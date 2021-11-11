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Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu - Son Dakika

Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu

11.11.2021 11:05

2017 yılından bu yana yumurtalık kanseriyle mücadele eden modacı Bahar Korçan, 57 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü ismin ölüm haberi sonrası ünlü isimlerden paylaşımlar geldi.

Tarkan, Sezen Aksu, Demet Akbağ ve Yonca Evcimik gibi isimleri giydiren 57 yaşındaki moda tasarımcısı Bahar Korçan, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Korçan'ın ölüm haberinin yayılmasının ardından Tarkan, Armağan Çağlayan ve Balçiçek İlter gibi isimlerden peş peşe taziye paylaşımları geldi.

YILLARCA ÜNLÜ İSİMLERİN MODACILIĞINI YAPTI

1964 yılında dünyaya gelen Bahar Korçan, 1992'de İTKİB'in düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu. Yarışmanın öncesinde yedi yıl Vakko'da çalıştı. 1993 yılında Türkiye'nin ilk moda tasarım ofisini açtı.1999 yılında İstanbul Moda Günleri'nde En İyi Tasarımcı seçilen Bahar Korçan, o dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi. Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını yapan Korçan, 2018 yılında konsept mağaza Bahar Korçan Stories'i Nişantaşı'nda açtı.

TARKAN

"Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin. Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar'ım… Çok üzgünüm."

Modacı Bahar Korçan'ın ölüm sanat dünyasını yasa boğdu

BALÇİÇEK İLTER

"Güzel Bahar, iyi kalpli Bahar. Ötesi yok, çok üzgünüm. Nur içinde yat."

Modacı Bahar Korçan'ın ölüm sanat dünyasını yasa boğdu

FAZIL SAY

"Nur içinde uyusun. Çok üzgünüm."

Modacı Bahar Korçan'ın ölüm sanat dünyasını yasa boğdu

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Yattığın yer incinmesin."

Modacı Bahar Korçan'ın ölüm sanat dünyasını yasa boğdu

YETKA KOPAN

"Sabah Tamer Yılmaz'dan aldım haberi. Bahar Koçan için ahh dedim, ötesini diyemedim. Hep gözleri gülen Bahar, hep iyi kalpli Bahar. Ötesi yok."

Modacı Bahar Korçan'ın ölüm sanat dünyasını yasa boğdu

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

"Bahar Korçan vefat etmiş, mekanı cennet olsun"

Modacı Bahar Korçan'ın ölüm sanat dünyasını yasa boğdu

Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu

Bahar Korçan, Sezen Aksu, Tarkan, Moda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu - Son Dakika
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