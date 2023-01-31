ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 14-24 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil toplamda 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
Ocak ayı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 39.2, CHP'nin oy oranı yüzde 23.8, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12.3, HDP'nin oy oranı yüzde 10.1, MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.5 çıktı. Aralık ayı anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 36.2, CHP'nin oy oranı yüzde 24.2, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12.5, HDP'nin oy oranı yüzde 11.3, MHP'nin oy oranı ise yüzde 8.5 çıkmıştı.
İşte seçim anketinden çıkan sonuç;
Son Dakika › Politika › 26 ili kapsayan seçim anketinde AK Parti oyunu artırdı, ibre terse döndü - Son Dakika