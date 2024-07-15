Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek amaçlarını 15 Temmuz'da açığa çıkaran FETÖ'nün, darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Aralarında Sibel Can ve Hülya Koçyiğit gibi isimlerin bulunduğu birçok ünlü isim, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı.
"15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."
Tarih boyunca nice kahramanlık destanı yazan Yüce Türk milleti, son destanını 15 Temmuz 2016'da yazmıştır. Vatan toprağının kutsallığına, vatanın bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına ve Cumhuriyet'ine her şartta sahip çıkan ve onlara gelecek zararda canını siper eden Türk milleti, o karanlık günde de bunu bir kez daha göstermiştir. Bu millet her karanlığı birlik olarak aydınlığa çevirir ve çevirmiştir, bu topraklarda karanlıklardan medet umanlar her daim bozguna uğrayacağını bilmelidir. Bugünün vesilesi ile bir kez daha vatan toprağına canını, kanını harç eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah, Türk milletine böyle günler yaşatmasın.
"Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz."
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. O karanlık gecede milletimizin cesareti ve inancı ile aydınlanan sabahı gördük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız."
"Bu aziz vatan için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü."
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."
"15 Temmuz milletin zaferi."
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."
Son Dakika › Magazin › Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları - Son Dakika
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