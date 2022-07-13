Reyting rekorlarını alt üst eden dizi Breaking Bad hakkında pek bilinmeyen 10 tuhaf ayrıntı...

Yayın hayatına 2008 yılında başlayan ve kısa sürede popüler hale gelerek reyting rekorları kıran Breaking Bad, adını efsane yapımların arasına yazdırmayı başardı. Vince Gilligan tarafından tasarlanan ve AMC kanalında yayınlanmaya başlayan Breaking Bad, 2013 yılında tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na bile girmeyi başardı. Kadrosunda Bryan Cranston, Aaron Paul, Bob Odenkirk, Giancarlo Esposito gibi kaliteli oyuncuların olduğu Breaking Bad hakkında az bilinen birçok detay ortaya çıktı. Diziyi daha da değerli hale getirecek ve belki de yeniden başlamanıza neden olacak bu detayları sizler için derledik.

BİRÇOK KANAL REDDETTİ

Yapım aşamalarında ciddi sıkıntılı süreçlerden geçen dizilerden biri de Breaking Bad oldu. Dizinin yapımcısı Vince Gilligan, 2005 yılında Breaking Bad projesini HBO, Showtime ve TNT gibi kanallar ile paylaştı ancak ret cevabı aldı. Hatta Gilligan, HBO ile yaptığı görüşmenin kariyerinin "en kötü" toplantısı olduğunu bile iddia ediyor. Bunun üzerinde FX kanalından olumlu bir cevap alan Gilligan, daha sonra kanalın vazgeçmesi ile büyük bir şoka uğradı. Hatta o dönem diziyi rafa kaldırmayı bile düşündüğünü ifade eden yapımcı, birkaç yıl sonra AMC kanalı ile anlaşarak bugün efsane olan Breaking Bad dizisini izleyiciler ile buluşturdu.

KANAL YÖNETİMİ BRYAN CRANSTON'A SICAK BAKMADI

Bryan Cranston olmadan bir Breaking Bad düşünmek kesinlikle imkansız. Ancak AMC yönetimi, dizi başlamadan önce bugünkü kadar fazla tanınmayan Cranston'un aksine yıldız kategorisinde olan bir aktör istedi. Hatta o dönem başrol için Matthew Broderick ve John Cusack gibi isimler gündemdeydi. Dizinin yapımcısı Vince Gilligan ise kanal yönetimine karşı durarak Bryan Cranston'un dizi için fazlasıyla uygun olduğunu düşünüyordu. Başrol seçiminde bazı fikir ayrılıkları yaşansa da sonunda Gilligan'ın istediği oldu ve Bryan Cranston, Walter White karakteri ile adeta şov yaptı.

JESSE PINKMAN İLK SEZONDA ÖLECEKTİ

Bryan Cranston ile diziye damga vuran oyunculardan biri olan Aaron Paul'un hayat verdiği Jesse Pinkman karakterinin aslında ilk sezonun dokuzuncu bölümünde ölmesi planlanıyordu. Ancak 2008 yılında ABD'de patlak veren senarist grevi sonrası dizinin ilk sezonu yedinci bölümde sona erdi. Bunun üzerine Jesse Pinkman'ın diziye devam etmesi için bir ihtimal doğdu. Hatta o dönem açıklamalarda bulunan yapımcı, "Senarist grevi aslında Jesse Pinkman'ı kurtarmadı. Henüz ikinci bölümde Aaron Paul ve Jesse Pinkman uyumunu ben dahil herkes anlamıştı. Herkes, Aaron Paul'un ne kadar iyi olduğunu ve onunla çalışmanın bir zevk olduğunun farkındaydı. Bu nedenle Jesse'yi öldürmenin çok büyük ve devasa bir hata olacağı çok erken belli olmuştu" ifadelerini kullanmıştı.

GERÇEK HAYATTA BİR WALTER WHITE VARDI

Breaking Bad dizisi yayın hayatına başlamadan önce ABD'de ilginç bir olay meydana geldi. 2008 yılında Alabama'da Walter White adındaki bir meth üreticisi için yakalama kararı çıkarıldı ve bu kişinin uzun süredir madde ürettiği biliniyordu. O dönem dizinin bu kişiden esinlendiği yönünde ciddi iddialar da ortaya çıkmıştı.

62. BÖLÜMDE BİTMESİNİN ÖZEL NEDENİ VAR

Dizinin toplamda 62 bölümden oluşmasının özel bir sebebi vardı. Beş sezon boyunca yayında kalan ve 2013 yılında ekranlara veda eden dizi, periyodik tablodaki 62. elemente dikkat çekiyordu. Bu element akciğer kanseri de dahil olmak üzere bir dizi kanseri tedavi etmek için kullanılan Samaryumdu. Zaten dizinin sıkı takipçileri, Samaryum elementi ile Walter White'ın akciğer kanseri olması arasındaki bağlantıyı hemen anlayacaktır.

WALTER WHITE'IN DİZİDEKİ EVİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Breaking Bad dizisi çekimleri için evlerini kiraya veren aile, bu kararlarından fazlasıyla pişman oldu. Zira dizide Walter White'ın yaşadığı ev öylesine popüler hale geldi ki, dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hayranlar Albuquerque'de bulunan eve giderek aileyi ciddi derecede rahatsız ediyor.

Belirli bir süre sonra sinir bozucu olmaya başlayan bu durum sonrası ev sahibi, evin etrafına 6 metre yüksekliğinde bir çit inşa etti. Ancak bu da dizinin hayranlarını engelleyemedi. 2017 yılında açıklamalarda bulunan ev sahibi, hayranların inşa ettikleri çite tırmandıklarını, bahçeden taş aldıklarını ve Walter White'ın dizinin ikonik bir anında evin çatısına tek seferde pizza attığı sahneyi tekrar canlandırdıklarını ifade ediyordu.

DİZİNİN YAPIMCISI ARAYA GİRDİ

Hatta öyle ki, ev sahiplerinin yaşadığı bu durum dizinin yapımcısı Vince Gilligan'ın kulağına kadar gitti. Yapımcı 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, "Artık bu kadını rahat bırakın. Bu kadını rahatsız etmenin ve çatısına pizza fırlatmanın orijinal, komik ya da havalı bir tarafı yok. Bunu daha önce Walter White tek seferde yaptı. Yani ilk olmayacaksın. " diyerek dizinin hayranlarını uyardı.

BRYAN CRANSTON BİR CİNAYETİN BAŞ ŞÜPHELİSİYDİ

Bryan Cranston, oyunculuğa başlamadan önce erkek kardeşi ile birlikte Florida'da bulunan bir restoranda garson olarak çalışıyordu. Ancak restoranın baş şefi Peter Wong, Cranston da dahil olmak üzere tüm çalışanlara ciddi derecede kötü davranıyordu. Hatta o dönem Cranston, diğer çalışanlara şaka amaçlı Wong'u öldürmek istediğinden bahsetmiştir.

Cranston ve kardeşi, bir süre sonra baş şefin baskılarına daha fazla dayanamayıp istifa etti. İki kardeş daha sonra Florida'dan ayrılırken, tam da bu dönemde Peter Wong cinayete kurban gitti. Cinayetin ardından olayla ilgili soruşturma başlatan polis, restoran çalışanlarını sorguya çektiğinde ise Cranston'un geçmişte baş şefi şaka amaçlı da olsa öldürmek istediğini öğrendi. Cranston ve kardeşi bir anda cinayetin baş şüphelileri haline gelirken, kısa süre sonra gerçek katilin yakalanması ile derin bir nefes aldılar.

MEŞHUR ŞAPKANIN AMACI FARKLI ÇIKTI

Dizide Walter White ile adeta bütünleşen şapkası, Heisenberg'in 'görünümüne' bir şeyler katma amacı taşımıyordu. Hatta bu şapka senaryoda bile yoktu. Set ekibinde çalışan kostüm tasarımcısına göre, Cranston'ın şapkayı takmaya başlamasının gerçek nedeni, yeni tıraş olan kafasını New Mexico güneşinin yakıcı sıcağından korumaktı.

GUS FRING'İN ÖLÜM SAHNESİ İÇİN THE WALKING DEAD'İN MAKYAJ EKİBİNDEN YARDIM ALINDI

Dizinin en dikkat çeken sahnelerinden biri de şüphesiz Gus Fring'in ölümüydü. Bu sahnede sanki The Walking Dead izliyormuş gibi hisseden seyircilerin sayısı hiçte az değil. Gus Fring'in patlama nedeni ile yüzünün yarısının yok olduğu bu sahnede The Walking Dead makyaj ve görsel efekt ekibinin ciddi bir yardımı olmuş.

DİZİDEKİ MAVİ METH ASLINDA AKİDE ŞEKERİ

Walter ve Jesse'nin yapımı mavi meth, çoğu izleyicinin düşündüğünün aksine akide şekeridir. Daha da açacak olursak, Albuquerque'deki bir şeker dükkanı olan The Candy Lady'den temin edilen mavi akide şekerleri, hayranların da ilgisi ile ciddi gelir elde etmiştir.

WALTER'IN İÇ ÇAMAŞIRI 9.900 DOLARA SATILDI

İnsanların sevdikleri film ve dizilerden sahne eşyaları veya kıyafetlerini açık artırma ile satın almak istemesini anlayabiliyoruz, ancak Walter'ın giydiği iç çamaşırı kafamızda bazı soru işaretlerine neden oldu. Son derece kararlı ve Walter White sevgisi olan bir hayran, karakterin ilk bölümde ikonik bir sahnede giydiği iç çamaşırını açık artırmadan 9.900 dolara satın almıştır.