26 ili kapsayan seçim anketinde AK Parti oyunu artırdı, ibre terse döndü - Son Dakika
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26 ili kapsayan seçim anketinde AK Parti oyunu artırdı, ibre terse döndü

31.01.2023 12:59

14-24 Ocak 2023 tarihleri arasında 26 ilde yapılan anket çalışmasının sonuçlarından büyük sürpriz çıktı. Ankette vatandaşlara "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 39.2 olurken, CHP'nin oy oranı yüzde 23.8 ve İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 12.3 oldu.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 14-24 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil toplamda 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

AK PARTİ SON 1 AYDA OYUNU 3 PUAN ARTTIRDI

Ocak ayı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 39.2, CHP'nin oy oranı yüzde 23.8, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12.3, HDP'nin oy oranı yüzde 10.1, MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.5 çıktı. Aralık ayı anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 36.2, CHP'nin oy oranı yüzde 24.2, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12.5, HDP'nin oy oranı yüzde 11.3, MHP'nin oy oranı ise yüzde 8.5 çıkmıştı.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE

  • AK Parti: %32.7
  • CHP: %19.8
  • İYİ Parti: %10.3
  • HDP: %8.4
  • MHP: %6.3
  • Diğer Partiler: %5.9
  • Kararsızım/Oy Kullanmayacağım: %16.6

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

  • AK Parti: %39.2
  • CHP: %23.8
  • İYİ Parti: %12.3
  • HDP: %10.1
  • MHP: %7.5
  • Diğer Partiler: %7.1

İşte seçim anketinden çıkan sonuç;

26 ili kapsayan seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti son 1 ayda oyunu 3 puan artırdı, ibre terse döndü
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Son Dakika Politika 26 ili kapsayan seçim anketinde AK Parti oyunu artırdı, ibre terse döndü - Son Dakika


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