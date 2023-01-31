26 ili kapsayan seçim anketinde AK Parti oyunu artırdı, ibre terse döndü

Emir'in ölümüne neden olan köpekle ilgili kahreden gerçeği Emniyet paylaştı

Binlerce otomobil Türkiye'ye geliyor! Marka ve modelleri belli oldu

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 14-24 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil toplamda 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

AK PARTİ SON 1 AYDA OYUNU 3 PUAN ARTTIRDI

Ocak ayı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 39.2, CHP'nin oy oranı yüzde 23.8, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12.3, HDP'nin oy oranı yüzde 10.1, MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.5 çıktı. Aralık ayı anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 36.2, CHP'nin oy oranı yüzde 24.2, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12.5, HDP'nin oy oranı yüzde 11.3, MHP'nin oy oranı ise yüzde 8.5 çıkmıştı.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE

AK Parti: %32.7

CHP: %19.8

İYİ Parti: %10.3

HDP: %8.4

MHP: %6.3

Diğer Partiler: %5.9

Kararsızım/Oy Kullanmayacağım: %16.6

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

AK Parti: %39.2

CHP: %23.8

İYİ Parti: %12.3

HDP: %10.1

MHP: %7.5

Diğer Partiler: %7.1

İşte seçim anketinden çıkan sonuç;