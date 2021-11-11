Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu

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Tarkan, Sezen Aksu, Demet Akbağ ve Yonca Evcimik gibi isimleri giydiren 57 yaşındaki moda tasarımcısı Bahar Korçan, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Korçan'ın ölüm haberinin yayılmasının ardından Tarkan, Armağan Çağlayan ve Balçiçek İlter gibi isimlerden peş peşe taziye paylaşımları geldi.

YILLARCA ÜNLÜ İSİMLERİN MODACILIĞINI YAPTI

1964 yılında dünyaya gelen Bahar Korçan, 1992'de İTKİB'in düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu. Yarışmanın öncesinde yedi yıl Vakko'da çalıştı. 1993 yılında Türkiye'nin ilk moda tasarım ofisini açtı.1999 yılında İstanbul Moda Günleri'nde En İyi Tasarımcı seçilen Bahar Korçan, o dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi. Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını yapan Korçan, 2018 yılında konsept mağaza Bahar Korçan Stories'i Nişantaşı'nda açtı.

TARKAN

"Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin. Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar'ım… Çok üzgünüm."

BALÇİÇEK İLTER

"Güzel Bahar, iyi kalpli Bahar. Ötesi yok, çok üzgünüm. Nur içinde yat."

FAZIL SAY

"Nur içinde uyusun. Çok üzgünüm."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Yattığın yer incinmesin."

YETKA KOPAN

"Sabah Tamer Yılmaz'dan aldım haberi. Bahar Koçan için ahh dedim, ötesini diyemedim. Hep gözleri gülen Bahar, hep iyi kalpli Bahar. Ötesi yok."

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

"Bahar Korçan vefat etmiş, mekanı cennet olsun"