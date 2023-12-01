Sosyal medya fenomenleri Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin mal varlıklarına el konuldu

Tayyar ve Özlem Öz, şatafatlı hayatlarına veda etti

"Kilom kadar altın isterim Tayyar Bey" şeklindeki sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu.

POLATLARIN ARDINDAN "ÖZ" ÇİFTİ RADARDA

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından diğer sosyal medya fenomenleri de radara girdi. Bunlardan birisi de tıpkı Polat çifti gibi şatafatlı ve lüks yaşamlarıyla dikkatleri üzerine çeken Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti oldu.

"KİLOM KADAR ALTIN İSTERİM TAYYAR BEY" PAYLAŞIMI ESKİ GÜNLERDE KALDI

Güzellik merkezi sahibi olan Öz çifti hakkında geçtiğimiz günlerde 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılarak yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bir zamanlar sosyal medyada, "Tayyar Öz'den Özlem Öz'e 1 ton altın sözü. Kilom kadar altın isterim Tayyar Bey" paylaşımıyla dikkat çeken çift, ışıltılı günleri geride bırakmaya hazırlanıyor.

ÖZ ÇİFTİNİN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tayyar Öz, Özlem Öz çiftinin taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Dilan Polat'ın 2019 yılında "Şampiyonlar Ligi" notuyla paylaştığı fotoğrafta yer alan 12 sosyal medya fenomeninin mal varlıklarına da el konuldu.

12 FENOMENİN DE MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Öte yandan Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan 15 fenomen hakkında geçtiğimiz günlerde yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.