Sosyal medya fenomenleri Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin mal varlıklarına el konuldu

"Kilom kadar altın isterim Tayyar Bey" şeklindeki sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu.
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından diğer sosyal medya fenomenleri de radara girdi. Bunlardan birisi de tıpkı Polat çifti gibi şatafatlı ve lüks yaşamlarıyla dikkatleri üzerine çeken Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti oldu.
Güzellik merkezi sahibi olan Öz çifti hakkında geçtiğimiz günlerde 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılarak yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bir zamanlar sosyal medyada, "Tayyar Öz'den Özlem Öz'e 1 ton altın sözü. Kilom kadar altın isterim Tayyar Bey" paylaşımıyla dikkat çeken çift, ışıltılı günleri geride bırakmaya hazırlanıyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tayyar Öz, Özlem Öz çiftinin taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Dilan Polat'ın 2019 yılında "Şampiyonlar Ligi" notuyla paylaştığı fotoğrafta yer alan 12 sosyal medya fenomeninin mal varlıklarına da el konuldu.
Öte yandan Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan 15 fenomen hakkında geçtiğimiz günlerde yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Dilan Polat'ın 2019'da "Şampiyonlar Ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 kişinin kimlikleri tespit edilmişti. Savcılığın talebini kabul eden Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz çifti ile Özlem Öz'ün annesi Hayriye Altınok'a da yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.
Çiftin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan ürün sattığı, FETÖ ile bağlantısı olduğu ve soy isimlerini değiştirdiği ileri sürülmüştü. Haberlerin ardından takipçilerden çok sayıda mesaj alan Özlem Öz, Instagram hesabından bir video yayınlayarak sitem etmişti. Haklarında haberlerin kim tarafından yapıldığını bilmediğini söyleyen Öz, "Yaklaşık 1 aydır bana haberleri atıyorsunuz. Hakkımızda çeşitli haberler yapıldı. Bunların gerçekliği hakkında, kimin ve kim tarafından yapıldığıyla ilgili bilgim yok. Tayyar Bey de zaten bugün evde değil 'İşim var' diyerek dışarı çıktı. O yüzden bana 'Bize açıklama yapın, ne oldu?' gibi sorular sormayın. Daha önce de notere gitmemiz, köye gitmemiz ana sayfalarda haber yapıldı. Asılsız haberler... Ben aslı olan bir şey olduğu zaman da avukatım tarafından size açıklama yapıyorum. Kendi kendime bir haberle ilgili açıklama yapamam. Ben evimdeyim, çocuklarımla birlikteyim" ifadelerini kullanmıştı.
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