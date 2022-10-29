Ünlülerden peş peşe Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Ünlülerden peş peşe Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti

29.10.2022 16:13

Türkiye Cumhuriyeti, 99'uncu yaşını kutlarken ünlü isimler de Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk için sosyal hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Konser için Ankara'da bulunan Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları minnetle anılıyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde törenler düzenlenirken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

İşte ünlü isimlerin Cumhuriyet Bayramı paylaşımları...

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Konser için Ankara'ya giden sanatçı Ebru Yaşar, Cumhuriyetinin 99. yıl dönümünde Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. Ziyaretinin ardından Ebru Yaşar, Anıtkabir'deki Kurtuluş Savaşı müzesini de gezerken, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabri başında dua etti.

Sanatçı Ebru Yaşar'dan Anıtkabir ziyareti

TARKAN

"Türk milletinin tabiat ve adaletlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir."

Ünlülerden peş peşe Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti

ACUN ILICALI

"Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünde ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Ünlülerden peş peşe Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti

GÖKHAN ÖZOĞUZ

"Kalbinde hissedenler ve yaşayanlar için Cumhuriyet Hürriyet demek, cumhuriyet özgürce yaşamak, uygarlığa çağdaşlığa durmadan yılmadan koşmak demek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu ve mutlu olsun. Atam Aşk ile"

Ünlülerin Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Sanatçı Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti

FUNDA ARAR

"Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Dün, bugün, yarın ve daima Cumhuriyet"

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Yaşasın Cumhuriyet!"

Ünlülerin Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Sanatçı Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti

BURCU KARA

Hep Ali'nin böyle bir fotoğrafı olsun istemiştim. Sağ olsun yapmışlar. Onun sevgisiyle büyüyor Ali'de bizler gibi. Nur olsun yattıkları yerler hepsinin. Yaşasın cumhuriyet! Yaşasın tam bağımsız, modern, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti"

Ünlülerin Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Sanatçı Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti

CEM YILMAZ

"Çok yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Büyük Atatürk'ü ve bütün emeği gecen büyüklerimizi saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

Ünlülerin Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Sanatçı Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti

KIVANÇ KASABALI

"Yaşasın Cumhuriyet"

Ünlülerin Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Sanatçı Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti
Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Ankara'da aynı yerde 5 köpek daha ölü bulundu Ankara'da aynı yerde 5 köpek daha ölü bulundu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çubuk, Kahramankazan ve Kızılcahamam'da kutlandı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çubuk, Kahramankazan ve Kızılcahamam'da kutlandı

Ebru Yaşar, Anıtkabir, Ankara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlülerden peş peşe Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlülerden peş peşe Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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