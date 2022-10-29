Ünlülerden peş peşe Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları minnetle anılıyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde törenler düzenlenirken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

İşte ünlü isimlerin Cumhuriyet Bayramı paylaşımları...

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Konser için Ankara'ya giden sanatçı Ebru Yaşar, Cumhuriyetinin 99. yıl dönümünde Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. Ziyaretinin ardından Ebru Yaşar, Anıtkabir'deki Kurtuluş Savaşı müzesini de gezerken, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabri başında dua etti.

TARKAN

"Türk milletinin tabiat ve adaletlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir."

ACUN ILICALI

"Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünde ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

GÖKHAN ÖZOĞUZ

"Kalbinde hissedenler ve yaşayanlar için Cumhuriyet Hürriyet demek, cumhuriyet özgürce yaşamak, uygarlığa çağdaşlığa durmadan yılmadan koşmak demek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu ve mutlu olsun. Atam Aşk ile"

FUNDA ARAR

"Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Dün, bugün, yarın ve daima Cumhuriyet"

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Yaşasın Cumhuriyet!"

BURCU KARA

Hep Ali'nin böyle bir fotoğrafı olsun istemiştim. Sağ olsun yapmışlar. Onun sevgisiyle büyüyor Ali'de bizler gibi. Nur olsun yattıkları yerler hepsinin. Yaşasın cumhuriyet! Yaşasın tam bağımsız, modern, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti"

CEM YILMAZ

"Çok yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Büyük Atatürk'ü ve bütün emeği gecen büyüklerimizi saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

KIVANÇ KASABALI

"Yaşasın Cumhuriyet"