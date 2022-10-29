Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları minnetle anılıyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde törenler düzenlenirken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Konser için Ankara'ya giden sanatçı Ebru Yaşar, Cumhuriyetinin 99. yıl dönümünde Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. Ziyaretinin ardından Ebru Yaşar, Anıtkabir'deki Kurtuluş Savaşı müzesini de gezerken, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabri başında dua etti.
"Türk milletinin tabiat ve adaletlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir."
"Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünde ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
"Kalbinde hissedenler ve yaşayanlar için Cumhuriyet Hürriyet demek, cumhuriyet özgürce yaşamak, uygarlığa çağdaşlığa durmadan yılmadan koşmak demek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu ve mutlu olsun. Atam Aşk ile"
"Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Dün, bugün, yarın ve daima Cumhuriyet"
"Yaşasın Cumhuriyet!"
Hep Ali'nin böyle bir fotoğrafı olsun istemiştim. Sağ olsun yapmışlar. Onun sevgisiyle büyüyor Ali'de bizler gibi. Nur olsun yattıkları yerler hepsinin. Yaşasın cumhuriyet! Yaşasın tam bağımsız, modern, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti"
"Çok yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Büyük Atatürk'ü ve bütün emeği gecen büyüklerimizi saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"
"Yaşasın Cumhuriyet"
Son Dakika › Magazin › Ünlülerden peş peşe Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika