artıran yüklenici firma yetkililerini ve İBB Kültür Sanat Daire Başkanlığı'nın alandaki temsilcilerini hem sanatçımız Melike Şahin'i hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni zor duruma düşürdükleri için kınıyoruz.

"KONSERİ ERTELEMEK MELİKE ŞAHİN'DEN BAĞIMSIZ ALINMIŞ BİR KARARDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanata yaklaşımını ve kültür endüstrisine katkılarını takdirle izleyen bir ekip olarak, bugün bize yaşatılan zincirleme acemiliklerin birkaç kişiden kaynaklandığını ve Büyükşehir Belediyesi'ne mâl edilemeyeceğini, benzer şekilde bu kararı sanatçımız Melike Şahin almış gibi göstermenin de asla doğru olmadığını belirtmek istiyoruz. Konseri ertelemek sanatçımızdan bağımsız alınmış, tamamen teknik bir karardı ve bu kararı tedarikçi firmaların ve prodüksiyon ekiplerimizin görüşünü aldıktan sonra verdik. Bir ülkenin ne kadar gelişmiş olduğunun en önemli göstergelerinden biri de o ülkede insan hayatına verilen değerdir. Buradan bakıldığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden farklı bir yerde olmadığımıza inanıyoruz. Konsere gelen tüm öğretmenlerimizin ve müzikseverlerin yaşadığı mağduriyetten ötürü derin bir üzüntü duyduğumuzu tekrar belirtmek isteriz."

MELİKE ŞAHİN: AKSAKLIĞIN BENİMLE ALAKASI YOK

Konserin iptal olmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Melike Şahin, çok üzgün olduğunu, aksaklığın kendisinden kaynaklanmadığını söylemişti. Şahin, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış. Hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam öğretmenlerimizle. Benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için." demişti.

İBB KÜLTÜR: MELİKE ŞAHİN'İN EKİBİNİ İKNA EDEMEDİK

İBB Kültür ise yaptığı açıklamada, Melike Şahin'in ekibini ikna edemediklerini belirtmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Değerli öğretmenlerimiz, saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz tüm çabaya ve verdiğimiz bütün güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorunda kaldık. Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden çok özür diliyoruz. Çok üzgünüz."